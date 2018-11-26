Без холодной воды оставят коттеджный поселок в Микрорайоне Бердска

Отключат водоснабжение в коттеджном поселке Микрорайона Бердска в среду, сообщили сегодня, 26 ноября, в пресс-центре мэрии.

Причина отключения — производство работ по монтажу общедомового прибора учета по адресу: ул. Черёмушная, 10.

-Будет прекращена подача холодной воды на ул. Черёмушной (коттеджный посёлок) 28 ноября с 9.30 до 12.00. Приносим жителям извинения за временные неудобства, — пояснили в бердской мэрии.