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Агрессия учеников: психологи для учителя могут появиться в школах России

Специалисты будут готовить учителей к работе с гиперактивными детьми, детьми с дефицитом внимания, а также помогать педагогам решить конфликтные ситуации с подопечными.

23.11.2018 Фото: РИА Новости Один комментарий
 
Агрессия учеников: психологи для учителя могут появиться в школах России

Взаимоотношения учителей и учеников не всегда складываются гладко

В российских средних школах предложили ввести должность психолога, который будет помогать учительскому составу. Соответствующее обращение министру просвещения Ольге Васильевой направила глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.

«В связи с высокой психологической нагрузкой учителей и участившимися случаями агрессивного поведения учителей по отношению к школьникам прошу вас рассмотреть возможность внедрения федеральной программы «Психолог для учителя» и учреждения должности психолога для педагогического состава школ», — приводит RT слова руководителя НРК.

По мнению Волынец, психологи смогут готовить учителей к работе с гиперактивными детьми, детьми с дефицитом внимания, а также помогать педагогам решить конфликтные ситуации с подопечными.

При этом процесс взаимодействия с психологом она предложила включить в рабочее время учителя.

«Данная мера позволит ослабить напряженность в сфере школьного образования и повысит благоприятные условия для работы учителей и обучения российских школьников», — добавила Волынец.

25 октября Васильева в ходе общего собрания Российской академии образования отметила необходимость вернуть психологов в каждое образовательное учреждение.

Источник: iz.ru


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(1) Комментарий

  1. Николай

    Агрессия учеников: психологи для учителя могут появиться в школах России-очередная дурь реформаторов. Просто необходимо отделить ребят кто хочет учиться, а кто мешает (различного рода гиперактивных, хулиганов, придурков и тд на домашнее обучение).
    Тут можно привести пример школы #3 Советского района:
    -никто никого не нянчит и не уговаривает, так как за место в школе дерутся, много приезжих с других районов Ноаосибирска, Бердска и тд,
    -сплошные контрольные и олимпиады, можешь пропустить урок, главное чтоб ты сдал зачет, положеные контрольные,
    -трудно учится, не успеваешь, вали в другую школу, где тебе будет легко,
    -что-то не понял есть неурочные часы пересдачи и консультаций,
    -форма одежды произвольная,
    -обстановка в школе спокойная, никакой агрессии (им некогда ерундой заниматься),
    -уроки проводят иногда из шефского института, они зачёты и экзамены принимают
    -ученикам выставляются рейтенги,
    -высокие требования к изучению иностранных языков.
    Школа в списке лучших в России . В Академгородке сама среда распологает к учёбе, ученики школ в перемешку со студентами, учёными.

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