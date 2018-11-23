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СК опубликовал видео с места гибели летчика Олега Пешкова в Сирии

Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал по этому делу девять сирийцев, их объявили в международный розыск.(ВИДЕО)

23.11.2018 Фото: скриншот видео Нет комментариев
 
СК опубликовал видео с места гибели летчика Олега Пешкова в Сирии

На места крушения

Следственный комитет опубликовал кадры осмотра мест крушения самолета СУ-24М и спасательного вертолета в Сирии в 2015 году.

Материалы появились на официальном сайте ведомства и на его каналах в соцсетях.

На кадрах запечатлены обломки воздушных судов со следами от разорвавшихся снарядов, а также позиции боевиков, с которых велся огонь по российским военным.

Ранее СК сообщил, что продолжает расследование уголовного дела об убийстве боевиками пилота российского бомбардировщика СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также о покушении на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина.

Накануне Басманный суд заочно арестовал по этому делу девять сирийцев, их объявили в международный розыск.

«Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого, совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества», — отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Олег Пешков был командиром экипажа Су-24, сбитого в ноябре 2015 года турецким F-16 в небе над Сирией. Пешков успел катапультироваться, но боевики расстреляли его с земли. Мурахтина удалось спасти во время операции российской пехоты при поддержке сирийского спецназа. Погибшему летчику посмертно присвоили звание Героя России.

Во время спасательной операции погиб морпех Александр Позынич. Посмертно его наградили орденом Мужества.

Видео СК

Источник: РИА Новости


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