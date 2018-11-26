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Армию Украины привели в полную боевую готовность

Соответствующее распоряжение дано на основании решения Совета национальной безопасности и обороны о введении правового режима военного положения.

26.11.2018 Фото: commons.wikimedia.org 3 коммент.
 
Армию Украины привели в полную боевую готовность

(Photo by Lt. Col. Taras Gren, Ukrainian Army Public Affairs)

Соединения и части Вооруженных сил Украины по решению начальника Генерального штаба приведены в состояние боевой готовности «полная». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«На основании решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении правового режима военного положения начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в боевую готовность «полная», — говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Александр Турчинов из-за ситуации в Керченском проливе в ночь на понедельник озвучил поддержанную президентом Украины инициативу о введении в стране военного положения сроком на 60 суток. Теперь ее в виде законопроекта должна рассмотреть Верховная рада, которая, по словам спикера парламента Андрея Парубия, соберется на заседание в понедельник в 16:00 (17:00 мск). Глава государства заверял, что данное решение не отразится на действиях армии в Донбассе и не будет предусматривать срочной мобилизации.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Решением военного трибунала по законам военного времени приговорить … основную конкурентку Капительман за измену с родиной врага к …
    Основной вопрос, который будет муссироваться в прессе — К расстрелу или пожизненному? Два лагеря, опять майдан и понеслось. :-D

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  2. Аноним

    Хорошо бы эта Армия вдарила бы по Киеву и поросятину бы смела на … :-D

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    • Аноним

      71,8% украинцев считают Россию страной-агрессором.
      Поменьше слушайте басни соловьевых и киселевых про братьев и дружеский народ

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