Жители микрорайона-призрака: нарушает права обитателей частного сектора генплан Бердска

Юго-Западный отказываются признавать жилым районом
Жители микрорайона Юго-Западного попросили помощи у депутата Николая Сычева 19 ноября. В официальном обращении к народному избраннику инициативная группа Юго-Западного указала на несогласие с разработкой нового генерального плана города и попросила поучаствовать в диалоге с мэром Бердска Евгением Шестерниным по решению проблем микрорайона.
-Администрация города приступила к разработке нового генплана Бердска, в котором предусматривается не только планомерный снос жилых домов частного сектора и на их земельных участках строительство многоэтажек, но и намерена наши земельные участки перевести в зону садоводства, огородничества и дач. Мы с этим не согласны, — обратились к депутату бердчане .- Мы считали, что разработанный в 2003 году генплан, утвержденный Советом депутатов дает нам право на нормальное проживание в своих домах. Мы понимали, что земельные участки юго-западной части города рассматривались бердской властью как резервная территория с перспективой ее использования под жилую застройку, но происходит обратное.
Под обращением подписались 12 жителей Юго-Западного, которые отметили, что мэр Бердска отреагировал на пикетировавшего жителя Юго-Западного и предложил встретиться с инициативными жителями микрорайона в любое время, чтобы разрешить накопившиеся проблемы.
-Просим вас поддержать наши требования и принять участие в обсуждении наших вопросов с главой Бердска. Поддержать нашу позицию по развитию индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Юго-Западном, ведь в майском указе президента Путина предусмотрено, что в программу строительства жилья в России можно выполнить только с учетом индивидуального жилищного строительства, — подытожили жители Юго-Западного.
Николай Сычев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что он уже подготовил ответ на обращение жителей и сегодня, 26 ноября, направит его адресатам.
— Я их позицию поддерживаю, они правы и имеют право жить в границах города, вести личное подсобное хозяйство. Быть такими же жителями города как и другие жители частного сектора. Я им дал согласие на то, что если они посчитают нужным, я на встрече с главой города буду присутствовать. Какие они найдут точки соприкосновения и каков будет результат от этой встречи — это главное. Необходимо, чтобы их план планировки утвердили, дали нормальные адреса и не перевели в садовое общество. Это все в рамках Конституции Российской Федерации, — выразил свою точку зрения «Курьер. Среда. Бердск» Николай Сычев.
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Жильцы самопровозглашенного района «Юго-Западный», поясните:
— живете в черте города (границы уменьшать никто не собирается)
— сейчас у вас сельхоз-земли, предлагают вам «садоводство и дачи», где можно строить капитальные дома, прописываться и жить не горюя круглый год.
чего вам надо то? какие ваши права нарушают?
(откуда кстати вообще у вас права, если вы сами все нарушили?)
20 5
но и намерена наши земельные участки перевести в зону садоводства, огородничества и дач.
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откуда перевести? вот прям зону жилой застройки намерена перевести в зону дач?
вы уж не передёргивайте. и договаривайте как есть: мы надеялись обманом и нахрапом заставить власть перевести земли с/х назначения в жилую зону, а никак не выходит
24 0
Необходимо, чтобы их план планировки утвердили, дали нормальные адреса и не перевели в садовое общество. Это все в рамках Конституции Российской Федерации,
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ага, сначала нарушить закон, а потом требовать его исполнения по своему желанию — это все в рамках Конституции Российской Федерации? депутат Сычёв ничо не попутал?
21 0
если не идут в суд, а ищут защиты у …., значит эти люди все сами понимают и прикрываться какими-то высказываниями Путина это мелко и глупо. Эти слова никакого отношения к вашей ситуации не имеют.
Еще раз -идите в суд, получите решение на снос и успокойтесь, готовьтесь к посевной.
Никто земли сельхоз назначения не переведет в другую категорию и эти ваши «возмущения» обычный крик человека, который нарушил закон и ищет оправданий своему беззаконию. Ничего друзья у вас не получится. Вы побольше наезжайте на главу, глядишь для разрешения спора он и сам обратится в суд.
16 0
Привыкли, что у нас все так делается-сначала построил, а потом узаконил и вот итог. По дешевке купили участки, думали умнее всех, а теперь как это продать? И до города кроме как на своем авто не доберешься. То есть на семью надо хотя бы две машины. А был бы жилой район, требовали бы и автобус и сад и школу. Жаль, конечно, ваших денег и сил, но так наглеть тоже не надо.
15 0
Вы так переживаете за людей, купивших участки, что складывается предположение, что вы просто конкурент Кудриковой и купмли не у вас.
Просто у Кудриковой вес в городе не такой как у строителя Молодежного или Спортивной.
1 3
Уважаемые жители микрорайона-призрака! Вы лучше не к депутату Сычеву и мэру Шестернину обращайтесь, а к Кудриковой и продавшим вам эту землю. И обращайтесь непосредственно за расторжением договоров купли-продажи земельных участков и взыскании убытков. Это будет и по закону и справедливее. А эти граждане пусть обращаются куда хотят, хоть к дедушке Лунтика
20 1
Они уверены, что новый генплан города нарушает права всех домовладельцев.
