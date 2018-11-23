КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Срочно продам 3-ю, 89139396738
продам
Продам 2 комнатную квартиру
Продам 2 комнатную квартиру
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

ВС: как доказать, что ты не брал деньги у банка

Из-за нехватки земли меньше высоток построят до 2021 года в Бердске

Инструкция: Что ожидает предпенсионеров с 1 января 2019 года

СК опубликовал видео с места гибели летчика Олега Пешкова в Сирии

Дачный закон: За неуплату в два месяца исключат из членов СНТ в Бердске

Верховный суд разрешил изымать у граждан-банкротов единственное жилье

«Зебру» поднимут над дорогой в России

Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска

Инструкция по применению: Кто и как чистит дороги Бердска

Экстренное предупреждение: Шторм с метелями и морозами надвигается на Бердск

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Дачный закон: За неуплату в два месяца исключат из членов СНТ в Бердске

С 1 января 2019 года запрещено принимать взносы наличными. Что будет с заброшенными дачами и земельными участками, закон не дает четкого ответа.

23.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Дачный закон: За неуплату в два месяца исключат из членов СНТ в Бердске

Новый закон принесет немало изменений в жизнь бердских дачников

Новый закон о ведении садоводства и огородничества в личных целях вступает в силу с 1 января 2019 года в Бердске. Он придет на смену действующему с 1998 года закону о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан.

Согласно новому закону из форм объединений дачников останутся только две: садоводческое и огородническое товарищество. В садоводческих можно строить дома для постоянного проживания и регистрироваться в них. В огороднических – выращивать овощи и фрукты. Вновь созданные товарищества нужно будет регистрировать только в одной из двух названных форм в зависимости от вида разрешенного использования земельных участков.

С 1 января зарегистрироваться на даче можно по закону. А не так, как раньше — по решению суда. Но только в капитальном строении с коммуникациями. В садовом домике вас никто не пропишет. Жилому дому в СНТ должен быть присвоен почтовый адрес. В случае, если капитальное строение находится на участке, предназначенном для садоводства, то оно попадает в разряд самостроя. И, увы, его могут заставить снести.

Главный документ, который сейчас должен быть у каждого дачника, – это свидетельство о праве собственности на землю. Этот документ менять не нужно.

Устав — это главный документ СНТ. Новый закон не ограничивает внесение в него изменений. А дачников ждут серьезные изменения, которые необходимо будет отразить в уставе: с 1 января 2019 года не будет вступительных, паевых, дополнительных взносов, общих собраний в форме уполномоченных, наличных платежей в кассу СНТ, выдачи председателем доверенности на право голосования. За неуплату взносов всего за два месяца вас могут даже исключить из товарищества. К тому же платить взносы придется всем, в том числе и тем, кто не является членом дачного общества.

Деньги — на расчетный счет

Взносы членов товарищества могут быть следующих видов: целевые и членские взносы.
Они вносятся членами товарищества в порядке, установленном уставом товарищества, на расчетный счет товарищества не чаще одного раза в месяц.

Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные с содержанием имущества общего пользования, в том числе уплатой арендных платежей за данное имущество; с расчетом с организациями за тепловую и электрическую энергии, воду, газ, водоотведение; с оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами; с благоустройством земельных участков общего назначения; с охраной территории и пожарной безопасностью; с проведением аудиторских проверок товарищества;с выплатой заработной платы лицам, с которыми товариществом заключены трудовые договоры; с организацией и проведением общих собраний членов товарищества, выполнением решений этих собраний; с уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества.

Целевые взносы вносятся на расчетный счет товарищества по решению общего собрания членов товарищества и могут быть направлены на расходы, исключительно связанные: с подготовкой документов, необходимых для образования земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в целях дальнейшего предоставления товариществу такого земельного участка; подготовкой документации по планировке территории в отношении территории садоводства или огородничества; проведением кадастровых работ для целей внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений о садовых или огородных земельных участках, земельных участках общего назначения, об иных объектах недвижимости, относящихся к имуществу общего пользования; созданием или приобретением необходимого для деятельности товарищества имущества общего пользования; реализацией мероприятий, предусмотренных решением общего собрания членов товарищества.

В случае неуплаты взносов и пеней товарищество вправе взыскать их в судебном порядке.

Вы исключены за неуплату!

Членство в товариществе может быть прекращено добровольно или принудительно, а также в связи с прекращением у члена товарищества прав на принадлежащий ему садовый или огородный земельный участок либо в связи со смертью члена товарищества.

