«Черная пятница» в Бердске: важно сохранять спокойствие

Люди перестали испытывать эмоции от покупок

Ритейлеры ждут рекордных трат в дни распродаж. По оценке участников рынка, выручка в дни акции может оказаться на 57% выше, чем в прошлом году. Напомним, масштабная распродажа, «Черная пятница», начинается на следующий день после Дня Благодарения в США. С этого дня начинается сезон рождественских скидок.

У поставщиков много хитростей в «Черную пятницу», рассказал в эфире радио Sputnik маркетолог, консультант по продажам Сергей Сикирин.

«У нас поставщики очень недобросовестно ведут политику «Черной пятницы». Есть магазины, которые изначально делают скидку 30%, а есть магазины, которые изначально накручивают, а потом делают скидку. Есть хитрый тренд, ритейлеры берут определенный товар, например, телевизор в Китае, и поставщик не поставляет никуда, кроме этого магазина. Получается, что вы видите телевизор, который стоит очень дешево, но вы не можете его нигде найти, а дешево он стоит, потому что низкого качества. Вам не с чем сравнить, и вы покупаете. В итоге складывается ощущение, что в магазине большие скидки. Человек больше склонен к импульсной покупке в живую нежели онлайн. В онлайне все зависит от того, как сделан сайт. В офлайне действует эффект толпы. Обман со стороны продавцов существует уже несколько лет. В последнее время люди стали покупать все без разбора, стали более склонны к импульсным покупкам. Мы все всегда что-то покупаем. Мы покупаем что-то для создания определенной эмоции. В последнее время наша жизнь настолько перенасыщена эмоциями, хочется чего-то новенького. Мы очень привыкли к хорошему, у нас состояния гомеостаза, мы как ленивые коты. Люди перестают испытывать эмоции от покупок», – считает Сергей Сикирин.

Интерес к «Черной пятнице» постепенно угасает, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт потребительского рынка Роман Харланов.

«Сегодня даже в стране-родоначальнице, США, и в Великобритании, которая первая в Старом Свете подхватила акцию, угасает интерес. В этом году уже больше 60% не ждали «Черную пятницу» в этих странах. Такая тенденция постепенно прослеживается, постепенно перекинется на остальные страны, в том числе и к нам. Большинство людей начинают понимать, что не такие уж большие скидки можно получить в «Черную пятницу», которая идет традиционно после Дня благодарения. Тут вмешались и интернет-гиганты, которые устраивают распродажи еще в начале ноября, 11 ноября была большая кибер-распродажа. Большинство американцев, англичан, европейцев денежные средства, которые накапливают к «Черной пятнице»,

тратят существенно раньше, получая скидки. Порядка 87% товаров можно купить с такой же скидкой, и даже больше, в течение всего года. Другая причина – угасает интерес самих продавцов. В мире моды, например, большинство купленных товаров по истечении двух недель возвращаются в магазины. Многие магазины идут на хитрость, например, снижают цены на товар, но увеличивают стоимость доставки. Более того, Роспотребнадзор предупреждает, что мошенники делают сайты-ловушки. Надо быть внимательнее. Некоторые товары традиционно к концу ноября дорожают, продавцы специально повышают цены, чтобы в «Черную пятницу» их снизить», – считает Роман Харланов.

Банковские карты: удобно и безопасно

Магазины объявили распродажи «Черная пятница». В ажиотаже скидок и распродаж важно сохранять спокойствие и помнить про правила безопасного использования банковских карт. Пять главных правил – в памятке Сибирского ГУ Банка России.

Похитить деньги с банковской карты сложнее, чем вытащить их из кошелька. Мошенники знают множество уловок, чтобы втереться в доверие к держателям карт. Им можно противостоять, если соблюдать простые правила безопасности.

Не выпускайте свою карту из вида…

… когда расплачиваетесь ею в магазине или кафе. Злоумышленником может оказаться продавец или официант. Во время расчета он сфотографирует нужные данные на вашей карте, а после расплатится ею в интернете. Для оплаты в некоторых онлайн-магазинах достаточно тех данных, что есть на карте – ее номера, срока действия и кода проверки подлинности (три цифры на обороте карты).

Никому не сообщайте персональную информацию…

… данные своей карты, персональные данные и коды из СМС. Никому не говорите ПИН-код вашей карты и код проверки подлинности карты – последние три цифры на ее оборотной стороне. Даже сотрудники банка не вправе выяснять у вас эти данные. Если кто-либо пытается их узнать, будьте уверенны – это мошенник.

Подключите СМС-уведомления…

… чтобы контролировать все операции. С помощью СМС-оповещений об операциях по карте вы сразу узнаете о платеже, который вы не совершали, и сможете быстро отреагировать: заблокировать карту и опротестовать операцию.

Установите антивирусные программы на смартфон или компьютер…

… если пользуетесь мобильным или интернет-банком. Никогда не проходите по ссылкам из СМС или почты от неизвестных отправителей. Даже если сообщение пришло от знакомого вам человека или организации, не спешите открывать их.

Не доверяйте сообщениям о блокировке карты или списании средств…

… пока не уточните эту информацию в вашем банке. Допустим, вам пришло СМС-сообщение, что ваша карта заблокирована, с номером телефона, по которому нужно позвонить для уточнения деталей. Позвонив, вы попадете в фальшивую службу банка, где вас будут убеждать сообщить данные карты или подойти к ближайшему банкомату и произвести операции. Выполним указания злоумышленников, вы откроете им доступ к вашему счету. Не перезванивайте по указанным в СМС номерам. На вашей карте указан номер телефона для связи с банком – позвоните по нему и уточните все детали. Или обратитесь к сотрудникам ближайшего отделения банка.

Что делать, если вы все-таки столкнулись с мошенничеством?

* Как можно скорее позвоните в банк, сообщите о мошеннической операции и заблокируйте карту. Номер телефона есть на обороте карты, его нужно сохранить в телефоне на случай кражи карты.

* Обратитесь в отделение банка и попросите выписку по счету. Напишите заявление о несогласии с операцией. Сохраните экземпляр заявления с отметкой банка о приеме.

* Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о хищении.

Банк рассмотрит заявление в течение 30 дней (в течение 60 дней, если операция была международной). Банк проведет служебное расследование и решит вопрос о возмещении ущерба. Если вы соблюдали меры безопасности и обратились в банк не позже, чем через сутки после списания денег, то можете рассчитывать на возмещение. Однако если вы сами сообщили злоумышленникам ПИН-код или код из СМС, необходимый для подтверждения платежа, банк не вернет вам деньги.