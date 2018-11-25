Зачем барыгам коврик стелить?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалПутин своим проектом о всепрощении за «преступления небольшой тяжести» сам подталкивает злодеев на подлог и воровство. Таких не мало, кто захочет в «первый раз» кого-нибудь «кинуть» или перестать платить зарплату. Всё равно простят. Странно, сейчас такая дикая атмосфера в обществе, такой соц.разрыв, что самое время ужесточать законы (коррупция зашкаливает), а он барыгам коврик стелит. Непонятное, мутное время..