Экстренное предупреждение: Шторм с метелями и морозами надвигается на Бердск

Мокрый снег, местами сильные метели, гололед, похолодание и усиление ветра прогнозируют синоптики на ближайшие дни в Новосибирской области. Спасатели предупреждают, что непогода может осложнить ситуацию на дорогах и водоемах, сказаться на обстановке с пожарами, вызвать обрыв проводов, падение деревьев, схода наледи с крыш.

В Новосибирской области во второй половине дня 24 ноября и сутки 25 ноября ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные осадки, усиление ветра 24 ноября до 18-23 метров в секунду, 25 ноября прогнозируются порывы до 25 метров в секунду, в отдельных районах местами — отложение мокрого снега, гололедные явления, на дорогах снежные заносы, сильный гололед, похолодание.

МЧС России предупреждает, что налипание мокрого снега и сильный ветер могут спровоцировать обрывы линий электропередач и повреждение деревьев, способное привести к их падению.

Из-за погодных условий спасатели советуют новосибирцам быть внимательными, обходить оборванные провода и поваленные ветки, рекомендуют также по возможности парковать автомобили вдали от деревьев.

Кроме того, гололед на дорогах повышает риск возникновения аварийных ситуаций: автомобилистам и пешеходам следует проявлять осторожность и соблюдать правила дорожного движения. От дальних поездок и за пределы населенных пунктов рекомендовано на время непогоды отказаться.

Из-за метелей и снегопадов видимость на водоемах существенно упадет, глубокий снег блокирует передвижение и не дает окрепнуть льду. Спасатели призывают рыбаков не выходить и не выезжать на лед .В Новосибирской области происходили случаи, когда рыбаки в метель сбивались с пути и не могли найти дорогу, проваливались под лед.

При похолодании возрастают риски возникновения пожаров. Жителям необходимо быть предельно осторожными с огнем, следить за печным отоплением и электрооборудованием.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП .

Главное Управление МЧС по Новосибирской области рекомендует жителям и автомобилистам города Новосибирска и Новосибирской области. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны, под действием осадков возможно налипание мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей.

При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются.

Нужно проявлять осторожность, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.

101 – телефон пожарно-спасательной службы МЧС России.

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб. По номеру 112 можно позвонить, если в мобильном телефоне нет SIM-карты, при отрицательном балансе или отсутствии домашней сети.

Телефон ЕДДС Бердска 2-18-18.