Членство в товариществе прекращается принудительно решением общего собрания в связи с неуплатой взносов в течение более двух месяцев с момента возникновения этой обязанности, если более продолжительный срок не предусмотрен уставом товарищества.

В связи с прекращением у члена товарищества прав на садовый или огородный земельный участок или вследствие смерти члена товарищества членство в товариществе прекращается в день наступления соответствующего события. Решение общего собрания членов товарищества в связи с указанным обстоятельством не принимается.

Бывший член товарищества в течение десяти календарных дней со дня прекращения прав на садовый или огородный земельный участок обязан уведомить в письменной форме об этом правление товарищества с предоставлением копий документов, подтверждающих такое прекращение.

В случае неисполнения требования бывший член товарищества несет риск отнесения на него расходов товарищества, связанных с отсутствием у правления товарищества информации о прекращении его членства.

Прописка есть, механизмов нет

Председатели бердских садовых обществ с опасением ждут вступления в силу нового закона. И считают, что нововведения принесут им еще немало головной боли. Кто-то из председателей уже подумает о том, чтобы отказаться от своей должности.

По словам председателя СНТ «Восток-1» Риммы Ильюшенковой, головная боль ждет в будущем году не только председателей и правление садовых обществ, но и всех собственников.

— Закон, на мой взгляд, не соответствует той действительности, которая сложилась на сегодняшний день, — отметила Римма Ивановна.

В пример тому председатель «Востока-1» приводит положение с пропиской. Много лет тому назад люди в садовых обществах прописывались в таких хибарах, в которых даже собаку жалко на зиму оставлять. Новый закон хоть и предполагает прописку в садовых обществах, но не представляет механизм, как это должно быть.

— Кто должен признавать: капитальный дом или не капитальный? Кто и на каком основании будет выдавать разрешение на прописку, если строительство капитального дома возможно будет не только от разрешенного вида использования земель, сельхозназначения и так далее, но и от генплана муниципалитета, как тогда будет решаться вопрос с пропиской? — недоумевает Римма Ивановна.

Страшный безналичный расчет

Самым страшным нововведением Ильюшенкова называет безналичный расчет.

— У меня в обществе 80% граждан весьма пенсионного возраста. Бабушке приносят пенсию домой. Она ее получает на руки. У нее нет карточки. И естественно она не пойдет в банк, банкомат или еще куда-то, чтобы заплатить по счету, состоящему из 20 цифр. Плюс за это взимается комиссия. Как нам действовать? Я не знаю, как быть в этом случае. У меня на грани срыва, я думаю, что не только у меня, но и других председателей, открытие дачного сезона. Как в мае мы проведем промывку и опрессовку системы водовода? С 1 по 9 мая мы должны его запустить. А я его не запущу, потому что денег не будет. А на водовод мне нужны наличные деньги. Ему 40 лет. Трубы рвутся постоянно. Сегодня прорвало, мне нужно срочно найти газоэлектросварщика и срочно оплатить его работу. Кто со мной будет работать, если я буду оформлять договоры? Конечно, если я делаю дорогу, меняю электросети, все проходит официально через банк. Но есть срочные работы, где сумма оплаты небольшая, и никто не будет ждать 1,5 тыс. рублей неделю или две, — рассуждает председатель СНТ.

Что делать с должниками?

Ильюшенкова скептически относится к положению нового закона, где прописано, что должников будут исключать из товарищества и что долги можно возвращать по суду. Но исключенные также будут продолжать пользоваться светом, водой, дорогой, в общем всей инфраструктурой, акцентирует Римма Ивановна.

— Я сейчас готовлю материалы на четырех собственников, которые не платят взносы более трех и пяти лет. Ситуация такая — я потрачу немало денег на документы, на уведомления. И не факт, что суд примет все долги за три года. Оказывается, что уведомления нужно отправлять каждый год. Я уже посылаю смс, дам объявление в газету, отправлю уведомления почтой. Чтобы собрать материал. Это такая волокита. Пусть пропишут, как забрать долг у человека, который не платит, — предложила Ильюшенкова.

А вот это хорошо!

Римма Ильюшенкова считает, что в номом законе есть и положительный момент, так как он трактует, что все, являются они членами СНТ или не являются, обязаны платить взносы, которые утверждаются один раз в году на общем собрании.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
ВС: как доказать, что ты не брал деньги у банка Из-за нехватки земли меньше высоток построят до 2021 года в Бердске Инструкция: Что ожидает предпенсионеров с 1 января 2019 года

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика