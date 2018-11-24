На площади Горького — центральный снегоотвал?

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Позорная картина!

На центральной площади города прямо под окнами администрации лежат кучи снега. Картина напоминает централизованный снегоотвал, прямо в центре города. А летом на этой же площади красуются мусорные ржавые контейнера.

Есть ли у местных властей хоть немного самоуважения, ежедневно наблюдать эту картину.

Ведь центральная площадь и всё это место это же лицо города???