КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Срочно продам 3-ю, 89139396738
продам
Продам 2 комнатную квартиру
Продам 2 комнатную квартиру
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Для счастья сибиряку нужно 116 тысяч рублей ежемесячно

Прокурор отобрал у депутатов возможность распоряжаться имуществом Бердска

ВС: как доказать, что ты не брал деньги у банка

Из-за нехватки земли меньше высоток построят до 2021 года в Бердске

Инструкция: Что ожидает предпенсионеров с 1 января 2019 года

СК опубликовал видео с места гибели летчика Олега Пешкова в Сирии

Дачный закон: За неуплату в два месяца исключат из членов СНТ в Бердске

Верховный суд разрешил изымать у граждан-банкротов единственное жилье

«Зебру» поднимут над дорогой в России

Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Как можно жить в подъезде без света? А мы живем!

Вот это и есть комфортное проживание в гетто, зато дому, без проведения ОСС навязывают Видеонаблюдение…

24.11.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мария:
Как можно жить в подъезде без света. Сегодня позвонила диспетчеру УК «Гурман» о перегоревшей в подъезде лампочках и попросила их заменить на что получила ответ, что лампы в местах общего пользования замену произведут в течении 7 -ми дней, это что?????? Где это написано и как жители дома должны жить в темноте????? Вот это и есть комфортное проживание в гетто, зато дому, без проведения ОСС навязывают Видеонаблюдение…


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
На площади Горького — центральный снегоотвал? Информацию о болезнях водителей Минздрав передаст в ГИБДД Для счастья сибиряку нужно 116 тысяч рублей ежемесячно

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика