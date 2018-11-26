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Жители микрорайона-призрака: нарушает права обитателей частного сектора генплан Бердска

Жители Юго-Западного микрорайона попросили депутата Николая Сычева побывать с ними на встрече с главой Бердска. Они уверены, что новый генплан города нарушает права всех домовладельцев.

26.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 27 коммент.
 
Жители микрорайона призрака: нарушает права обитателей частного сектора генплан Бердска

Юго-Западный отказываются признавать жилым районом

Жители микрорайона Юго-Западного попросили помощи у депутата Николая Сычева 19 ноября. В официальном обращении к народному избраннику инициативная группа Юго-Западного указала на несогласие с разработкой нового генерального плана города и попросила поучаствовать в диалоге с мэром Бердска Евгением Шестерниным по решению проблем микрорайона.

-Администрация города приступила к разработке нового генплана Бердска, в котором предусматривается не только планомерный снос жилых домов частного сектора и на их земельных участках строительство многоэтажек, но и намерена наши земельные участки перевести в зону садоводства, огородничества и дач. Мы с этим не согласны, — обратились к депутату бердчане .- Мы считали, что разработанный в 2003 году генплан, утвержденный Советом депутатов дает нам право на нормальное проживание в своих домах. Мы понимали, что земельные участки юго-западной части города рассматривались бердской властью как резервная территория с перспективой ее использования под жилую застройку, но происходит обратное.

Под обращением подписались 12 жителей Юго-Западного, которые отметили, что мэр Бердска отреагировал на пикетировавшего жителя Юго-Западного и предложил встретиться с инициативными жителями микрорайона в любое время, чтобы разрешить накопившиеся проблемы.

-Просим вас поддержать наши требования и принять участие в обсуждении наших вопросов с главой Бердска. Поддержать нашу позицию по развитию индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Юго-Западном, ведь в майском указе президента Путина предусмотрено, что в программу строительства жилья в России можно выполнить только с учетом индивидуального жилищного строительства, — подытожили жители Юго-Западного.

Николай Сычев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что он уже подготовил ответ на обращение жителей и сегодня, 26 ноября, направит его адресатам.

— Я их позицию поддерживаю, они правы и имеют право жить в границах города, вести личное подсобное хозяйство. Быть такими же жителями города как и другие жители частного сектора. Я им дал согласие на то, что если они посчитают нужным, я на встрече с главой города буду присутствовать. Какие они найдут точки соприкосновения и каков будет результат от этой встречи — это главное. Необходимо, чтобы их план планировки утвердили, дали нормальные адреса и не перевели в садовое общество. Это все в рамках Конституции Российской Федерации, — выразил свою точку зрения «Курьер. Среда. Бердск» Николай Сычев.


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(27) Комментариев

  1. Аноним

    Жильцы самопровозглашенного района «Юго-Западный», поясните:
    — живете в черте города (границы уменьшать никто не собирается)
    — сейчас у вас сельхоз-земли, предлагают вам «садоводство и дачи», где можно строить капитальные дома, прописываться и жить не горюя круглый год.

    чего вам надо то? какие ваши права нарушают?
    (откуда кстати вообще у вас права, если вы сами все нарушили?)

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  2. zizou

    но и намерена наши земельные участки перевести в зону садоводства, огородничества и дач.
    ===============================
    откуда перевести? =-O вот прям зону жилой застройки намерена перевести в зону дач?
    вы уж не передёргивайте. и договаривайте как есть: мы надеялись обманом и нахрапом заставить власть перевести земли с/х назначения в жилую зону, а никак не выходит *CRAZY*

    Thumb up 24 Thumb down 0

  3. zizou

    Необходимо, чтобы их план планировки утвердили, дали нормальные адреса и не перевели в садовое общество. Это все в рамках Конституции Российской Федерации,
    =======================
    ага, сначала нарушить закон, а потом требовать его исполнения по своему желанию — это все в рамках Конституции Российской Федерации? %) депутат Сычёв ничо не попутал?

