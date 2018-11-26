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Лидером отделения партии «Родина» стал бывший главный эколог Бердска

Политическая партия начала работу в Бердске с 25 октября 2018 года. До «Родины» Вячеслав Власов был членом КПСС.

26.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Лидером отделения партии Родина стал бывший главный эколог Бердска

Вячеслав Власов теперь на общественных началах борется за зеленый Бердск

У бердского отделения партии «Родина» появился председатель. Им стал член общественной палаты, председатель комитета по вопросам здравоохранения и бывший главный эколог города Вячеслав Власов. Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в партии состоят порядка 11 бердчан.

Партийное отделение в Бердске было организовано 25 октября, а 19 ноября Вячеслав Власов оповестил избирком и мэра Бердска, что партия начала свою работу. Председатель «Родины» рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что вступил в партию недавно, до этого он состоял в партии КПСС. Вячеслав Власов подчеркнул, что программа партии на стадии разработки, но основные принципы уже сформированы.

— Почему я пошел в эту партию? Больше пугает то, что в стране сегодня мало профессионалов. В Бердске много вопросов, которые требуют внимания. Мы чем сможем, тем поможем, — отметил лидер партии «Родина».

Справка:

Официально зарегистрированная российская национально-консервативная политическая партия. С 2003 по 2004 год носила название избирательный блок «Народно-патриотический союз Родина», после была преобразована в одноименную политическую партию. С 2006 по 2012 год была распущена и вновь восстановлена 29 сентября 2012 года, официально зарегистрирована Минюстом РФ 21 декабря того же года.

С 2012 года председателем партии избран депутат Государственной Думы VI созыва, председатель Общероссийской общественной патриотической организации «Конгресс русских общин» и «Добровольческого движения особого назначения» (ДОН) Алексей Журавлёв. Основателем и неофициальным лидером является Дмитрий Рогозин


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(2) Комментариев

  1. igk63

    Партия ренегата Рогозина. =-O

    Thumb up 2 Thumb down 0

    • Аноним

      Яровая и Милонов — ренегаты в энной степени.
      Да и вся ЕР — клейма ставить негде.
      И что, будем теперь слезки лить и причитать по этому поводу?

      Thumb up 0 Thumb down 1

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