Огонь уничтожил дачу с верандой в СНТ Бердска

Пожар в дачном доме СНТ «Восток» Бердска произошел в ночь на воскресенье, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

25 ноября в 00:43 в СНТ «Восток», что в районе химзавода, загорелся дачном доме №296 по ул.Солнечной. В результате пожара огнем уничтожена веранда дачного дома, огнем повреждена кровля и стены дома по всей площади.

В 02:30 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб устанавливают. О пострадавших не сообщается.

По статистике отдела надзорной деятельности, с начала 2018 года в Бердске произошло 92 пожара.