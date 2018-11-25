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Шторм: сильный ветер бушует над Бердском

Из-за метели и плохой видимости на трассах региона до 6 утра 25 ноября ограничивали движение пассажирского транспорта на участках Чуйского тракта: Р-256 – в Бердске, Искитимском и Черепановском районе.

25.11.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Шторм: сильный ветер бушует над Бердском

Метель начала бушевать 24 ноября

Еще 24 ноября усилился ветер в Бердске и всю ночь на 25 ноября завывал над городом. Жители верхних этажей сообщают, что не смогли спать из-за ударов об окна метели.

Накануне МЧС выпустил экстренное предупреждение. Из-за метели и плохой видимости на трассахрегиона до 6 утра 25 ноября ограничили движение пассажирского транспорта на участках Чуйского тракта и трассы «Сибирь»: Р-256 – в Бердске, Искитимском и Черепановском районе; Р-255 – в Мошковском и Болотнинском районах.

Мокрый снег, местами сильные метели, гололед, похолодание и усиление ветра прогнозируют синоптики на на 24, 25 ноября  в Новосибирской области. Спасатели предупреждают, что непогода может осложнить ситуацию на дорогах и водоемах, сказаться на обстановке с пожарами, вызвать обрыв проводов, падение деревьев, схода наледи с крыш.

В Новосибирской области во второй половине дня 24 ноября и сутки 25 ноября ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные осадки, усиление ветра 24 ноября до 18-23 метров в секунду, 25 ноября прогнозируются порывы до 25 метров в секунду, в отдельных районах местами — отложение мокрого снега, гололедные явления, на дорогах снежные заносы, сильный гололед, похолодание.

МЧС России предупреждает, что налипание мокрого снега и сильный ветер могут спровоцировать обрывы линий электропередач и повреждение деревьев, способное привести к их падению.

Из-за погодных условий спасатели советуют новосибирцам быть внимательными, обходить оборванные провода и поваленные ветки, рекомендуют также по возможности парковать автомобили вдали от деревьев.

Кроме того, гололед на дорогах повышает риск возникновения аварийных ситуаций: автомобилистам и пешеходам следует проявлять осторожность и соблюдать правила дорожного движения. От дальних поездок и за пределы населенных пунктов рекомендовано на время непогоды отказаться.

Из-за метелей и снегопадов видимость на водоемах существенно упадет, глубокий снег блокирует передвижение и не дает окрепнуть льду. Спасатели призывают рыбаков не выходить и не выезжать на лед .В Новосибирской области происходили случаи, когда рыбаки в метель сбивались с пути и не могли найти дорогу, проваливались под лед.

При похолодании возрастают риски возникновения пожаров. Жителям необходимо быть предельно осторожными с огнем, следить за печным отоплением и электрооборудованием.

101 – телефон пожарно-спасательной службы МЧС России.
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. По номеру 112 можно позвонить, если в мобильном телефоне нет SIM-карты, при отрицательном балансе или отсутствии домашней сети


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