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Очищать перекрестки от закрывающих обзор сугробов приказал мэр Бердска

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Очищать перекрестки от закрывающих обзор сугробов приказал мэр Бердска

Необходимо избежать опасных ситуаций с дорожно-транспортными происшествиями.

26.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
Очищать перекрестки от закрывающих обзор сугробов приказал мэр Бердска

После очистки дорог на обочинах и перекрестках остаются снежные навалы

Убирать снежные кучи после расчистки дорог в первую очередь с перекрестков приказал мэр Бердска. Отсутствует обзор, что создает опасность для движения транспорта, отметил на совещании чиновников 26 ноября Евгений Шестернин.

— Жители и предприятия, занимающиеся обслуживанием, не должны оказаться заложниками каких-то ситуаций с ДТП, — подчеркнул мэр.

Замдиректора УЖКХ Владимир Захаров рассказал, что подобные опасные места они фотографируют, и 29 ноября на совещании по чистоте и порядку акцентируют на них внимание.

Если вы увидели сугробы, закрывающие на дорогах обзор, сфотографируйте их и пришлите на bkurer@mail.ru или на whatsApp редакции 8953-878-9010.


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