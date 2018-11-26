Задайте свой вопрос мэру Бердска!

Евгений Шестернин готов ответить на вопросы читателей «Курьера»
Мэр Бердска Евгений Шестернин даст «Курьер. Среда. Бердск» эксклюзивное итоговое интервью в декабре 2018 года. Уже сегодня редакция «Курьер. Среда. Бердск» начинает собирать вопросы от читателей.
2018 год выдался полным событий — прорыв коллектора, обернувшийся чрезвычайной ситуацией, ремонт дворов по президентскому проекту, подтопление частного сектора, строительство колодцев системы лучевого дренажа, реконструкция улицы Лунной — это лишь небольшая часть событий, которые пришлись на 2018 год.
Важные политические события произошли в регионе и Бердске — выборы губернатора Новосибирской области, изменения в структуре горадминистрации Бердска и в команде мэра Евгения Шестернина.
В интервью с градоначальником мы хотим подвести итоги этого сложного года, поэтому принимаем вопросы на следующие темы:
канализация и водоснабжение Бердска;
благоустройство;
ремонт дворов;
ремонт дорог;
стратегическое развитие Бердска;
новый генеральный план города;
бизнес, промышленность и инвестиции;
экологические проблемы;
строительство;
медицина;
работа администрации;
культура;
архитектура.
Перед тем, как задать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с условиями:
Свой вопрос для мэра вы можете оставить либо в комментариях под этим материалом на сайте kurer-sreda.ru, либо выслать его на электронную почту по адресу bkurer@mail.ru.
ОБЯЗАТЕЛЬНО с пометкой в теме: «ВОПРОС МЭРУ». Также вы можете выслать свой вопрос на What’sApp редакции — 8 953 878 90 10, тоже с пометкой «Вопрос мэру». Вопросы без пометки к рассмотрению не принимаются.
Кроме того, вы можете задать свой вопрос по телефону. Обратите внимание, что вопросы по телефону мы будем принимать только в ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЧАСЫ И ДНИ. Вопросы по телефону принимаются в среду и в пятницу (23 ноября, 28 ноября, 30 ноября, 5 декабря), с 17.00 до 18.00 . Телефон редакции: 8 (383 41) 3-00-10. Отнеситесь, пожалуйста, к этому с пониманием. Не нужно звонить в другое время или другие дни. У нас очень ограничены ресурсы, а постоянные звонки отвлекают от основной работы.
Последний день приема вопросов — 5 декабря!
1. Ваш вопрос должен быть составлен максимально корректно, понятно и четко. Постарайтесь избегать пространных рассуждений на три страницы или долгого пересказа вашей истории.
2. Прежде чем задавать свой вопрос, подумайте, сможет ли на него ответить именно глава города, а не кто-либо другой.
3. Если у вас есть вопрос, касающийся только вас и вашей личной проблемы, вам необходимо будет указать свои настоящие ФИО и оставить свои контакты. Также необходимы будут копии документов, относящихся к вашей проблеме. Это обязательно.
Ответы на ваши вопросы будут публиковаться на станицах газеты «Курьер. Среда. Бердск» и на сайте kurer-sreda.ru. Ждем ваших интересных вопросов!
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ВОПРОС МЭРУ.
Уважаемый Евгений Анатольевич! Когда собирали вопросы мэру в прошлом году, я задавала Вам вопрос: КОГДА БУДЕТ ГАЗИФИЦИРОВАН ЦЕНТР БЕРДСКА? Вы ответили тогда, что деньги на это выделены, если мне не изменяет память, 2,5 млн руб. Прошел год. И? Снова СПАСИБО ЗА ОТВЕТ…
27 3
Наш город расположен в очень красивом месте,созданный самой природой.Почему при создании Ген .плана не учитывается это.?Где прекрасная набережная?Вырубаются леса, о посадке деревьев нигде не пишется.Весь берег занимают частные лица.И каждый приходящий руководитель только и говорит о том ,что наведет порядок.
47 1
ВОПРОС МЭРУ как и когда решится судьба домов по улице Ленина 19. 21. 23.
8 1
Зачем издеваются над центральной площадью, над бердчанами? Почему в самом центре устроили снегоотвал? По опросу 86% горожан за то, чтобы елку вернули на площадь, но чиновникам плевать на мнение жителей. 2 года наблюдаю картину: возле Ориона пусто, только несколько ребятишек с горки катаются. Зато на площади на грязной куче снега малышня лазает, люди гуляют. 2 года уже никакого новогоднего настроения. И все из за чьей то прихоти. Нельзя так, нужно уважать людей. Не нужно прерываться безопасностью, закройте площадь и все дела.
