Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!

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Практически все услуги сводятся к попытке урвать и кинуть.
Ремонт любой аппаратуры — это дополнительные затраты перед тем, как выбросить вещь на помойку. Роемонт удачен только в том случае, если он
Коммунальщики гробят дороги и подъезды к жилым домам…. Далее — по списку.
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Требуется замена строчника у телевизора (б.у) Акира (кинескоп 51 см)…
JF0501 — 19550 Поскольку мощи у меня не хватает самому допереть его до ремонтёров, то требуется выезд домой.
Возле торгового центра на микрорайоне…
тел.9059353522. Сергей Владимирович.Звонить желательно после 15.11.
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