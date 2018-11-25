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25 ноября пикет против пенсионной реформы в Новосибирске

25 ноября с 13:00 до 14:00 на Площади Калинина в Новосибирске состоится пикет, организованный движением «Суть времени», с целью призвать депутатов Госдумы (из оппозиционных партий) подать обращение в Конституционный суд (КС), с целью проверки соответствия пенсионной реформы (ПР) Конституции РФ.

На данный момент самым актуальным и законным способом борьбы с принятой пенсионной реформой является подача иска в Конституционный суд, т. к. по всем признакам пенсионка нарушает ст. 7 и ст. 55 Конституции.

Согласно ст. 215 регламента Госдумы запрос в КС РФ может быть направлен группой депутатов численностью не менее 90 депутатов. Численность депутатов от партий системной оппозиции составляет 105 человек. Из них 43 (КПРФ), 39 (ЛДПР) и 23 (Справедливая Россия).

Сразу после утверждения 3 октября законопроекта о повышении пенсионного возраста представители КПРФ заявили, что будут обращаться с депутатским запросом в КС и ведут об этом переговоры с остальными оппозиционными партиями.

Но 25 октября в СМИ появилась информация о том, что вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что ЛДПР не поддержит депутатский иск в КС. А некий анонимный источник в ЛДПР аргументировал этот отказ тем, что шансов и иска нет, а Кремль может быть им недоволен.

Налицо стремление ЛДПР замять тему с пенсионкой и закрыть этот вопрос. К этому же стремится и власть, которая всячески вытесняет из информационного поля тему повышения пенсионного возраста, пытаясь заменить её позитивной повесткой.

На пикете мы напомним людям тех депутатах, которые уже никогда не смогут отмыться от позора голосования за людоедскую реформу, а также выдвинем требования к системной оппозиции и конкретно к партии ЛДПР поддержать иск в Конституционный суд.

Бердчане, подключайтесь к участию в акции!

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