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из прецедента в ВС РФ от 22 ноября так следует, что никакой план никому ничего не нарушает
а пока суть да дело — примут закон из законопроекта № 503785-7 — и опять ничто никто не нарушает: всё по закону будет теперь вслед за проклятой оппозицией ваша очередь пришла сходить с Конституцией в одно место
4 0
«Мы понимали, что земельные участки юго-западной части города рассматривались бердской властью как резервная территория с перспективой ее использования под жилую застройку, но происходит обратное.»
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/26/389853-zhiteli-mikrorajona-prizraka-narushaet-prava-obitatelej-chastnogo-sektora-genplan-berdska
Мало ли что вы там понимали и что вам вливала в уши Кудрикова. Ваше понимание ни тогда, ни сейчас не совпадает с законной действительностью.
11 0
Не для вас была эта земля, не для вас.
Вот и результат.
Думаете для вас Горького продлевать собираются до Раздольного и далее?
Думаете для вас планировалась дамба с озером, яхтами и пляжем на месте Раздельной?
И земля вокруг вас зарезервирована под строительство четырех коттеджных поселков тоже для вас?
И прямая трасса до Сосновки тоже для вас планируется.
Наивные ребята в море акул.
2 1
Анонимы и zizou еее. Вам Только одни аплодисменты- так их так. есле бы не Вы Россия рухнула бы уже. Ну нет у нас есть чужие и анонимы : это радует.
1 11
о чем бредишь? — не пойму никак….
тут вроде всем интересно: чего надо то жителям «ЮЗ» — ответь если в курсе!
9 0
Это переперевод с какого языка? Вы бы не пользовались онлайн-переводчиками, ничего не понятно
4 1
Это перевод с патриотического: едрозапутинского.
Гугл сломается расшифровывать эту галиматью.
3 2
Давно бы на месте администрации города подал в суд на этих хитрецов понастроивших незаконные дома. И по решению суда снести их. Что бы другим не повадно было. А то закон какой-то приплетают. Сами все нарушили. Вот получите и распишитесь
13 0
да да, и за одно по всему берегу застройки и на спортивной домищю. и еще целую кучу много этажек которые перегружают канализационную систему города и торговые точки… так -так
6 6
В Бердске вполне достаточно земли для развития жилищного строительства, в том числе и индивидуального. На одном только Южном не освоено около тысячи участков. А есть еще пос. Новый, Речкуновка, Агролес и т.д. В конце концов есть еще промзона, которую тоже нужно облагораживать.
9 0
Ну вот оказывается есть разумные люди и видящие окружающую обстановку нормальным глазом. Я с Вами согласен
0 5
он про существующие говорит: места много.
Чего в чистое поле понесло то на сельхозугодия?
(кроме желания халявы)
7 0
Где понравилось там и строятся. почему бы нет и нечего людей за дураков держать. Просто одним можно а другим нельзя.
0 1
Местный, где там у вас домишко стоит? Я прийду, коровник построю. Прям напротив и рядом. И ещё что-нибудь. Домишко сооружу. А что? Где хочу, там и строю.
0 0
Когда строили Спортивную 15, даже решение суда было не указ.
Мотивация — городу придется заплатить штраф в 2 миллиона рублей за неправильное выделение земли.
Здесь же городу никакой штраф не грозит, поэтому и компостируют мозги.
А может у города были свои планы на какого нибудь почетного застройщика на этой земле, но Кудрикова нарушила разменное течение процесса.
«Если всё идет хорошо, значит вы чего то не замечаете.»(с)
2 7
а давайте генплан отдельно, а вы халавщики отдельно, хотите на волне протеста свою тему пропихнуть? не выйдет
10 0
Местному от 26 ноября 2018 16:13:
То есть если один обычный житель требует соблюдения закона от другого обычного жителя, то он «запутинский тролль»?
Предыстория:
— люди захотели подешевке обрести земельку и построить дом (все хотят экономить — это нормально)
— Кудрикова и Ко говорят: «берите вот подешевке! Пофиг что это сельхоузгодья — мамой клянуся: «Бердск прирастать Юго-Западным будет и здесь в будущем будет чудо-чудесной и рай на земле!»
— чувачки купились, а оказалось что не будет им никакого рая, а будет то же самое, что и вокруг: дачи.
— обиделись чувачки: дачи мы могли бы и дешевле купить!
— давайте, говорят, нам ИЖС, стройте сады, школы, дороги и водопровод городской! Тогда мы не только в минусе не останемся, но и прибыль поимеем!
— да-да, вторик им Кудрикова и новые продавцы: давайте ИЖС, а то у нас продажи встали! никто не хочет сельским хозяйством заниматься, да и дачи вокруг дешевле….
Хитрые вы, а за счет популизма хотите хорошо жить!
7 1
Анонимы — буря аплодисментов, ура товарищи
0 2
а какая разница… аноним, гость или гостья. Какая разница??????? Чем ник аноним отличается от такого же типа Боря или Петя.
4 0
Сильно отличаются.
Анонимов больше.
Это давит на психику Человеков и Ко.
Когда он говорит с Борей или Иваном, то обращается к одному человеку, а когда говорит с анонимом, то ему наверное кажется, что он разговаривает с какой-то вражеской подпольной армией. Поэтому столько негодования и злопыхательств.
4 1