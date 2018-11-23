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Что за складирование снега возле кольца(у ГИБДД ) на выезде из города?

А это выезд, где регулярно присутствует пробка.

23.11.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель:

Добрый день Уважаемые редакция и читатели! Хотел бы спросить, кто нибудь в курсе, что за складирование снега возле кольца(у ГИБДД ) на выезде из города? Это новая технология создания пробок? Так же не очищено полотно дороги от переезда до трассы минимум метр дороги!!!! А это выезд, где регулярно присутствует пробка. Это инновации от Совбанова??


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