45 4
Во многих дворах многоквартирных домов есть территории, принадлежащие муниципалитету. Эти территории, в большинстве своем, не ухоженные, очень часто люди устраивают там несанкционированные парковки, развозя грязь по всей округе. Кто отвечает за такие территории? К кому обращаться?
И что делать в том случае, если обращения не помогают?
22 1
ВОПРОС МЭРУ
Судьба частного сектора в микрорайоне «Северный»?
6 2
Придомовая территория домов 2 и 4 по улице Свердлова, когда запретите огромную парковку автомобилей? И придомовая территория Ленина 44 и 46 по пешеходному тротуару накатали автодорогу .Сделайте какие либо ограждения, чтобы любители авто без гаражей не повращали зеленую придомовую территория в авто дороги и стоянки.
Спасибо. эта территория самого центра города Бердска
9 2
ВОПРОС: Когда начнут следить за чисткой снега? Зима только началась, а уже на центральных улицах из 4 полос осталось 2,5. А что говорить о 2-х полосных улочках, 1,5. В некоторых местах машины еле разъезжаются.
17 3
уточните названия улиц, где произошло такое сужение
5 8
ВОПРОС МЭРУ
когда наконец решат вопрос по горячему водоснабжению жителей ул.Островского дома 103,105,107,101, 101 «А2
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ВОПРОС МЭРУ
Проведите газ в центральную часть города,а именно по Маяковского от Свердлова до Кирова.Получается через дорогу есть по Свердлова есть,а мы как нелюди.Не будет такого дыма от печных труб, а то на микрорайоне есть газ там проезжаешь,задымленности нет,а как к нам в центр заезжаешь,то ничего не видно.Уже во всех отдаленных городах есть газ,а мы как в глуши живем
16 4
«Вопрос Мэру» скажите пожалуйста когда на ул. М.Горького будут проводить газ? Обещали в 2018 г, а устроили по ген. Плану строительство многоэтажек и снос домов.
10 3
ВОПРОС МЭРУ
Было проведено строительство колодцев системы лучевого дренажа,вложены немалые денежные средства ,но когда будет результат? Кто контролирует эти работы?
Пока вода даже зимой не ушла из погребов частных домов ,с затоплением домов стало хуже а не лучше.
21 1
ВОПРОС МЭРУ:
Когда в Бердске появится театр? Где конкретно он будет? Кто ответственный за этот вопрос? Пока только одни разговоры и громкие обещания. То в городском доме культуры, то за ним, то в кинотеатре Орион, то ещё где-то.
5 12
Вопрос Мэру
Когда КБУ востановит тратуар возле домов 6, 8, 10, 12 по улице Комсомольская? Ответ «денег нет, но вы держитесь» не принимается!
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ВОПРОС МЭРУ: Когда прекратится заваливание въезда в ГСК 21 сдвигаемым с проезжей части ул. Черемушной снегом? Машинам уже крайне сложно въехать в кооператив, а зима только начинается. Ведь по правилам его /снег/ должны сдвигать в сторону и освобождать проезд.
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вопрос мэру : почему не чистят въезд во двор Островского 95 и муниципальную территорию между домами Островского 95 и К Маркса 58 а также тротуар к магазину Мария Ра
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ВОПРОС МЭРУ. Муниципальная территория со стороны фасада дома №12 улица Вокзальная. Зимой не чистится от снега,летом не убирается. Плюс к этому еще и гаражи-ракушки,которые уже погрязли в мусоре. За ними справляют нужду все кому не лень. Либо обязать хозяев убираться возле своих гаражей,либо вообще снести их. Когда будут наводить порядок?
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«За ними справляют нужду все кому не лень. Либо обязать хозяев убираться возле своих гаражей,либо вообще снести их. Когда будут наводить порядок?»
У вас нарушена причинно следственная связь? Справляют нужду за гаражами почему? Ответьте? Подсказка: в 100000ном городе Бердск НЕТ НИ ОДНОГО ТУАЛЕТА! Вы не поверите , люди живые! И живым людям нужно какать и писать круглосуточно, если вы не знали! И никто ! Поверьте мне, никто не будет гадить в свои штаны, если на жителей Бердска кому-то ХХХХХХХ с высокой колокольни! То получите ответочку….. На сегодня улицы города Бердска в ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ИСПРАЖНЕНИЯХ, ЭТО ИЗЮМИНКА Бердска!!!
