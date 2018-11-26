Депутат Бердска: Кому-то выгодно, чтобы мы не имели права распоряжаться имуществом города

Депутат горсовета Бердска Елена Белова за прозрачность распоряжения муниципальным имуществом
По требованию прокуратуры признаны противоречащими закону положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом города Бердска, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин 23 ноября.
20 ноября Новосибирский областной суд удовлетворил административное исковое заявление первого заместителя прокурора области о признании противоречащими закону и недействующими отдельных пунктов «Основных положений по управлению и распоряжению муниципальным имуществом г. Бердска», утвержденных решением Совета депутатов Бердска от 13.11.2014 №552.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские народные избранники приписали себе незаконные полномочия в разгар концессии городского топливно-энергетического комплекса. Депутаты опасались, что частная компания с уставным капиталом в 10 тыс. рублей заберет себе котельные и коммуникации, оставив город без тепла и воды.
Народный избранник Елена Белова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», что она против того, что с депутатов снимают полномочия по распоряжению имуществом:
— Коллективное распоряжение имуществом — это более прозрачная система и она работала. По крайней мере, это было публично и обсуждаемо. Думаю, что народное обсуждение приводит к более справедливому решению по распоряжению имуществом.
Мы разработали положение, в котором прописали согласование имущества и отобразили это в Уставе города. Как можно было проиграть этот суд? В 131 федеральном законе четко сказано, что в полномочия депутатов входит распоряжение имуществом — это прямая обязанность депутатов. Я предполагаю, что кому то выгодно, чтобы депутаты не распоряжались и не имели право влиять на распоряжение имуществом. Нам осталась дорога в Верховный суд, нашу позицию нужно отстаивать дальше.
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я б, вообще, у них все возможности поотобрал распоряжаться имуществом или смены категорий земель, например.
Чтобы не за личным интересом или ради лоббирования интересов «хорошего человека» в депутаты шли, а для того чтоб интересы людей представлять, с которыми рядом живут.
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В ФСБшной кормушке ВКонтакте не зарегистрирован, так что отвечу здесь: да, должны конечно.
Беляева абсолютно права. Вопрос исключительно в том каким образом будет происходить распоряжение общим имуществом: в частном порядке специально сформированной закрытой командой, никак не подконтрольной обществу (прокуратура + исполнительная власть) или с ведома по крайней мере изредка переизбираемых людей (депутаты), которые могут вынести некоторые вопросы на общественное обсуждение.
Само собой второй вариант для обычных жителей Бердска (а не отдельных гостей из Новосибирска) лучше.
В остальном разницы нет.
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А чо, у дупутатши были планы на имущество?
Да задолбали свои интересы за наши деньги отстаивать. За свои кровные — хоть в спортлото пусть обращается. А лучше пусть работает в рамках закона на благо избирателей. А то — гляди-ка: власть,*ля, закусила удила.
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