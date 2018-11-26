Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска

Очередную акцию по сбору новогодних подарков для маленьких пациентов Мочищенской детской туберкулезной больницы и туберкулезного санатория объявляет «Курьер. Среда. Бердск». Более 10 лет больные малыши получают на Новый год от бердчан не только сладкие подарки, но и канцелярские принадлежности, игрушки, одежду и обувь. Перед Новым 2018 годом благотворители передали в редакцию 137 наборов новогодних подарков для больных туберкулезом детей. Благотворители принесли игрушки, канцелярские принадлежности и средства личной гигиены. Собрали 89 650 рублей. 9896 рублей сотрудники редакции потратили на покупку 33 новогодних подарка. Осталось 80 000 рублей. Эти деньги были потрачены на мебель для туберкулезного санатория. Было приобретено 4 дивана, 16 столов и 60 стульев.

Под Новый год даже взрослые люди верят в сказку. Как и дети, они загадывают желание и ждут чуда. Нам с вами не составит труда сотворить чудо для больных детей. Тем более, что мечты у этих деток не такие уж неисполнимые. Для многих счастье — это получить в подарок пакет сладостей и игрушки. Ведь большинство ребятишек в больнице и санатории из неблагополучных или малообеспеченных семей. Некоторых привозят из отдаленных районов области. Ни папа, ни мама их даже не навещают. И дети по полгода, а то и больше не видят родителей. Только представьте: больной ребенок без семьи, без ласки и материнской заботы. И без гостинцев.

В наших с нами силах подарить детишкам волшебный Новый год. Но малышам из туберкулезного санатория нужны не только подарки, но и предметы одежды, канцелярские принадлежности, раскраски, развивающие игры, подгузники (размер 2, 3, 4).

В этот раз нужно будет собрать 200 новогодних подарков. По словам волонтера Вячеслава Останина, сейчас в больнице и санатории находятся около 180 детей в возрасте от нескольких месяцев до 18 лет, но их количество может меняться. К тому же, нужны сладости для проведения новогодних утренников — на призы детям.

— У сотрудников туберкулезного санатория есть особая просьба. Им нужен проигрыватель с поддержкой USB. Чтобы ребятишки могли слушать детские песенки, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Останин.

В этот раз «Курьер. Среда. Бердск» решил немного раздвинуть границы благотворительной акции и собрать подарки не только для больных детей. В городе есть немало одиноких стариков, живущих очень скромно. Конечно, они не верят, как дети, в Деда Мороза. Но будут радоваться, как и они, подарку на Новый год. Всем одиноким старикам в городе мы не в силах сделать подарки. Поэтому попросили Комплексный центр социального обслуживания населения подобрать несколько бабушек, которым помощь не будет лишней. И таких нашлось шесть человек. Соцработники невзначай поинтересовались, какой бы они хотели подарок на Новый год. Четверо предпочли бы в качестве подарка постельное белье, одна — покрывало на диван, другая — электрический чайник.

Нельзя забывать и о том, что и рядом с нами живут малообеспеченные семьи, которые не смогут подготовить на Новый год для своих детей подарки под елочку. Возможно, у кого-то даже елочки не будет. Если вы знаете такие семьи, звоните по тел. 3-00-10 (спросить Галину Панчеву), мы постараемся, чтобы к детям из малообеспеченных семей тоже пришел Дед Мороз со Снегурочкой.

Если вы готовы помочь больным детям, то можете обращаться в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2, тел. 3-00-10 (с 9.00 до 19.00) или ул. Ленина, 38 (понедельник, среда — с 7.30 до 18.00, в остальные дни — с 9.00 до 18.00).

Сладкие подарки принимаются с начала декабря. Акция продлится до 21 декабря включительно.

Можете перечислить деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову.

№4276844019091537 (назначение платежа — подарок для стариков, подарок для бердских детей, подарок для больницы).

СПАСИБО! Деньги на карту уже поступают от вас дорогие читатели! Низкий поклон!

Спасибо неизвестному меценату за 1000 рублей!

Спасибо Юлии Вячеславовне — 200 рублей! — (для стариков)

Спасибо Марку Викторовичу — 1000 рублей! (для стариков и Бердска)

Спасибо Ирине Сергеевне — 200 рублей! (подарок для бердских детей)

Спасибо Ирине Сергеевне — 100 рублей! (подарок для стариков Бердска)

Спасибо Татьяне Изотьевне — 100 рублей! (подарок для стариков)

Спасибо Анастасии Евгеньевне — 500 рублей! (на подарки)

Спасибо Марии Владимировне — 1000 рублей! (принесли в редакцию для стариков)

Спасибо Вячеславу Владимировичу — 8000 рублей! (подарки для больных детей)

Спасибо Екатерине Вячеславовне — 250 рублей! (подарок для стариков)