10 0
Вопросы по оплате услуг МУП «КБУ» (всвязи с изменением законодательства и переходом на прямые договора с августа 2018 года):
1. Когда появится возможность вносить показания ИПУ через муниципальный портал НСО, как у всех других поставщиков ресурса? См. ответ на самый нижний вопрос: https://xn--f1aijeow.xn--p1ai/questions/#q10
2. Когда платежи данного поставщика ресурса через ФГУП «Почта России» начнут приниматься по почтовому адресу объекта (ЖК РФ не знаком с термином «номер лицевого счёта» и не обязывает потребителя его использовать при осуществлении платежей)?
5 3
Вопрос Мэру
18 марта 2018 г. голосовали за благоустройство общественных пространств по программе «Комфортная городская среда». Мы голосовали за благоустройство территории за городским ДК, она заняла второе место. ВОПРОС: когда будут благоустраивать территорию за городским ДК и когда будут благоустраивать остальные территории учавствовавшие в голосовании?
8 4
вопрос мэру :когда доведут до ума детскую площадку по программе КОМФОРТНАЯ СРЕДА возле нашего дома Дети очень ждут а их в доме только несовершеннолетних более сорока Ждем помощи в том числе от нашего депутата
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Когда снимут с должности нынешнего гл. врача, гл. экономиста Бердской ЦГБ, сил нет смотреть как разрушается больница.
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Вопрос мэру
Вы скоро в отставку? Многим не нравится как вы управляете нашим городом, а выборов мэра у нас нет, приходится терпеть.
27 5
Вы с народом или с ЕР?
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ВОПРОС МЭРУ Столько разрушенных дорог в Бердске,а ремонт сделали на Лунной ,да еще дорогостоящий С ПОРЕБРИКАМИ !!! Зачем А другие дороги?!?! Например на Вымпеле или ужаснейшая дорога маршрут 12 по промышленной до Колорлона?! Еще — на микрорайоне просто МАССОВАЯ ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ!!! Во время ремонта на Лунной!!!возле Маг Магнит! Возле Роддома -на это страшно и больно смотреть Ведь там и рябины и ивы и прочие Просто удивительно почему все молчат Сколько вырублено деревьев во дворах-по инициативе не грамотных старших по дому И ведь ЭТО ВСЕ КТО ТО ПОДПИСЫВАЕТ и разрешает
13 7
«МАССОВАЯ ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ!!! Во время ремонта на Лунной!!!возле Маг Магнит! Возле Роддома -на это страшно и больно смотреть Ведь там и рябины и ивы и прочие Просто удивительно почему все молчат Сколько вырублено деревьев во дворах-по инициативе не грамотных старших по дому И ведь ЭТО ВСЕ КТО ТО ПОДПИСЫВАЕТ и разрешает»
А вы знаете, что пустыня сахара рукотворна?! Раскопками доказано, что раньше там были богатые леса и плодородные пашни….. А этот мер Бердска, семимильными шагами создает из Бердска и окрестностей рукотворную безжизненную Сахару…….
8 6
ВОПРОС МЭРУ -Пожалуйста помогите Горбольнице может быть ч/з областные дотации ,особенно корпусам хирургический и поликлиника микрорайона Приедте посмотрите,как висят провода в воде на потолках в хирургическом, травматологическом отделениях,рушатся стены и потолки в отделениях и в поликлинике В поликлинике пользование одним туалетом сотрудниками и пациентами (что запрещено по САН ПИН)
18 1
Евгений Анатольевич, а возможно принять меры к владельцам киосков на остановке Д.К.Родина? Павильоны установлены в ДВА ряда. Для кого? Кто же это согласовывает? Может быть надо убрать это табачно-кальянное безобразие и посадить вдоль тротуара деревья, кустарники. Была там на углу «Монетки» детская площадка с берёзами, но она кому-то помешала, деревья спилили под покровом ночи, качели-горки убрали. Ведь там скопление этих киосков — табак, микрофинансовые конторки. Надо наводить порядок там. Больно смотреть как бесцеремонно уничтожают деревья и втыкают торговые точки.
13 1
ВОПРОС МЭРУ:ПО каким расчетам и по какому распоряжению так дорого подоражал проезд в транспорте в нашем городе? у нас ведь большая деревня и маршрутки незаслуженно стригут деньги .Почему у нас уровень жизни ухудшается ,а у них улучшается З.п. ведь не повышают.
