С Днем матери!

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Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет всех наших дорогих и любимых мамочек с Днём матери!!!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях!

И пусть Ваши дети, всегда только радуют, Вас!

С уважением, координатор Бердского местного отделения ППП «ЛДПР», Горобец И.П.

Поздравление от ЛДПР

Бердское местное отделение ППП «ЛДПР» поздравляет с Днём рождения председателя контрольно-счётной палаты г.Бердска- Останину Елену Касимовну!!!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, достойно работать на благо нашего города и его жителей!

С уважением, координатор Бердского местного отделения ППП «ЛДПР», Горобец И.П.