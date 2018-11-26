Задайте свой вопрос мэру Бердска!

Мэр Бердска Евгений Шестернин даст «Курьер. Среда. Бердск» эксклюзивное итоговое интервью в декабре 2018 года. Уже сегодня редакция «Курьер. Среда. Бердск» начинает собирать вопросы от читателей.

2018 год выдался полным событий — прорыв коллектора, обернувшийся чрезвычайной ситуацией, ремонт дворов по президентскому проекту, подтопление частного сектора, строительство колодцев системы лучевого дренажа, реконструкция улицы Лунной — это лишь небольшая часть событий, которые пришлись на 2018 год.

Важные политические события произошли в регионе и Бердске — выборы губернатора Новосибирской области, изменения в структуре горадминистрации Бердска и в команде мэра Евгения Шестернина.

В интервью с градоначальником мы хотим подвести итоги этого сложного года, поэтому принимаем вопросы на следующие темы:

канализация и водоснабжение Бердска;

благоустройство;

ремонт дворов;

ремонт дорог;

стратегическое развитие Бердска;

новый генеральный план города;

бизнес, промышленность и инвестиции;

экологические проблемы;

строительство;

медицина;

работа администрации;

культура;

архитектура.

Перед тем, как задать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с условиями:

Свой вопрос для мэра вы можете оставить либо в комментариях под этим материалом на сайте kurer-sreda.ru, либо выслать его на электронную почту по адресу bkurer@mail.ru.

ОБЯЗАТЕЛЬНО с пометкой в теме: «ВОПРОС МЭРУ». Также вы можете выслать свой вопрос на What’sApp редакции — 8 953 878 90 10, тоже с пометкой «Вопрос мэру». Вопросы без пометки к рассмотрению не принимаются.

Кроме того, вы можете задать свой вопрос по телефону. Обратите внимание, что вопросы по телефону мы будем принимать только в ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЧАСЫ И ДНИ. Вопросы по телефону принимаются в среду и в пятницу (23 ноября, 28 ноября, 30 ноября, 5 декабря), с 17.00 до 18.00 . Телефон редакции: 8 (383 41) 3-00-10. Отнеситесь, пожалуйста, к этому с пониманием. Не нужно звонить в другое время или другие дни. У нас очень ограничены ресурсы, а постоянные звонки отвлекают от основной работы.

Последний день приема вопросов — 5 декабря!

1. Ваш вопрос должен быть составлен максимально корректно, понятно и четко. Постарайтесь избегать пространных рассуждений на три страницы или долгого пересказа вашей истории.

2. Прежде чем задавать свой вопрос, подумайте, сможет ли на него ответить именно глава города, а не кто-либо другой.

3. Если у вас есть вопрос, касающийся только вас и вашей личной проблемы, вам необходимо будет указать свои настоящие ФИО и оставить свои контакты. Также необходимы будут копии документов, относящихся к вашей проблеме. Это обязательно.

Ответы на ваши вопросы будут публиковаться на станицах газеты «Курьер. Среда. Бердск» и на сайте kurer-sreda.ru. Ждем ваших интересных вопросов!