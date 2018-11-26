Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Объявляем новый фотомарафон — «Бабушка рядышком с дедушкой!». Он посвящен нашим прекрасным бабушкам и дедушкам! Кто стряпает для нас самые вкусные булочки на свете? Кто берет нас на рыбалку? Кто покупает нам самые сладкие шоколадки? Кто прощает нам обиды? Кто любит нас самозабвенно? Конечно, наши милые бабушки и дедушки! Мы в своих фотомарафонах о них незаслуженно забыли. Исправляемся!

Ждем фото, где бабушка и дедушка действительно рядышком, где они отдельно, возможно, их уже нет с нами, но ваша память хранит их любимые образы.

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Бабушка рядышком с дедушкой!». Подпишите имя и фамилию. При желании – пару строк о своих родных.

В одном из зимних номеров газете мы опубликуем снимки добрых и мудрых бабушек и дедушек. Присылайте! И вы сможете подарить уникальный и неожиданный подарок.

Кроме газеты мы разметим альбом «Бабушка рядышком с дедушкой!» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 15 декабря 2018 года.