13 1
ВОПРОС МЭРУ
На Южном строят садик и школу, это отлично, будет ли построенна новая поликлиника?можно тоже на Южном)
12 2
ВОПРОС МЭРУ » а чё вы здесь делаете та а… ДА ТЫ … «
7 7
НВР: «Что вас беспокоит в Бердске больше всего?»- «канализация и водоснабжение Бердска; благоустройство; ремонт дворов; ремонт дорог; стратегическое развитие Бердска; новый генеральный план города; бизнес, промышленность и инвестиции; экологические проблемы; строительство; медицина; работа администрации; культура; архитектура.»- На мой взгляд, как коренного жителя Бердска, очень трудно и достаточно проблематично выделить какую-то проблему и поставить её на первое место.
По моему глубокому убеждению, город- живой организм, который должен расти и развиваться в полной гармонии, как с окружающей его средой, так и с жителями, которые в нём проживают. Именно поэтому, проблемы и вопросы, вышеобозначенные уважаемой редакцией «К.С.Б.», не только имеют место быть, но и безусловно достаточно актуальны, а порой и очень остры! И, на самом деле, этих вопросов и проблем, в нашем городе несоизмеримо и гораздо больше!…
И вот именно поэтому и именно для этого в нашем городе существует действующая власть! Власть, которой жители нашего города, как раз и доверили расставлять приоритеты между всеми существующими городскими вопросами и проблемами! Власть, которая просто обязана жить и работать на благо нашего города и его жителей! Власть, которая просто обязана непрерывно знать и помнить о том, что наш город и его жители не должны становиться заложниками каких-либо глупо-абсурдных, бестолково-ненужных или откровенно-вредительских решений и действий этой самой власти! Город и его жителями не должны становиться заложниками сиюминутных «хотелок» или нездоровых амбиций со стороны какого-либо чиновника или депутата, в частности и действующей власти, в целом!
Власть, просто обязана непрерывно знать и помнить о том, что все её решения-действия просто обязательно должны быть глубоко и детально продумано-взвешены, аргументированно обоснованы, поступательно и эффективно реализованы! И конечно же, они, строго и обязательно, должны соответствовать интересам города и его жителей!
Можно, конечно, и дальше продолжать развивать данную тему, но хочется уже перейти, непосредственно к вопросу к главе нашего города- Шестернину Е.А.
Внимание, вопрос!- Уважаемый, Евгений Анатольевич! С целью общего понимания, а так же, в виду того, что любое дальнейшее развитие и процветание нашего города зависит, непосредственно и в первую очередь от главы города и его решений-действий, позвольте спросить у Вас- собираетесь ли Вы, выдвигать свою кандидатуру на пост главы города Бердска на очередной-следующий срок полномочий?!…
Спасибо за внимание и понимание!
Надеюсь получить абсолютно честный и искренний ответ!…
3 8
Так у нас последние МЭРы —назначались например Михайлов да и действующий тоже назначенец !
Последний выборный —сидит! хоть назначай ,хоть выбирай если мэр не боиться отсидки —будет воровать,к бабке не ходи!
11 1
Появятся ли в реальности, в 100 000 городе Бердске , до конца царствования нынешнего мера Бердска сеть общественных платных туалетов в городе Бердске? Согласно СНИПам на 1000 человек должен быть один туалет, итого 100 туалетов, это не роскошь, а самоуважение горожан и не засранные людьми улицы….
18 1
Вопрос МЭРУ: Почему нельзя по человечески относиться к горожанам и хотя бы периодически чистить дворы, уже не то, что проехать, пройти нельзя. Снег не иди — техника на выходных???
4 3
Вопрос мэру.
Когда уберут мешки с осенней листвой со двора детской больницы?
Их уже снегом замело. Или на то и было расчитано, что весной вместе со снегом погрузчиком на снегоотвал вывезут?
5 1
Сначала вопрос газете — а что, в городе с транспортом все в порядке? Что-то я не нашла такого пункта.
А теперь — ВОПРОС МЭРУ.
