Что за складирование снега возле кольца(у ГИБДД ) на выезде из города?

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Из-за нехватки земли меньше высоток построят до 2021 года в Бердске
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СК опубликовал видео с места гибели летчика Олега Пешкова в Сирии
Дачный закон: За неуплату в два месяца исключат из членов СНТ в Бердске
Верховный суд разрешил изымать у граждан-банкротов единственное жилье
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Экстренное предупреждение: Шторм с метелями и морозами надвигается на Бердск