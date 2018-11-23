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Добрый день Уважаемые редакция и читатели! Хотел бы спросить, кто нибудь в курсе, что за складирование снега возле кольца(у ГИБДД ) на выезде из города? Это новая технология создания пробок? Так же не очищено полотно дороги от переезда до трассы минимум метр дороги!!!! А это выезд, где регулярно присутствует пробка. Это инновации от Совбанова??