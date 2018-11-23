Замуровали кошку с потомством в подвале 10-этажки в Бердске

С призывом о помощи в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Татьяна сегодня, 23 ноября. Она рассказала, что в подвале многоэтажки погибает кошка с потомством:
-В подвале дома №77 по улице Островского закрыли окно и вот уже 5 дней там находятся кошки без еды и воды! Ключ от подвала есть только у сантехника управляющей компании, — сообщила бердчанка.
В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» она рассказала, что накануне рабочие управляющей компании «СКС» замуровали кирпичом единственное отверстие, через которое кошки выходили на улицу. Жители дома оперативно среагировали на призыв о помощи, размещенный в группе «Курьер. Среда. Бердск» в социальной сети «Вконтаке».
-Жители дома призывали сантехника открыть дверь подвала и выпустить животных на волю. Но этого не произошло. Неравнодушные к ситуации люди выломали кирпич ломом и оставили животным еду, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в начале октября без шанса на выживание в подвале дома № №68 по улице Карла Маркса оставили кошку с котятами. Тогда кошек спасли такие же неравнодушные к живности бердчане.
Напомним, что в Минстрое завершают работу над документом, согласно которому одно из подвальных окон в жилом доме необходимо будет держать открытым. Это позволит мелким бездомным животным проникать в подвалы.
«Проблема сейчас в чем? В том, что управляющие компании замуровывают животных в подвалах… По моему депутатскому запросу Минстрой завершает регламентные процедуры по подготовке документа, который позволит держать открытым один из продухов— подвальных окон. Мы убедили Минстрой в том, что один продух надо оставлять открытым, либо забранным решеткой с сечением, чтобы туда злоумышленник попасть не мог, а животное небольшое протиснуться туда могло», — сообщил РИА Новости депутат госдумы Владимир Бурматов.
Он пояснил, что в сегодня в России действует устаревший регламент, принятый в 1990-е годы, согласно которому все подвальные окна должны быть замурованы. Однако многие регионы эту норму саботируют, а в ряде городов был даже объявлен карантин, так как из-за отсутствия доступа котов к подвальным помещениям, в них развелись крысы. Кроме того, часть животных замуровывается в подвалах, где они гибнут мучительной смертью, а другие— погибают на улицах из-за невозможности попасть в помещение в холодное время года.
Жители многоквартирных домов могут не опасаться разведения антисанитарии в подвалах домов, так как кошки довольно чистоплотные создания. Наоборот, прокармливая себя и свое семейство, они избавляются жильцов дома от крыс и мышей.
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Какая жестокость!….
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