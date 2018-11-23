Дачный закон: За неуплату в два месяца исключат из членов СНТ в Бердске

Новый закон о ведении садоводства и огородничества в личных целях вступает в силу с 1 января 2019 года в Бердске. Он придет на смену действующему с 1998 года закону о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан.

Согласно новому закону из форм объединений дачников останутся только две: садоводческое и огородническое товарищество. В садоводческих можно строить дома для постоянного проживания и регистрироваться в них. В огороднических – выращивать овощи и фрукты. Вновь созданные товарищества нужно будет регистрировать только в одной из двух названных форм в зависимости от вида разрешенного использования земельных участков.

С 1 января зарегистрироваться на даче можно по закону. А не так, как раньше — по решению суда. Но только в капитальном строении с коммуникациями. В садовом домике вас никто не пропишет. Жилому дому в СНТ должен быть присвоен почтовый адрес. В случае, если капитальное строение находится на участке, предназначенном для садоводства, то оно попадает в разряд самостроя. И, увы, его могут заставить снести.

Главный документ, который сейчас должен быть у каждого дачника, – это свидетельство о праве собственности на землю. Этот документ менять не нужно.

Устав — это главный документ СНТ. Новый закон не ограничивает внесение в него изменений. А дачников ждут серьезные изменения, которые необходимо будет отразить в уставе: с 1 января 2019 года не будет вступительных, паевых, дополнительных взносов, общих собраний в форме уполномоченных, наличных платежей в кассу СНТ, выдачи председателем доверенности на право голосования. За неуплату взносов всего за два месяца вас могут даже исключить из товарищества. К тому же платить взносы придется всем, в том числе и тем, кто не является членом дачного общества.

Деньги — на расчетный счет

Взносы членов товарищества могут быть следующих видов: целевые и членские взносы.

Они вносятся членами товарищества в порядке, установленном уставом товарищества, на расчетный счет товарищества не чаще одного раза в месяц.

Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные с содержанием имущества общего пользования, в том числе уплатой арендных платежей за данное имущество; с расчетом с организациями за тепловую и электрическую энергии, воду, газ, водоотведение; с оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами; с благоустройством земельных участков общего назначения; с охраной территории и пожарной безопасностью; с проведением аудиторских проверок товарищества;с выплатой заработной платы лицам, с которыми товариществом заключены трудовые договоры; с организацией и проведением общих собраний членов товарищества, выполнением решений этих собраний; с уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества.

Целевые взносы вносятся на расчетный счет товарищества по решению общего собрания членов товарищества и могут быть направлены на расходы, исключительно связанные: с подготовкой документов, необходимых для образования земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в целях дальнейшего предоставления товариществу такого земельного участка; подготовкой документации по планировке территории в отношении территории садоводства или огородничества; проведением кадастровых работ для целей внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений о садовых или огородных земельных участках, земельных участках общего назначения, об иных объектах недвижимости, относящихся к имуществу общего пользования; созданием или приобретением необходимого для деятельности товарищества имущества общего пользования; реализацией мероприятий, предусмотренных решением общего собрания членов товарищества.

В случае неуплаты взносов и пеней товарищество вправе взыскать их в судебном порядке.

Вы исключены за неуплату!

Членство в товариществе может быть прекращено добровольно или принудительно, а также в связи с прекращением у члена товарищества прав на принадлежащий ему садовый или огородный земельный участок либо в связи со смертью члена товарищества.

Членство в товариществе прекращается принудительно решением общего собрания в связи с неуплатой взносов в течение более двух месяцев с момента возникновения этой обязанности, если более продолжительный срок не предусмотрен уставом товарищества.

В связи с прекращением у члена товарищества прав на садовый или огородный земельный участок или вследствие смерти члена товарищества членство в товариществе прекращается в день наступления соответствующего события. Решение общего собрания членов товарищества в связи с указанным обстоятельством не принимается.

Бывший член товарищества в течение десяти календарных дней со дня прекращения прав на садовый или огородный земельный участок обязан уведомить в письменной форме об этом правление товарищества с предоставлением копий документов, подтверждающих такое прекращение.

В случае неисполнения требования бывший член товарищества несет риск отнесения на него расходов товарищества, связанных с отсутствием у правления товарищества информации о прекращении его членства.

Прописка есть, механизмов нет

Председатели бердских садовых обществ с опасением ждут вступления в силу нового закона. И считают, что нововведения принесут им еще немало головной боли. Кто-то из председателей уже подумает о том, чтобы отказаться от своей должности.

По словам председателя СНТ «Восток-1» Риммы Ильюшенковой, головная боль ждет в будущем году не только председателей и правление садовых обществ, но и всех собственников.

— Закон, на мой взгляд, не соответствует той действительности, которая сложилась на сегодняшний день, — отметила Римма Ивановна.

В пример тому председатель «Востока-1» приводит положение с пропиской. Много лет тому назад люди в садовых обществах прописывались в таких хибарах, в которых даже собаку жалко на зиму оставлять. Новый закон хоть и предполагает прописку в садовых обществах, но не представляет механизм, как это должно быть.

— Кто должен признавать: капитальный дом или не капитальный? Кто и на каком основании будет выдавать разрешение на прописку, если строительство капитального дома возможно будет не только от разрешенного вида использования земель, сельхозназначения и так далее, но и от генплана муниципалитета, как тогда будет решаться вопрос с пропиской? — недоумевает Римма Ивановна.

Страшный безналичный расчет

Самым страшным нововведением Ильюшенкова называет безналичный расчет.

— У меня в обществе 80% граждан весьма пенсионного возраста. Бабушке приносят пенсию домой. Она ее получает на руки. У нее нет карточки. И естественно она не пойдет в банк, банкомат или еще куда-то, чтобы заплатить по счету, состоящему из 20 цифр. Плюс за это взимается комиссия. Как нам действовать? Я не знаю, как быть в этом случае. У меня на грани срыва, я думаю, что не только у меня, но и других председателей, открытие дачного сезона. Как в мае мы проведем промывку и опрессовку системы водовода? С 1 по 9 мая мы должны его запустить. А я его не запущу, потому что денег не будет. А на водовод мне нужны наличные деньги. Ему 40 лет. Трубы рвутся постоянно. Сегодня прорвало, мне нужно срочно найти газоэлектросварщика и срочно оплатить его работу. Кто со мной будет работать, если я буду оформлять договоры? Конечно, если я делаю дорогу, меняю электросети, все проходит официально через банк. Но есть срочные работы, где сумма оплаты небольшая, и никто не будет ждать 1,5 тыс. рублей неделю или две, — рассуждает председатель СНТ.

Что делать с должниками?

Ильюшенкова скептически относится к положению нового закона, где прописано, что должников будут исключать из товарищества и что долги можно возвращать по суду. Но исключенные также будут продолжать пользоваться светом, водой, дорогой, в общем всей инфраструктурой, акцентирует Римма Ивановна.

— Я сейчас готовлю материалы на четырех собственников, которые не платят взносы более трех и пяти лет. Ситуация такая — я потрачу немало денег на документы, на уведомления. И не факт, что суд примет все долги за три года. Оказывается, что уведомления нужно отправлять каждый год. Я уже посылаю смс, дам объявление в газету, отправлю уведомления почтой. Чтобы собрать материал. Это такая волокита. Пусть пропишут, как забрать долг у человека, который не платит, — предложила Ильюшенкова.

А вот это хорошо!

Римма Ильюшенкова считает, что в номом законе есть и положительный момент, так как он трактует, что все, являются они членами СНТ или не являются, обязаны платить взносы, которые утверждаются один раз в году на общем собрании.