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Зачем барыгам коврик стелить?

Странно, сейчас такая дикая атмосфера в обществе.

25.11.2018 3 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:
Путин своим проектом о всепрощении за «преступления небольшой тяжести» сам подталкивает злодеев на подлог и воровство. Таких не мало, кто захочет в «первый раз» кого-нибудь «кинуть» или перестать платить зарплату. Всё равно простят. Странно, сейчас такая дикая атмосфера в обществе, такой соц.разрыв, что самое время ужесточать законы (коррупция зашкаливает), а он барыгам коврик стелит. Непонятное, мутное время..


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    «о всепрощении за «преступления небольшой тяжести
    А кто 2-2,5 недели назад на остановке общественного транспорта ударил человека ногой по башке (по личным подозрениям в намерениях того совершить что-то нехорошее)? Ещё и отписался об этом. Всяко это был Вит. Ныне сетующий на «дикую атмосферу» и «всепрощение», которыми не преминул воспользоваться по полной программе. :( =-O

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