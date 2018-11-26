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Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!

Служба бытового сервиса к вашим услугам!

26.11.2018 2 коммент.

Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!

Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость! Ремонт и отделочные работы

Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!
Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!

Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость! Автоуслуги

Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!
Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!
Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!
Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!

Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость! Продам

Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!
Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!
Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!

Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость! Куплю

Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!

Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость! Обучение

Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!

Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость! Ритуальные услуги

Услуги в Бердске: быт не в тягость, а в радость!

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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Практически все услуги сводятся к попытке урвать и кинуть.
    Ремонт любой аппаратуры — это дополнительные затраты перед тем, как выбросить вещь на помойку. Роемонт удачен только в том случае, если он
    Коммунальщики гробят дороги и подъезды к жилым домам…. Далее — по списку.

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  2. Пенсионер

    Требуется замена строчника у телевизора (б.у) Акира (кинескоп 51 см)…
    JF0501 — 19550 Поскольку мощи у меня не хватает самому допереть его до ремонтёров, то требуется выезд домой.
    Возле торгового центра на микрорайоне…
    тел.9059353522. Сергей Владимирович.Звонить желательно после 15.11.

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