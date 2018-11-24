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Рогозин: мы проверим, были ли американцы на Луне

По словам главы «Роскосмоса», сейчас ни одна страна мира не сможет реализовать лунную программу в одиночку, поэтому он рассчитывает на сотрудничество с США в изучении естественного спутника Земли.

24.11.2018 Фото: Wikipedia 2 коммент.
 
Рогозин: мы проверим, были ли американцы на Луне

Рогозин предложил проверить, высаживались ли американцы на Луну

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне. Об этом он говорил накануне во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном, пишет РИА Новости.
«Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были <…> Они говорят, что были, мы проверим», — сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы «Роскосмоса», сейчас ни одна страна мира не сможет реализовать лунную программу в одиночку, поэтому он рассчитывает на сотрудничество с США в изучении естественного спутника Земли.

Ранее в космической корпорации рассказали, что вскоре появится новая государственная программа по освоению Луны. В ней распишут задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к спутнику Земли в 2020-х, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности. По словам генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина, первая высадка российских космонавтов на Луне состоится не раньше 2030 года.
Первый американец высадился на Луне в 1969 году. Всего на ней побывало 12 американских астронавтов.

 


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(2) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Господи, да сколькож можно нести эту чушь про «Лунный заговор» %) Для желающих вникнуть в тему есть хороший сайт, дело серьёзное серьёзное, букв много http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm ну, а тем у кого «Лунный заговор» имеет сакрально-религиозно-политическое значение и никакие доказательства и объяснения не нужны, увы, уже не помочь. И никаких сомнений, что человечество вернётся на Луну в ближайшие 20-30 лет нет, мы ещё успеем застать эту прекрасную эпоху.

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  2. Аноним

    Американские военно-морские силы приступили к разработке маломощных ядерных боеголовок в ответ на российские разработки.
    Об этом сообщает Институт ВМС США.
    Вице-адмирал ВМС США Джонни Вулф заявил, что каждый род войск должен обладать неким гиперзвуковым оружием, чтобы быть способным нанести удар по любой цели на планете в течении часа.
    ВМС США разрабатывают гиперзвуковой снаряд и ускоритель для него, которым будут вооружены как подводные лодки, так и корабли.
    По словам Вулфа программе ВМС по стратегическим системам предоставлено финансирование для разработки и размещения небольшого количества маломощных боеголовок «76-2», которые «будут прямым противодействием на то, что Россия считает, что у нее уже есть, чего у нас нет».
    Как сообщалось, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой и гиперзвуковой ракеты.
    Путин заявил, что не блефует, поэтому не следует раскачивать лодку «по имени планета Земля», вводя против РФ санкции и другие ограничения.
    Однако, по данным американской разведки, ядерная ракета, которая как заявлял Путин, имеет неограниченный радиус действия, пока провалила все испытания, а для производства гиперзвуковых ракет Россия не может найти источник важнейших компонентов углеродного волокна. При этом Путин уверял, что оружие уже запущено серийное производство. (с)

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