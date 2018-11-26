Депутат Бердска: Кому-то выгодно, чтобы мы не имели права распоряжаться имуществом города

По требованию прокуратуры признаны противоречащими закону положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом города Бердска, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин 23 ноября.

20 ноября Новосибирский областной суд удовлетворил административное исковое заявление первого заместителя прокурора области о признании противоречащими закону и недействующими отдельных пунктов «Основных положений по управлению и распоряжению муниципальным имуществом г. Бердска», утвержденных решением Совета депутатов Бердска от 13.11.2014 №552.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские народные избранники приписали себе незаконные полномочия в разгар концессии городского топливно-энергетического комплекса. Депутаты опасались, что частная компания с уставным капиталом в 10 тыс. рублей заберет себе котельные и коммуникации, оставив город без тепла и воды.

Народный избранник Елена Белова в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», что она против того, что с депутатов снимают полномочия по распоряжению имуществом:

— Коллективное распоряжение имуществом — это более прозрачная система и она работала. По крайней мере, это было публично и обсуждаемо. Думаю, что народное обсуждение приводит к более справедливому решению по распоряжению имуществом.

Мы разработали положение, в котором прописали согласование имущества и отобразили это в Уставе города. Как можно было проиграть этот суд? В 131 федеральном законе четко сказано, что в полномочия депутатов входит распоряжение имуществом — это прямая обязанность депутатов. Я предполагаю, что кому то выгодно, чтобы депутаты не распоряжались и не имели право влиять на распоряжение имуществом. Нам осталась дорога в Верховный суд, нашу позицию нужно отстаивать дальше.