    Thumb up 21 Thumb down 0

  4. Аноним

    если не идут в суд, а ищут защиты у …., значит эти люди все сами понимают и прикрываться какими-то высказываниями Путина это мелко и глупо. Эти слова никакого отношения к вашей ситуации не имеют.
    Еще раз -идите в суд, получите решение на снос и успокойтесь, готовьтесь к посевной.
    Никто земли сельхоз назначения не переведет в другую категорию и эти ваши «возмущения» обычный крик человека, который нарушил закон и ищет оправданий своему беззаконию. Ничего друзья у вас не получится. Вы побольше наезжайте на главу, глядишь для разрешения спора он и сам обратится в суд.

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  5. Аноним

    Привыкли, что у нас все так делается-сначала построил, а потом узаконил и вот итог. По дешевке купили участки, думали умнее всех, а теперь как это продать? И до города кроме как на своем авто не доберешься. То есть на семью надо хотя бы две машины. А был бы жилой район, требовали бы и автобус и сад и школу. Жаль, конечно, ваших денег и сил, но так наглеть тоже не надо.

    Thumb up 15 Thumb down 0

    • Аноним

      Вы так переживаете за людей, купивших участки, что складывается предположение, что вы просто конкурент Кудриковой и купмли не у вас.
      Просто у Кудриковой вес в городе не такой как у строителя Молодежного или Спортивной.

      Thumb up 1 Thumb down 3

  6. Аноним

    Уважаемые жители микрорайона-призрака! Вы лучше не к депутату Сычеву и мэру Шестернину обращайтесь, а к Кудриковой и продавшим вам эту землю. И обращайтесь непосредственно за расторжением договоров купли-продажи земельных участков и взыскании убытков. Это будет и по закону и справедливее. А эти граждане пусть обращаются куда хотят, хоть к дедушке Лунтика

    Thumb up 20 Thumb down 1

  7. zizou

    Они уверены, что новый генплан города нарушает права всех домовладельцев.
    ============================
    из прецедента в ВС РФ от 22 ноября так следует, что никакой план никому ничего не нарушает *CRAZY*
    а пока суть да дело — примут закон из законопроекта № 503785-7 — и опять ничто никто не нарушает: всё по закону будет *CRAZY* теперь вслед за проклятой оппозицией ваша очередь пришла сходить с Конституцией в одно место *CRAZY*

    Thumb up 4 Thumb down 0

  8. Аноним

    «Мы понимали, что земельные участки юго-западной части города рассматривались бердской властью как резервная территория с перспективой ее использования под жилую застройку, но происходит обратное.»

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/26/389853-zhiteli-mikrorajona-prizraka-narushaet-prava-obitatelej-chastnogo-sektora-genplan-berdska

    Мало ли что вы там понимали и что вам вливала в уши Кудрикова. Ваше понимание ни тогда, ни сейчас не совпадает с законной действительностью.

    Thumb up 11 Thumb down 0

    • Аноним

      Не для вас была эта земля, не для вас.
      Вот и результат.
      Думаете для вас Горького продлевать собираются до Раздольного и далее?
      Думаете для вас планировалась дамба с озером, яхтами и пляжем на месте Раздельной?
      И земля вокруг вас зарезервирована под строительство четырех коттеджных поселков тоже для вас?
      И прямая трасса до Сосновки тоже для вас планируется.
      Наивные ребята в море акул. 8)

      Thumb up 2 Thumb down 1

  9. Местный

    Анонимы и zizou еее. Вам Только одни аплодисменты- так их так. :P есле бы не Вы Россия рухнула бы уже. Ну нет у нас есть чужие и анонимы : это радует.

