Жители микрорайона-призрака: нарушает права обитателей частного сектора генплан Бердска

Жители микрорайона Юго-Западного попросили помощи у депутата Николая Сычева 19 ноября. В официальном обращении к народному избраннику инициативная группа Юго-Западного указала на несогласие с разработкой нового генерального плана города и попросила поучаствовать в диалоге с мэром Бердска Евгением Шестерниным по решению проблем микрорайона.

-Администрация города приступила к разработке нового генплана Бердска, в котором предусматривается не только планомерный снос жилых домов частного сектора и на их земельных участках строительство многоэтажек, но и намерена наши земельные участки перевести в зону садоводства, огородничества и дач. Мы с этим не согласны, — обратились к депутату бердчане .- Мы считали, что разработанный в 2003 году генплан, утвержденный Советом депутатов дает нам право на нормальное проживание в своих домах. Мы понимали, что земельные участки юго-западной части города рассматривались бердской властью как резервная территория с перспективой ее использования под жилую застройку, но происходит обратное.

Под обращением подписались 12 жителей Юго-Западного, которые отметили, что мэр Бердска отреагировал на пикетировавшего жителя Юго-Западного и предложил встретиться с инициативными жителями микрорайона в любое время, чтобы разрешить накопившиеся проблемы.

-Просим вас поддержать наши требования и принять участие в обсуждении наших вопросов с главой Бердска. Поддержать нашу позицию по развитию индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Юго-Западном, ведь в майском указе президента Путина предусмотрено, что в программу строительства жилья в России можно выполнить только с учетом индивидуального жилищного строительства, — подытожили жители Юго-Западного.

Николай Сычев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что он уже подготовил ответ на обращение жителей и сегодня, 26 ноября, направит его адресатам.

— Я их позицию поддерживаю, они правы и имеют право жить в границах города, вести личное подсобное хозяйство. Быть такими же жителями города как и другие жители частного сектора. Я им дал согласие на то, что если они посчитают нужным, я на встрече с главой города буду присутствовать. Какие они найдут точки соприкосновения и каков будет результат от этой встречи — это главное. Необходимо, чтобы их план планировки утвердили, дали нормальные адреса и не перевели в садовое общество. Это все в рамках Конституции Российской Федерации, — выразил свою точку зрения «Курьер. Среда. Бердск» Николай Сычев.