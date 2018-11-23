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Агрессия учеников: психологи для учителя могут появиться в школах России-очередная дурь реформаторов. Просто необходимо отделить ребят кто хочет учиться, а кто мешает (различного рода гиперактивных, хулиганов, придурков и тд на домашнее обучение).
Тут можно привести пример школы #3 Советского района:
-никто никого не нянчит и не уговаривает, так как за место в школе дерутся, много приезжих с других районов Ноаосибирска, Бердска и тд,
-сплошные контрольные и олимпиады, можешь пропустить урок, главное чтоб ты сдал зачет, положеные контрольные,
-трудно учится, не успеваешь, вали в другую школу, где тебе будет легко,
-что-то не понял есть неурочные часы пересдачи и консультаций,
-форма одежды произвольная,
-обстановка в школе спокойная, никакой агрессии (им некогда ерундой заниматься),
-уроки проводят иногда из шефского института, они зачёты и экзамены принимают
-ученикам выставляются рейтенги,
-высокие требования к изучению иностранных языков.
Школа в списке лучших в России . В Академгородке сама среда распологает к учёбе, ученики школ в перемешку со студентами, учёными.
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