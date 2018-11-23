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Ростелеком» в Сибири реализовал проект в сфере высокоточной навигации

«Ростелеком» завершил монтаж двух контрольно-корректирующих станций (ККС) для обработки сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS на побережье рек Обь и Томь.

23.11.2018 Нет комментариев
 
Ростелеком» в Сибири реализовал проект в сфере высокоточной навигации

Высокоточная навигация речного транспорта уже будущей весной позволит повысить уровень безопасности на внутренних водных путях Обского бассейна.
Корректирующие станции «Ростелеком» построил на реке Томь в поселке Самусь Томской области и на берегу Оби в столице Алтайского края. Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пусконаладочные работы заняли шесть месяцев. В ноябре 2018 года оборудование ККС успешно прошло испытания и введено в эксплуатацию.
Теперь в акватории Обского бассейна корректирующую информацию (дифференциальные поправки к сигналам ГЛОНАСС) формируют три ККС, одна из которых была построена в 2015 году на Новосибирском шлюзе реки Обь. Cетью контрольно-корректирующих станций охвачена почти половина судоходных путей Обского бассейна.
В радиусе действия станции – 250-300 километров – судоводители смогут определять координаты местоположения судна на водных путях с точностью до одного метра. Для сравнения, использование данных спутниковых систем без учета корректирующих поправок иногда дают погрешность до 50 метров.
Это первый проект по внедрению технологии высокоточной навигации, который «Ростелеком» совместно с дочерним предприятием компании проектным институтом Сибирский филиал ОАО Гипросвязь» (г. Новосибирск) реализовал на территории Сибири. Заказчиком выступило ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей».

Ростелеком» в Сибири реализовал проект в сфере высокоточной навигации«Построение экосистемы «Цифровая экономика» предполагает создание все более сложных сервисов, таких как безопасный город, геосервисы для интернета вещей, беспилотный транспорт, в которых высокоточная навигация будет выполнять определяющую роль. – отметил заместитель директора макрорегионального филиала – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Сибирь ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц. – Поэтому «Ростелеком» уделяет разработке решений в этой сфере особое внимание и уже имеет ряд реализованных проектов и готовых к внедрению продуктов».
Сегодня высокоточная навигация особенно востребована в тех отраслях, где от правильности определения местоположения объекта зависит безопасность пассажиров, например, на речном, наземном или воздушном транспорте.

Ростелеком» в Сибири реализовал проект в сфере высокоточной навигации

В частности, «Ростелеком» разработал и готов внедрять систему мониторинга и позиционирования подвижных и стационарных объектов (плавучие знаки) транспортной инфраструктуры водных путей.
Контрольно-корректировочные станции для спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS могут использоваться для решения многих социально и экономически значимых задач. Высокоточная навигация востребована в гражданской авиации, речном и морском флоте, а также для повышения точности цифровых данных для создания и корректуры электронных навигационных карт.


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