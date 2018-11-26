Очищать перекрестки от закрывающих обзор сугробов приказал мэр Бердска

Убирать снежные кучи после расчистки дорог в первую очередь с перекрестков приказал мэр Бердска. Отсутствует обзор, что создает опасность для движения транспорта, отметил на совещании чиновников 26 ноября Евгений Шестернин.

— Жители и предприятия, занимающиеся обслуживанием, не должны оказаться заложниками каких-то ситуаций с ДТП, — подчеркнул мэр.

Замдиректора УЖКХ Владимир Захаров рассказал, что подобные опасные места они фотографируют, и 29 ноября на совещании по чистоте и порядку акцентируют на них внимание.

Если вы увидели сугробы, закрывающие на дорогах обзор, сфотографируйте их и пришлите на bkurer@mail.ru или на whatsApp редакции 8953-878-9010.