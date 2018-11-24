2019 год будет самым тяжелым для экономики России

Рост российского ВВП замедлится до 1,3% в 2019 году и незначительно ускорится до 1,6% в 2020-м и до 1,9% в 2021 году. Негативный вклад в развитие экономики внесут снижение цен на нефть, замедление роста экспорта и повышение ставки НДС. Таков прогноз экономистов Центра развития НИУ ВШЭ (поступил в распоряжение РБК).

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, экономика будет расти на 2% в 2020 году, а начиная с 2021 года темпы роста ВВП достигнут 3%.

2019 год — самый тяжелый

Как отмечают авторы прогноза ВШЭ, основные риски для экономического роста придутся на 2019 год. По их оценке, рост ВВП замедлится с 1,8% в 2018-м до 1,3% в 2019 году. В числе основных негативных факторов — снижение цен на нефть, замедление роста экспорта, адаптация к санкциям, переход к постоянному бюджетному правилу и увеличение налогового бремени. Повышение ставки НДС до 20% принесет федеральному бюджету около 0,6% ВВП в год. Дополнительные доходы пойдут на финансирование национальных проектов.

Создание в 2019 году Фонда развития, который будет привлекать деньги преимущественно на внутреннем рынке и финансировать инфраструктурные проекты, позволит увеличить расходы в среднем на 0,5% ВВП. В целом расходы федерального бюджета вырастут на 1,1% ВВП.

По прогнозу ВШЭ, нефть Urals подешевеет с $71 за баррель в 2018-м до $63 к 2021 году. Предпосылки для стагнации экспорта нефти создаст продолжение действия соглашения России с ОПЕК и другими странами-экспортерами наравне с истощением нефтяной сырьевой базы.

Экспорт в минус

Экспорт нетопливных товаров и услуг из России рос вслед за темпами мировой экономики. Однако глобальный экономический рост замедлится: с 3,7% в 2017–2018 годах до 3,5% в 2021 году. «Общее замедление роста экспорта нетопливных товаров и услуг до 2,5–3,5% окажет негативное влияние на российскую экономику в 2019–2021 годах», — отмечают экономисты ВШЭ.

Более благоприятный сценарий, по мнению авторов прогноза, невозможен без роста цен на нефть, ускорения экспорта и ​радикального снижения административного и уголовного преследования бизнесменов, которое мешает предпринимательской активности.

Вклад повышения пенсионного возраста в экономический рост будет незначительным — менее 0,1 п.п. в 2019–2020 годах и не больше 0,2 п.п. в 2021-м, считают экономисты ВШЭ.

Что думают другие?

Пенсионная реформа даже замедлит экономический рост, утверждает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «Реализация майских указов, безусловно, прибавит роста экономике, но пенсионная реформа отнимет даже больше», — сказал РБК экономист. Занятость в возрастных группах, которые затронет реформа, составляет около 40% у мужчин и 50% у женщин, а трудоспособность сильно ограниченна. «Экономическая активность после выхода на пенсию резко падает. Люди не могут найти работу или не находят сил работать. В то, что вдруг вырастет занятость людей, подпавших под отсрочку, верится с трудом. Многие будут вынуждены перейти под крыло своих детей. Так или иначе доходы буду сильно снижаться», — пояснил он.

Мурашов считает оценки ВШЭ по экономическому росту реалистичными. «Мы также ожидаем рост ВВП примерно 1,5% в ближайшие годы. Мы не верим в эффективность бюджетного стимула и не ждем ускорения — непонятно, за счет каких факторов роста он может быть достигнут», — добавил Мурашов.

Прогноз ВШЭ основан на условиях положительного эффекта реформ и сохранения санкций без их существенного ужесточения. Но для экономистов РАНХиГС темпы роста в 1,3–1,9% — это пессимистичный сценарий, который вероятен в случае, если реформы и майские указы не будут реализованы, а санкционный режим серьезно усилится. «Мы рассчитываем на более высокие темпы. На наш взгляд, более вероятен сценарий, когда темпы роста могут достичь более 2% в 2020 году и превысить 2% к 2021-му», — заявил РБК заведующий лабораторией макроэкономических исследований РАНХиГС Сергей Дробышевский.

Источник: РБК