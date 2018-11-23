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«Зебру» поднимут над дорогой в России

Минтранс разработал новые рекомендации по безопасности движения. Эксперты спорят.

23.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Зебру поднимут над дорогой в России

В Бердске пешеходный переход не является гарантией безопасности

Минтранс рекомендовал властям в регионах приподнять над уровнем остальной проезжей части пешеходные переходы. Они станут похожи на «лежачих полицейских», но будут гораздо шире. Это поможет повысить безопасность, согласны с чиновниками эксперты. Только в 2018 году на пешеходных переходах страны были ранены 12 тыс. граждан и погибли 600.

Предложение Минтранса содержится в направленных региональным властям методических рекомендациях к нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». «Известия» ознакомились с документом. Он приложен к письму за подписью замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова.

Пункт о приподнятых переходах включен в рекомендации по предложению главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России «в целях повышения безопасности на дорогах, и является не обязательным требованием, а рекомендацией», сказали «Известиям» в Минтрансе.

Использование приподнятых зебр допускает ГОСТ «Искусственные неровности». По нему, такие пешеходные переходы целесообразно использовать во дворах — рядом с жилыми домами и детскими площадками.

По данным за январь-сентябрь, каждый третий (36,4%) наезд на пешеходов в стране совершался на зебрах, указано в оперативном обзоре Научного центра безопасности дорожного движения при МВД. В результате погибло 597 человек, ранены 11,8 тыс. граждан. Примерно в 60% случаев авария произошла из-за несоблюдения правил движения водителями и лишь в остальных случаях — по вине самих пешеходов.

Воплотить в жизнь рекомендацию по обновлению переходов пока готовы не везде. В пресс-службе правительства Московской области заявили, что не планируют переобустраивать дорожную инфраструктуру предложенным Минтрансом образом.

Рельефный пешеходный переход более заметен издалека, люди охотнее им пользуются, чем обычным, считает член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго. Он напоминает, что такие конструкции установлены на дорогах в разных странах мира, например в США, Швейцарии. При виде неровностей водители вынуждены сбавлять скорость заранее, чтобы не повредить автомобиль.

Выделение пешеходных переходов или искусственных неровностей — правильная практика, уверен председатель межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов» Армен Оганесян. Эти конструкции можно даже подсветить различными цветами или установить вблизи фонарь, который будет сигналить моргающим желтым светом.

Приподнятые пешеходные переходы не везде применимы, спорит эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. В больших городах, например, из-за таких зебр увеличатся пробки. В некоторых районах почти через каждые 100 м есть школы, больницы, рядом с которыми расположены переходы. Автомобилистам придется постоянно тормозить, даже если пешеходов нет, соответственно, будет снижаться скорость потока, а это может привести к заторам. Есть смысл устанавливать такие конструкции только просчитав реальную необходимость в них, считает специалист.

Дороги за чертой города также нуждаются в реконструкции, полагает директор по перевозкам и эксплуатации транспорта компании Intertransavto (ITA) Виктория Роговенко. В таких местах необходимо установить надземные пешеходные переходы, считает она.

«Безопасные и качественные дороги» — один из 12 нацпроектов, разработанных во исполнение новых майских указов президента. Он призван снизить смертность в ДТП в 3,5 раза, до 4 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Нацпроект предлагает, например, довести до нормативного состояния половину региональных дорог и 85% трасс в крупных городах и установить 10 тыс. новых камер для фиксации нарушений. Сейчас документ представлен на согласование в правительство.

Источник: iz.ru


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