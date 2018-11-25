С Днем матери!

Ограничено движение транспорта на трассе Р-256 в Бердске
Огонь уничтожил дачу с верандой в СНТ Бердска
Шторм: сильный ветер бушует над Бердском
Путин: за мелкие преступления не будут сажать в тюрьму
Декретные: Каким будет пособие по рождению ребенка с 1 января 2019 года
Рогозин: мы проверим, были ли американцы на Луне
2019 год будет самым тяжелым для экономики России
Информацию о болезнях водителей Минздрав передаст в ГИБДД
Для счастья сибиряку нужно 116 тысяч рублей ежемесячно
Прокурор отобрал у депутатов возможность распоряжаться имуществом Бердска