    Thumb up 1 Thumb down 11

  10. Аноним

    Давно бы на месте администрации города подал в суд на этих хитрецов понастроивших незаконные дома. И по решению суда снести их. Что бы другим не повадно было. А то закон какой-то приплетают. Сами все нарушили. Вот получите и распишитесь *BRAVO*

    Thumb up 13 Thumb down 0

    • Местный

      да да, и за одно по всему берегу застройки и на спортивной домищю. и еще целую кучу много этажек которые перегружают канализационную систему города и торговые точки… так -так :P

      Thumb up 6 Thumb down 6

  11. Конструктор

    В Бердске вполне достаточно земли для развития жилищного строительства, в том числе и индивидуального. На одном только Южном не освоено около тысячи участков. А есть еще пос. Новый, Речкуновка, Агролес и т.д. В конце концов есть еще промзона, которую тоже нужно облагораживать.

    Thumb up 9 Thumb down 0

    • Местный

      Ну вот оказывается есть разумные люди и видящие окружающую обстановку нормальным глазом. Я с Вами согласен

      Thumb up 0 Thumb down 5

      • Аноним

        он про существующие говорит: места много.
        Чего в чистое поле понесло то на сельхозугодия?
        (кроме желания халявы)

        Thumb up 7 Thumb down 0

        • Местный

          Где понравилось там и строятся. почему бы нет и нечего людей за дураков держать. Просто одним можно а другим нельзя.

          Thumb up 0 Thumb down 1

          • Аноним

            Местный, где там у вас домишко стоит? Я прийду, коровник построю. Прям напротив и рядом. И ещё что-нибудь. Домишко сооружу. А что? Где хочу, там и строю.

            Thumb up 0 Thumb down 0

  12. Аноним

    Когда строили Спортивную 15, даже решение суда было не указ.
    Мотивация — городу придется заплатить штраф в 2 миллиона рублей за неправильное выделение земли.
    Здесь же городу никакой штраф не грозит, поэтому и компостируют мозги.
    А может у города были свои планы на какого нибудь почетного застройщика на этой земле, но Кудрикова нарушила разменное течение процесса.
    «Если всё идет хорошо, значит вы чего то не замечаете.»(с)

    Thumb up 2 Thumb down 7

  13. гость

    а давайте генплан отдельно, а вы халавщики отдельно, хотите на волне протеста свою тему пропихнуть? не выйдет 8)

    Thumb up 10 Thumb down 0

  14. Аноним

    Местному от 26 ноября 2018 16:13:

    То есть если один обычный житель требует соблюдения закона от другого обычного жителя, то он «запутинский тролль»?

    Предыстория:
    — люди захотели подешевке обрести земельку и построить дом (все хотят экономить — это нормально)
    — Кудрикова и Ко говорят: «берите вот подешевке! Пофиг что это сельхоузгодья — мамой клянуся: «Бердск прирастать Юго-Западным будет и здесь в будущем будет чудо-чудесной и рай на земле!»
    — чувачки купились, а оказалось что не будет им никакого рая, а будет то же самое, что и вокруг: дачи.
    — обиделись чувачки: дачи мы могли бы и дешевле купить!
    — давайте, говорят, нам ИЖС, стройте сады, школы, дороги и водопровод городской! Тогда мы не только в минусе не останемся, но и прибыль поимеем!

    — да-да, вторик им Кудрикова и новые продавцы: давайте ИЖС, а то у нас продажи встали! никто не хочет сельским хозяйством заниматься, да и дачи вокруг дешевле….

    Хитрые вы, а за счет популизма хотите хорошо жить!

    Thumb up 7 Thumb down 1

    • Аноним

      Анонимы — буря аплодисментов, ура товарищи *YAHOO* *THUMBS UP* *BRAVO*

      Thumb up 0 Thumb down 2

      • Аноним

        а какая разница… аноним, гость или гостья. Какая разница??????? Чем ник аноним отличается от такого же типа Боря или Петя.

        Thumb up 4 Thumb down 0

        • Аноним

          Сильно отличаются.
          Анонимов больше.
          Это давит на психику Человеков и Ко.
          Когда он говорит с Борей или Иваном, то обращается к одному человеку, а когда говорит с анонимом, то ему наверное кажется, что он разговаривает с какой-то вражеской подпольной армией. Поэтому столько негодования и злопыхательств.

          Thumb up 4 Thumb down 1

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