Как можно жить в подъезде без света? А мы живем!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаКак можно жить в подъезде без света. Сегодня позвонила диспетчеру УК «Гурман» о перегоревшей в подъезде лампочках и попросила их заменить на что получила ответ, что лампы в местах общего пользования замену произведут в течении 7 -ми дней, это что?????? Где это написано и как жители дома должны жить в темноте????? Вот это и есть комфортное проживание в гетто, зато дому, без проведения ОСС навязывают Видеонаблюдение…