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Верховный суд разрешил изымать у граждан-банкротов единственное жилье

Решение суда может быть попыткой преодолеть позицию КС по вопросу об имущественном иммунитете единственного жилья, опасаются эксперты.

23.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Верховный суд разрешил изымать у граждан банкротов единственное жилье

Банкрота могут выгнать на улицу

Единственное жилье гражданина-банкрота может быть включено в конкурсную массу и реализовано с торгов, следует из решения Верховного суда (ВС) РФ по делу Анатолия Фрущака. Коллегия ВС РФ удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, разрешивших должнику спасти свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м от реализации. Это может быть попыткой преодолеть позицию КС РФ по вопросу об имущественном иммунитете единственного жилья, опасаются эксперты.

История одной тяжбы
Конфликт между Фрущаком и его кредитором Андреем Кузнецовым длится почти 10 лет. Суды в 2010-2011 годах признали наличие долга на сумму более 8 млн рублей, а Фрущак передал квартиру своей жене по соглашению о разделе имущества, та же подарила ее дочери. Затем, правда, суды признали эти сделки недействительными и вернули спорное жилье, стоимость которого составляет около 28 млн рублей, в единоличную собственность должника.

В апреле 2017 года Фрущак, долг которого перед Кузнецовым с 8 млн рублей вырос до тринадцати, обратился в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. В августе суд удовлетворил его просьбу и ввел процедуру реализации имущества.

В том же месяце Фрущак ходатайствовал об исключении из конкурсной массы квартиры, поскольку это его единственное жилье. Арбитражный суд Москвы, апелляция и кассация встали на его сторону. Прежде всего, они сослались на позицию Конституционного суда (КС) РФ, который подтвердил имущественный иммунитет единственного жилья, установленный статьей 446 Гражданского кодекса (ГК) РФ, предписав одновременно законодателю поправить кодекс, чтобы определить пределы этого иммунитета, исходя из принципа соразмерности при защите интересов кредитора. Но этого так и не произошло.

Кроме того, указали суды, необходимость обеспечения баланса интересов кредиторов и должника-гражданина требует защиты прав последнего не только путем соблюдения минимальных стандартов правовой защиты. Необходимо также сохранить для признанного банкротом гражданина и лиц, находящихся на его иждивении, «необходимый уровень существования, чтобы не оставить их за пределами социальной жизни», приводится позиция судов в материалах дела.

Позиция Верховного суда
В четверг в ВС РФ представители Кузнецова обращали внимание судей на то, что суды общей юрисдикции констатировали в действиях Фрущака признаки недобросовестности и злоупотребления. При этом, как подчеркивала адвокат Юлия Никишина, злоупотребление правом со стороны должника носило длящийся характер. «За 10 лет ни одной добровольной выплаты так и не было», только удержания с пенсии, говорила она. По мнению представителей Кузнецова, само банкротство было инициировано, чтобы применить статью 446 ГК РФ об имущественном иммунитете.

«Злоупотребления носят защитный характер, а не в целях ухода от долгов. Фурщак не обладает юридическим образованием, не совсем должным образом осознавал степень проводимых им действий», — говорил в ответ представитель должника Алексей Тихонов. По его словам, действия его доверителя были исключительно в рамках закона.

Фрущак и его представитель настаивали, что долг все же погашается. «От прохождения службы в космических войсках [должнику] выплачена премия, по результатам получения которой он обратился к конкурсному управляющему с заявлением о включении ее в конкурсную массу», — уточнял Тихонов.

После непродолжительного совещания судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила акты нижестоящих судов. Обособленный спор отправлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Мнение экспертов
«Полагаю, что судьи ВС РФ считают необходимым учесть добросовестность должника», — говорит партнер юридической фирмы «Юст» Александр Боломатов. Этот подход ему представляется «не совсем корректным», так как видна попытка ограничить право граждан на жилище с новым обоснованием. «Прецеденты по ограничению права на единственное жилье чреваты распространением данной опасной практики на другие споры, что, как я полагаю, крайне нежелательно», — говорит Боломатов.

С ним согласен партнер, руководитель практики банкротства коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Максим Платонов. Он напоминает, что сейчас суды не сохраняют в конкурсной массе дорогостоящее единственное жилье на основании позиции КС РФ. «Сложившийся подход разумный, так как ограничение конституционных гарантий на жилье судебным усмотрением нарушает определенность в праве собственности граждан», — говорит Платонов. Если же граждане, по его словам, во вред кредиторам «создают фикции» для применения имущественного иммунитета, то бороться следует именно с такими действиями.

Кредиторы, например, могли бы добиться ареста и реализации части спорной квартиры, приводят пример адекватного способа такой борьбы эксперты. «Законодательство допускает обращение взыскания на часть единственной квартиры, если данная квартира по площади значительно превышает необходимую для проживания площадь», — говорит Боломатов.

Источник: Интерфакс


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