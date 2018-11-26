Офис регионального оператора по вывозу мусора откроют в Бердске

Гендиректор регионального оператора «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова в ноябре встретилась с бердчанами в горадминистрации
Все заключенные договоры на вывоз мусора заканчиваются 31 декабря 2018 года в Бердске. Об этом на совещании чиновников 26 ноября сообщила начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина.
С 1 января 2019 года Новосибирская область переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Ряд изменений в федеральном законодательстве принципиально меняет схему работы с коммунальными отходами и выстраивает единую на уровне региона систему сбора, вывоза, складирования и утилизации твердых коммунальных отходов. Ранее расходы за вывоз мусора были включены в общую стоимость жилищной услуги. С нового года в квитанциях появляется отдельная строка по оплате за вывоз мусора. Региональный оператор будет нести полную ответственность за сбор, транспортировку и утилизацию отходов. Начисления будут производить по количеству зарегистрированных граждан в жилом помещении, в случае их отсутствия — по количеству собственников. Норматив установлен департаментом по тарифам — 2,38 куб. м на человека в год. Тариф еще обсуждается, отметила начальник отдела энергетики и ЖКХ.
— Все заключенные на вывоз мусора договоры будут действительны до 31 декабря 2018 года. Новые договоры будут заключаться с региональным оператором в следующем порядке. Региональный оператор в течение 10 рабочих дней со дня утверждения единого тарифа размещает в печатных СМИ и на своем сайте адресованное потребителем предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами — текст типового договора. Потребитель в течение 15 дней со дня размещения предложения направляет региональному оператору заявку и необходимые документы. В случае, если потребитель не может отправить заявку, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на условии типового договора. Для заключения письменного договора будет организовано несколько каналов по взаимодействию с потребителями. Заключить договор можно будет при обращении в ООО «Экология-Новосибирск», расположенный по адресу: Новосибирск, ул. Советская, 5, офис 702. Можно обратиться в центры и офисы государственных муниципальных услуг «мои документы» путем направления сканированных копий документов с использованием сети интернет. Для жителей многоквартирных домов такой канал — обращение в управляющую организацию при наличии соответствующего договора между оператором и управляющей организацией. Для организации приема бердчан на территории города главой города Бердска направлено обращение руководителю регионального оператора об открытии офиса «Экология-Новосибирск» на территории города. О месте и времени работы офиса сообщим дополнительно, — доложила Золотухина.
По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, уже практически договорились с региональным оператором открыть представительство, уточняется его адрес и время работы.
Перевозчиком твердых бытовых отходов в Бердске является «Экосервис», который обслуживает еще и Советский район и другие муниципальные образования, отметил мэр.
Как сообщал «Курьер. Среда Бердск», у жителей с 1 января появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать услугу в счет тарифа, без всякой дополнительной оплаты. Учитывая, что вывоз мусора станет коммунальной услугой, на нее будет полностью распространяться все субсидии и льготы. В связи с переходом услуги в коммунальную теперь на нее добавят НДС 20%, в тариф включат негативное воздействие на окружающую среду, транспортные услуги и деятельность регионального оператора. Тариф на вывоз мусора будет установлен в начале декабря. Норматив — 6 литров мусора в сутки на одного человек или 2, 38 куб. м в год.
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Интересно… При отсутствии прописанных — начислять будут по количеству собственников. А если у меня пять квартир, то везде с меня будут брать за вывоз мусора что-ли?
А частные дома как? Мы тут договоров ни с кем не заключаем — звоним по факту и нам вывозят мусор. С частным сектором все так и непонятно.
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«А если у меня пять квартир, то везде с меня будут брать за вывоз мусора что-ли?» ©
похоже, что так
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Нелегко это наверное, жить и мусорить в пяти квртирах одновременно.))
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Налог новый такой,- похоже на то.
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Почему 6 литров, а не 60 л. Кто больше!. Нас двое. За 5 дней 6 литров не можем набрать.
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Больше возмущает, почему мерят в литрах, а не в килограммах?
Что мешает им прессовать мусор при вывозе?
А так бы поставили весы…
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Живём при капитализме,а как деньги брать так со всех поровну,может кто и выбрасывает каждый год мебель и холодильник,у нас ещё 1972года и работает,при нашей пенсии ,как раз делать обновление раз в год!!!
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