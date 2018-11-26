КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам студию! 8-913-928-67-56 Людмила
Продам 2-ую квартиру!
Продам 2-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 2-ую квартиру!
Продам 2-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 2-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Киев требует от России вернуть задержанные украинские корабли

Без холодной воды оставят коттеджный поселок в Микрорайоне Бердска

Майский указ: ищут лидеров России в Новосибирской области

Лидером отделения партии «Родина» стал бывший главный эколог Бердска

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Армию Украины привели в полную боевую готовность

Депутат Бердска: Кому-то выгодно, чтобы мы не имели права распоряжаться имуществом города

Задайте свой вопрос мэру Бердска!

Стройка века: тоннель на БАМе обойдется в 261 млрд рублей

Очищать перекрестки от закрывающих обзор сугробов приказал мэр Бердска

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Ландшафтный дизайн в маленьком саду: особенности выбора растений

Маленький сад можно сравнить с театральной сценой.

26.11.2018 Нет комментариев
 
Ландшафтный дизайн в маленьком саду: особенности выбора растений

Это обуславливается тем, что здесь все находится на виду – дорожки и водоемы, конструкции, малые архитектурные формы, растения. Последним уделяется особое внимание. Они должны гармонично вписываться в окружающий ландшафт, сочетаться друг с другом, проявлять максимальную декоративность в разные периоды.

По сути, сад является естественным продолжением жилого дома. При его оформлении необходимо продумать все до малейших деталей. Какие же растения стоит выбирать для маленького участка?

Простота – залог успеха

При создании ландшафтного дизайна в компактном саду нужно использовать максимально простые решения. Это касается не только дорожек, лестниц и фигур, но и растений. Эксперты рекомендуют высаживать здесь не более двух-трех видов кустарников, цветущих многолетников. Чтобы композиции выглядели эффектно, разместить растения можно в горшках, вазонах, имеющих необычные формы и размеры.

Неотъемлемой составляющей любого сада, в том числе миниатюрного, являются деревья. Вертикальный элемент озеленения способствует уравновешиванию горизонтальных плоскостей, в которых располагаются дорожки, ограждения и газоны. Посетив питомник растений , можно подобрать красивые лиственные, хвойные, цветущие виды. Главное требование к ним – высокая декоративность и низкорослость. Посмотреть примеры подходящих растений предлагает питомник растений «Южный». В его каталоге можно найти гибридные варианты сливы, вишни, багряника, магнолии, березы и других.

Как добиться гармонии

Создание ландшафтного дизайна – хлопотное и трудоемкое дело, требующее наличия специальных знаний и умений. При возможности доверять его нужно профессионалам. Если консультация эксперта недоступна, нужно придерживаться нескольких правил:

  • покупать растения, обладающие более, чем одним достоинством;
  • учитывать практические опции деревьев и кустов (они могут создавать уютную тень возле дома, ограждать территорию и прочее);
  • комбинировать растения по срокам цветения, цвету листвы, чтобы сад выглядел привлекательно в любое время года;
  • использовать ползучие растения, занимающие мало места и обладающие широкими возможностями декорирования;
  • учитывать требования к условиям выращивания при покупке саженцев.
  • Подобрать для современного сада можно самые разнообразные растения – от самшита и камелии до лаванды и калины. Упростить задачу реально, изучив готовые проекты.

По материалам сайта https://www.uzhniy.ru/


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Жители микрорайона-призрака: нарушает права обитателей частного сектора генплан Бердска Киев требует от России вернуть задержанные украинские корабли Без холодной воды оставят коттеджный поселок в Микрорайоне Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА!!!!
Туристическое агентство "Пегас туристик"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика