КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам студию на ул. Лунная 1
продам
Срочно продам 3-ю, 89139396738
продам
Продам 2 комнатную квартиру
Продам 2 комнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Рогозин: мы проверим, были ли американцы на Луне

2019 год будет самым тяжелым для экономики России

Информацию о болезнях водителей Минздрав передаст в ГИБДД

Для счастья сибиряку нужно 116 тысяч рублей ежемесячно

Прокурор отобрал у депутатов возможность распоряжаться имуществом Бердска

ВС: как доказать, что ты не брал деньги у банка

Из-за нехватки земли меньше высоток построят до 2021 года в Бердске

Инструкция: Что ожидает предпенсионеров с 1 января 2019 года

СК опубликовал видео с места гибели летчика Олега Пешкова в Сирии

Дачный закон: За неуплату в два месяца исключат из членов СНТ в Бердске

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


2019 год будет самым тяжелым для экономики России

Вклад повышения пенсионного возраста в экономический рост будет незначительным — менее 0,1 п.п. в 2019–2020 годах и не больше 0,2 п.п. в 2021-м, считают экономисты ВШЭ.

24.11.2018 Фото: Правительство России 4 коммент.
 
2019 год будет самым тяжелым для экономики России

Но мы ждем прорыв

Рост российского ВВП замедлится до 1,3% в 2019 году и незначительно ускорится до 1,6% в 2020-м и до 1,9% в 2021 году. Негативный вклад в развитие экономики внесут снижение цен на нефть, замедление роста экспорта и повышение ставки НДС. Таков прогноз экономистов Центра развития НИУ ВШЭ (поступил в распоряжение РБК).

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, экономика будет расти на 2% в 2020 году, а начиная с 2021 года темпы роста ВВП достигнут 3%.

2019 год — самый тяжелый

Как отмечают авторы прогноза ВШЭ, основные риски для экономического роста придутся на 2019 год. По их оценке, рост ВВП замедлится с 1,8% в 2018-м до 1,3% в 2019 году. В числе основных негативных факторов — снижение цен на нефть, замедление роста экспорта, адаптация к санкциям, переход к постоянному бюджетному правилу и увеличение налогового бремени. Повышение ставки НДС до 20% принесет федеральному бюджету около 0,6% ВВП в год. Дополнительные доходы пойдут на финансирование национальных проектов.

Создание в 2019 году Фонда развития, который будет привлекать деньги преимущественно на внутреннем рынке и финансировать инфраструктурные проекты, позволит увеличить расходы в среднем на 0,5% ВВП. В целом расходы федерального бюджета вырастут на 1,1% ВВП.

По прогнозу ВШЭ, нефть Urals подешевеет с $71 за баррель в 2018-м до $63 к 2021 году. Предпосылки для стагнации экспорта нефти создаст продолжение действия соглашения России с ОПЕК и другими странами-экспортерами наравне с истощением нефтяной сырьевой базы.

Экспорт в минус

Экспорт нетопливных товаров и услуг из России рос вслед за темпами мировой экономики. Однако глобальный экономический рост замедлится: с 3,7% в 2017–2018 годах до 3,5% в 2021 году. «Общее замедление роста экспорта нетопливных товаров и услуг до 2,5–3,5% окажет негативное влияние на российскую экономику в 2019–2021 годах», — отмечают экономисты ВШЭ.

Более благоприятный сценарий, по мнению авторов прогноза, невозможен без роста цен на нефть, ускорения экспорта и ​радикального снижения административного и уголовного преследования бизнесменов, которое мешает предпринимательской активности.

Вклад повышения пенсионного возраста в экономический рост будет незначительным — менее 0,1 п.п. в 2019–2020 годах и не больше 0,2 п.п. в 2021-м, считают экономисты ВШЭ.

Что думают другие?

Пенсионная реформа даже замедлит экономический рост, утверждает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «Реализация майских указов, безусловно, прибавит роста экономике, но пенсионная реформа отнимет даже больше», — сказал РБК экономист. Занятость в возрастных группах, которые затронет реформа, составляет около 40% у мужчин и 50% у женщин, а трудоспособность сильно ограниченна. «Экономическая активность после выхода на пенсию резко падает. Люди не могут найти работу или не находят сил работать. В то, что вдруг вырастет занятость людей, подпавших под отсрочку, верится с трудом. Многие будут вынуждены перейти под крыло своих детей. Так или иначе доходы буду сильно снижаться», — пояснил он.

Мурашов считает оценки ВШЭ по экономическому росту реалистичными. «Мы также ожидаем рост ВВП примерно 1,5% в ближайшие годы. Мы не верим в эффективность бюджетного стимула и не ждем ускорения — непонятно, за счет каких факторов роста он может быть достигнут», — добавил Мурашов.

Прогноз ВШЭ основан на условиях положительного эффекта реформ и сохранения санкций без их существенного ужесточения. Но для экономистов РАНХиГС темпы роста в 1,3–1,9% — это пессимистичный сценарий, который вероятен в случае, если реформы и майские указы не будут реализованы, а санкционный режим серьезно усилится. «Мы рассчитываем на более высокие темпы. На наш взгляд, более вероятен сценарий, когда темпы роста могут достичь более 2% в 2020 году и превысить 2% к 2021-му», — заявил РБК заведующий лабораторией макроэкономических исследований РАНХиГС Сергей Дробышевский.

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Рогозин: мы проверим, были ли американцы на Луне 2019 год будет самым тяжелым для экономики России Как можно жить в подъезде без света? А мы живем!

(4) Комментариев

  1. Аноним

    Когда в России сбывались Кафка, Оруэлл, Пелевин, Сорокин, Войнович было смешно, но когда сбылись Незнайка на Луне и Чиполлино стало страшно.

    Thumb up 4 Thumb down 0

    • Аноним

      Секту русофобов как всегда колбасит. Один ударяет в бубен, другой заводит горловое пение, подхватывает третий и далее понеслась =)

      Thumb up 0 Thumb down 1

  2. Аноним

    Прогнозы экспертов ВШЭ удивили нас. А мы то думали, заживем! Ан, нет! Тяжелые годы проходят,
    В борьбе за свободу страны.
    За ними другие приходят,-
    Они будут так же трудны.
    к.ф. «Собачье сердце»

    Thumb up 5 Thumb down 0

  3. Аноним

    С 2014г средний чек россиян в магазине упал более чем на 12%. И это в номинальном выражении. С учётом накопленной за 4 года инфляции (порядка 36%), потребление населения в реальном выражении сжалось практически в 2 раза… Россияне затягивают пояса, переходят на низкокачественные продукты и суррогаты и влезают в долги, чтобы оплатить коммуналку и товары первой необходимости.
    В лучшие годы средний класс с натяжкой составлял не более 20%. После шоковых девальваций 2014 и 2016гг и последовавшего затяжного падения уровня жизни и скачкообразного роста цен средний класс сжался до 5-6%. Ещё 1% сверхбогатых — чиновники, олигархи, топ-менеджеры госкорпораций, госбанков и сырьевых гигантов.
    Официальные оценки, согласно которым в России средний класс достигает 40−50%, — это полный бред. Это откровенная манипуляция сознанием и пропаганда, призванная создать иллюзию благополучия в телевизоре. У нас ровно половина населения страны имеет доходы ниже 23 тысяч рублей. О каком среднем классе может идти речь? У нас доходы выше среднего имеет только четверть населения. И лишь у 10% доходы превышают 1 тыс евро.

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика