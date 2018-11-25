Что нарушил автомобиль?

Ограничено движение транспорта на трассе Р-256 в Бердске
Огонь уничтожил дачу с верандой в СНТ Бердска
Шторм: сильный ветер бушует над Бердском
Путин: за мелкие преступления не будут сажать в тюрьму
Декретные: Каким будет пособие по рождению ребенка с 1 января 2019 года
Рогозин: мы проверим, были ли американцы на Луне
2019 год будет самым тяжелым для экономики России
Информацию о болезнях водителей Минздрав передаст в ГИБДД
Для счастья сибиряку нужно 116 тысяч рублей ежемесячно
Прокурор отобрал у депутатов возможность распоряжаться имуществом Бердска
Были бы двери в магазин были бы побольше,он бы туда заехал!
5 1
Перегородил тротуар, видимо.
4 1
Пешеходный переход
7 1
Тема достойна рубрики «Автохамы в Бердске». Очень актуально. Если хоть один из «героев» начнет думать, то уже не зря.
1 0
Что нарушил не скажешь по фото, сдаланному на телефон середины 2000х.
Если это мясной магазин на первомайской то ничего не нарушил, перехода там нет.
В очередной раз призываю модераторов курьера фильтровать бред от больных людей.
0 1