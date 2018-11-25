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25 ноября пикет против пенсионной реформы в Новосибирске

На данный момент самым актуальным и законным способом борьбы с принятой пенсионной реформой является подача иска в Конституционный суд, т. к. по всем признакам пенсионка нарушает ст. 7 и ст. 55 Конституции.

25.11.2018 9 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написало Суть времени:

25 ноября пикет против пенсионной реформы в Новосибирске

25 ноября с 13:00 до 14:00 на Площади Калинина в Новосибирске состоится пикет, организованный движением «Суть времени», с целью призвать депутатов Госдумы (из оппозиционных партий) подать обращение в Конституционный суд (КС), с целью проверки соответствия пенсионной реформы (ПР) Конституции РФ.
На данный момент самым актуальным и законным способом борьбы с принятой пенсионной реформой является подача иска в Конституционный суд, т. к. по всем признакам пенсионка нарушает ст. 7 и ст. 55 Конституции.
Согласно ст. 215 регламента Госдумы запрос в КС РФ может быть направлен группой депутатов численностью не менее 90 депутатов. Численность депутатов от партий системной оппозиции составляет 105 человек. Из них 43 (КПРФ), 39 (ЛДПР) и 23 (Справедливая Россия).
Сразу после утверждения 3 октября законопроекта о повышении пенсионного возраста представители КПРФ заявили, что будут обращаться с депутатским запросом в КС и ведут об этом переговоры с остальными оппозиционными партиями.
Но 25 октября в СМИ появилась информация о том, что вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что ЛДПР не поддержит депутатский иск в КС. А некий анонимный источник в ЛДПР аргументировал этот отказ тем, что шансов и иска нет, а Кремль может быть им недоволен.
Налицо стремление ЛДПР замять тему с пенсионкой и закрыть этот вопрос. К этому же стремится и власть, которая всячески вытесняет из информационного поля тему повышения пенсионного возраста, пытаясь заменить её позитивной повесткой.
На пикете мы напомним людям тех депутатах, которые уже никогда не смогут отмыться от позора голосования за людоедскую реформу, а также выдвинем требования к системной оппозиции и конкретно к партии ЛДПР поддержать иск в Конституционный суд.
Бердчане, подключайтесь к участию в акции!
Вместе мы победим!


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    Вместе мы победим!
    ——————————————-
    Кого победим? Как? Когда? И каким способом? Если жалобами, то никогда! Вы, извиняюсь, не дети? Если не дети, то должны осознавать, что в России суд ВСЕГДА на стороне Кремля и по другому НЕ БЫВАЕТ! 8)

    Thumb up 5 Thumb down 9

    • Жанна

      Дети это те, кто ноет, что все бесполезно, аааа … и сидят в сетях. СВ дело делает и не ноет и не жалуется, о БОРЕТСЯ!!! Ваша задача мешать, ну так каждый свое дело делает!

      Thumb up 8 Thumb down 1

    • Жанна

      Идти против власти не поросячье дело. Призывать к незаконным акциям тоже не поросячье, а свинское. Растут звери. История знает героев провокаторов, но даже они частенько не в стороне стояли, и в хлеву не хрюкали, а отпахивали 30 господских целковых. Поработай Петруша провокатором на улице *CRAZY*

      Thumb up 4 Thumb down 2

  2. Поросёнок Пётр

    Пикет *LOL* Учитесь у французов, чуть подняли цены на бензин и сразу восстание началось, при этом заметьте, абсолютно несогласованное с властями, про эти беспорядки, как это водится, рассказало наше государственное ТВ, даже один корреспондент Раши Тудея пострадал в потасовке……..а про наши митинги, ТВ ничего не расскажет и не покажет, что уж говорить про хилые, разрешённые властями пикеты, вы главное только долго не стойте, час и всё, все расходитесь быстро по домам, а то полиция арестует ;)

    Thumb up 5 Thumb down 10

    • Джо

      Согласованный пикет полиция не арестовывает, а охраняет. И хорошо лежа на диване похрюкивать про французские беспорядки, а не стоять на морозе и ветре, показывая народу проголосовавших ЗА пенсионную реформу депутатов и призывая больше не голосовать ЗА них.

      Thumb up 9 Thumb down 2

      • Аноним

        А у нас разве голосованием что-то решается? Просто смешно! Это всё фикция и видимость для успокоения народа. Не обольщайтесь. Правит у нас по-прежнему узкий круг «судьбой обласканных» и посторонних не пускает.

        Thumb up 2 Thumb down 4

    • Дмитрий советов

      Интересно где ж ты поросенок ходишь то, и почему ты на милионный митинг не выходишь и людей не выводишь, против пенсионной реформы. Учись у французов. А то уже других учить начал

      Thumb up 5 Thumb down 0

      • Аноним

        «Учись у французов.»
        мне очень импонирует реакция французов — «всего лишь» против небольшого повышения цен на бензин..))
        проблема в том,что у нас такое подпадает под ст.282 )
        и даже поддерживая протест против пенсионной реформы (и сам пикет СВ),считаю крайне наивным «подачу иска в Конституционный суд»…..
        верить в путинские институты «правосудия» можно только с отключенными мозгами…..где вы видели у нас реальную конкуренцию ветвей власти вообще?
        не говоря уж о подобранной лично Путиным своими людьми во всех «вертикалях власти»,так и Зорькину на старости лет крайне не надо себе выход на пенсию портить…))) власти сольют ваш иск — так или иначе, на той или другой стадии …
        хотя очень очень многие люди озлоблены этой «пенсионной реформой», практически на 99% (и я в том числе), это правда …
        а так — да,у французов можно было бы поучиться )))

        Thumb up 1 Thumb down 0

    • Пуля

      Нашелся диванный учитель. Сам то хоть раз вышел постоять за правое дело под дождь, снег и возможный арест.

      Thumb up 3 Thumb down 0

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