Почему в городе все отдано на откуп маршрутникам? Они ездят каждые 10-15 минут, а автобусы раз в час. Почему пенсионеры чтоб воспользоваться льготами на транспорт, гарантированными государством, должны часами мерзнуть на остановках? Чтоб добраться до больницы или поликлиника ВЫНУЖДЕНЫ пользоваться коммерческим транспортом неся немалые расходы при малой пенсии. Почему в соседнем Новосибирске пенсионеры пользуются льготами на транспорт, а в Бердске эти льготы по факту только на бумаге. В течение месяца мне пришлось ежедневно ездить в поликлинику и больницу и ни разу мне не удалось воспользоваться проездным билетом. Автобуса я так ни разу и не дождалась.
13 1
ВОПРОС МЭРУ:
Собственником объектов инженерной инфраструктуры Бердска является Администрация города. В соответствии с п.4 ст.24 ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов РФ ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ условия, необходимые для организации подачи горячей воды установленного качества. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения ДОЛЖНА быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
Когда в городе Бердске будет:
1) Обеспечение БЕСПЕРЕБОЙНОЙ, КРУГЛОСУТОЧНОЙ подачи горячей воды надлежащего качества с температурой НЕ НИЖЕ 60 И НЕ ВЫШЕ 75°С до внешних границ многоквартирных домов.
2) Будет ли произведен перерасчет жителям (с документально подтвержденными отчетами) за некачественную услугу «горячее водоснабжение» в случае нарушений требований законодательства (Пример: ч.1 ст. 24 ФЗ №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.31 Правил № 354, СанПин 2.1.4.2496-09)?
8 0
ВОПРОС МЭРУ:
Медицина:
В стоматологическую поликлинику по номеру 124 невозможно записаться, все талоны раздает регистратура.
В поликлинике на микрорайоне, участковый врач участка №46 на дневной стационар записывает на 2020 год.
Очередь на диагностику целый год.
Когда будет порядок в поликлиниках?
10 1
ВОПРОС МЭРУ:
Медицина:когда откроется поликлиника на Пушкина?
Благоустройство:
По улице Хим заводской, со стороны хим. завода, нет тротуаров, нет остановочной площадки на остановке институт в сторону хим завода.
2 1
ВОПРОС МЭРУ.
1) Когда будет убран зеленый забор с пешеходной дорожки на улице Попова?
2) Когда будет установлен пешеходный переход возле остановки «Лесная сказка» на улице Попова? Остановка есть справа и слева, а перехода нет!
3) Кроме автомобилистов, в Бердске есть некоторое количество несчастных пешеходов, которые вынуждены гуськом пробираться по неочищенным от снега пешеходным дорожкам и преодолевать (кто как сможет) горы из снегоотвалов в местах пересечения дорожек и расчищенных для автомобилистов дорог. Может быть, администрация города организует раздачу лопат пешеходам, чтобы они сами для себя дорожки расчищали?
5 0
Вопрос главе:Почему снегоуборочные машины заваливают парковки возле офисных помещений и магазинов?До Вашего назначения такого безобразия не было.Попробуйте потом вручную все эти валы расчистить.Ул.Островского,122,к РКЦ подъехать невозможно,ул.Ленина,33,35 и т.д.
2 0
ВОПРОС МЭРУ.
1. До каких пор частный сектор будет вывозить снег за свой счёт?
2. Когда по улице Лермонтова с Пушкина по Островского проведут освещение?
3. Самый интересный вопрос. Как долго родители школьников будут делать ремон в школах, покупать рабочие тетради, оплачивать принтеры и тд?
4. Когда решится вопрос с больницам и врачами? Элементарный больничный лист приходится переделывать по несколько раз. Это кошмар какой-то.
2 0
вопрос мэру
№1
почему вы терпите хамство жителей ТОС юго-западный? ведь они требуют перемены зоны своего поселения незаконно?
2 1
вопрос мэру
№2
не считаете ли вы абсурдным, что, проживая в 20 минутах пешего хода от центра, жители теперь лишены этой возможности и вынуждены тратить деньги и 40 минут времени, чтобы в объезд на автобусе по неудобному расписанию добраться до той же точки?
если НЕ считаете абсурдным, то интересно узнать — почему?
если считаете — намерены ли вы исправить эту ситуацию, почему, как и когда?
от редакции. Жители ЧЕГО лишены возможности?
1 0
Вопрос мэру:
Расскажите пожалуйста, думаю, что всем жителям Бердска это будет очень интересно:
Каким волшебным образом мусорные отходы, за которые с жителей высчитывают в литрах по пути на свалку превращаются в килограммы и тонны.
И кто непосредственно сидит и стрижет с этой маржи?
2 0