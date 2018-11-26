Ландшафтный дизайн в маленьком саду: особенности выбора растений

Это обуславливается тем, что здесь все находится на виду – дорожки и водоемы, конструкции, малые архитектурные формы, растения. Последним уделяется особое внимание. Они должны гармонично вписываться в окружающий ландшафт, сочетаться друг с другом, проявлять максимальную декоративность в разные периоды.

По сути, сад является естественным продолжением жилого дома. При его оформлении необходимо продумать все до малейших деталей. Какие же растения стоит выбирать для маленького участка?

Простота – залог успеха

При создании ландшафтного дизайна в компактном саду нужно использовать максимально простые решения. Это касается не только дорожек, лестниц и фигур, но и растений. Эксперты рекомендуют высаживать здесь не более двух-трех видов кустарников, цветущих многолетников. Чтобы композиции выглядели эффектно, разместить растения можно в горшках, вазонах, имеющих необычные формы и размеры.

Неотъемлемой составляющей любого сада, в том числе миниатюрного, являются деревья. Вертикальный элемент озеленения способствует уравновешиванию горизонтальных плоскостей, в которых располагаются дорожки, ограждения и газоны. Посетив питомник растений , можно подобрать красивые лиственные, хвойные, цветущие виды. Главное требование к ним – высокая декоративность и низкорослость. Посмотреть примеры подходящих растений предлагает питомник растений «Южный». В его каталоге можно найти гибридные варианты сливы, вишни, багряника, магнолии, березы и других.

Как добиться гармонии

Создание ландшафтного дизайна – хлопотное и трудоемкое дело, требующее наличия специальных знаний и умений. При возможности доверять его нужно профессионалам. Если консультация эксперта недоступна, нужно придерживаться нескольких правил:

покупать растения, обладающие более, чем одним достоинством;

учитывать практические опции деревьев и кустов (они могут создавать уютную тень возле дома, ограждать территорию и прочее);

комбинировать растения по срокам цветения, цвету листвы, чтобы сад выглядел привлекательно в любое время года;

использовать ползучие растения, занимающие мало места и обладающие широкими возможностями декорирования;

учитывать требования к условиям выращивания при покупке саженцев.

Подобрать для современного сада можно самые разнообразные растения – от самшита и камелии до лаванды и калины. Упростить задачу реально, изучив готовые проекты.

По материалам сайта https://www.uzhniy.ru/