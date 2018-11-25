Ограничено движение транспорта на трассе Р-256 в Бердске

В связи с неблагоприятными погодными условиями (снежные заносы, сильные метели, снижение видимости до 50 м., скорость ветра более 25 м/с) с 18:00 субботы, 24 ноября, до 06:00 воскресенья, 25 ноября, «Сибуправтодор» вводил ограничение движения пассажирского междугороднего автомобильного транспорта на участках автомобильных дорог Р-256 «Чуйский тракт» км 28+863 – км 135+277 в границах Новосибирской области и Р-255 «Сибирь» км 41+823 – км 149+723 в границах Новосибирской области, на территории 4-х районов и 1-го городского округа Новосибирской области:

— Р-256 «Чуйский тракт» в Бердске, Искитимском и Черепановском районе;

— Р-255 «Сибирь» в Мошковском и Болотнинском районах.

Задержек в движении грузового и легкового автотранспорта не было, инженерной техникой ФУАД (54 комбинированных дорожных машин на базе КамАЗ) вел обработка дорожного полотна инертными материалами, экипажами ГИБДД контролировалось движение автотранспорта.

В качестве превентивной меры организовано взаимодействие с водителями большегрузного автотранспорта, проезжающих по территории Новосибирской области, посредством КВ радиостанций.

Проверено и готово к применению 24 пункта обогрева и питания вместимостью 779 человек, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

В готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации АМГ ГУ МЧС России по Новосибирской области — 8 аварийно-спасательных бригад (в составе 100 человек и 15 ед. техники).

Задействовано: 72 человека, 60 единиц техники.