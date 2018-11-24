Для счастья сибиряку нужно 116 тысяч рублей ежемесячно

Исследование показало, сколько денег нужно россиянам для счастья
Среднестатистическому жителю Владивостока для счастья требуется 208 тысяч рублей в месяц — в этом городе у людей самые высокие материальные запросы, тогда как самые скромные пожелания озвучили жители Набережных Челнов и Оренбурга, выяснили аналитики сервиса SuperJob в рамках проведенного исследования.
Респондентам старше 18 лет задали вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?». Участвовали жители городов России с населением более 500 тысяч человек — всего 37 населенных пунктов. С 7 по 23 ноября 2018 года были опрошены по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 жителей из других городов.
«Жители столицы Приморья оказались самыми требовательными: для счастья им необходимо около 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края», — рассказали авторы исследования.
Москва находится на втором месте рейтинга — для счастья столичным жителям нужно 207 тысяч рублей, что составляет 11 МРОТ, утвержденных в столице на первое ноября 2018 года.
Среднестатистический житель Ростова-на-Дону будет счастлив, получая около 203 тысячи рублей ежемесячно, что составляет более 17 МРОТ для региона.
Санкт-Петербург оказался в середине рейтинга: запросы жителей Северной столицы составляют 160 тысяч рублей в месяц или 9,4 МРОТ, что «является достаточно скромным показателем для нашего рейтинга», отмечают исследователи.
Ниже Петербурга эквивалент счастья, рассчитанный в МРОТ, только в Новокузнецке. Он составляет девять МРОТ Кемеровской области, или 136 тысяч рублей в месяц.
«Финансовые аппетиты жителей Набережных Челнов и Оренбурга самые скромные. Респонденты из этих городов будут счастливы, имея на руках по 116 тысяч рублей ежемесячно или чуть более 10 МРОТ для Республики Татарстан и Оренбургской области соответственно», — говорится в исследовании.
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Полтора-два миллиона в месяц меня бы устроили, конечно…. Первое время. А аппетит приходит, как говорится, во время еды )))
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Причем еще бы просто так они падали?… Верно?
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В облаках летать тоже надо уметь Вполне бы устроило 10-12 тыс.долларов даже за вычетом налогов как за бугром получают в среднем и все.Я хты,самолеты и золотые унитазы нафиг в сибири не нужны. А на остальное хватит
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