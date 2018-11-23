Из-за отсутствия пандуса полтора года не выходил на улицу инвалид в Бердске

Полтора года не могла вывезти на прогулку 32-летнего внука-инвалида 80-летняя жительница Бердска Галина Денисова. В старенькой 5-этажке, где она сейчас живет, не было пандуса. За это время и здоровье внука ухудшилось, и нервы Галины Александровны в поисках того, кто обустроит пандус, поистрепались, что тоже привело к обострению хронических болячек.

Галина Денисова воспитывает внука-инвалида первой группы с его малых лет. Пока она жила в новостройке, проблем с прогулками не было — в подъезде был установлен пандус. Но по ряду причин просторную квартиру пришлось продать и переехать в дом №5 по ул. Рогачева.

— Внука вывозили из дома только в том случае, если нужно было ехать в больницу, так за пару раз угробили на коляске все колеса. В подъезде такой крутой лестничный пролет, — горько вздохнула пенсионерка, рассказывая «Курьер. Среда. Бердск» свою историю.

Несколько раз Денисова обращалась в управляющую компанию, да только ответ был один: для обустройства пандуса денег у дома нет. Тогда она вспомнила о человеке, который уже помогал ей с поездкой в Германию. Этим председатель Союза женщин Бердска Раиса Устинова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», семья Галины Денисовой никогда не знала, как и где погиб на Великой Отечественной войне ее отец-фронтовик Александр Овчинников. В январе 1942 года пришло известие: он пропал без вести. Мысли о судьбе папы никогда не покидали бердчанку. В День Победы 2013 года она увидела по телевизору сюжет, где дочь погибшего на войне бойца отыскала место его захоронения благодаря информации в интернете. Этим путем решила пойти и Галина Александровна. Вскоре родным открылась ужасающая правда о сгинувшем на войне фронтовике.

Тяжелораненый Александр Овчинников попал в плен к немцам в октябре 1941 года под Вязьмой. 26 октября его доставили в фашистский концлагерь Шталаг-304 недалеко от Ризы. Пленному присвоили порядковый номер 29 976. Его тело сожгли в газовой камере 28 ноября этого же года, предварительно выкачав всю кровь у еще живого человека. О такой смерти рассказал знак, стоявший в личной карточке узника.

Посетить могилу отца стало самым большим желанием для Галины Александровны. Она стала вести переписку с Мемориалом погибшим узникам концлагеря. Денисовой сообщили, что она может побывать на Мемориале. Хотя денег было недостаточно для поездки, бердчанка с нетерпением ждала визы. Она рассказала свою историю на страницах газеты «Курьер. Среда. Бердск». Вскоре после выхода статьи Галину Александровну нашла председатель Союза женщин Бердска Раиса Устинова и предложила свою помощь. Благодаря ей и другим неравнодушным бердчанам Денисовой удалось побывать на могиле отца.

И в этот раз Раиса Устинова помогла бердчанке. Она позвонила депутату бердского горсовета Елене Бороздиной и рассказал о проблеме пенсионерки. Та обещала помочь.

— Деньги выбивать депутату было очень хлопотно, но она выбила депутатских 50 тыс. рублей. Это не просто ей далось. Она подключала и Носова (вице-мэр Бердска по социальной политике — прим. ред.), и Захарова (вице-мэр по строительству и городскому хозяйству — прим. ред.). Пандус поставили, неделю назад я ходила расписаться, что его принимаю, — поделилась радостью 80-летняя пенсионерка.

Галина Денисова рассказала, что пандус в их подъезде пригодится не только ее семье, им будет пользоваться инвалид без ноги. А вот одна старушка, которую вывозили на улицу в инвалидной коляске, очень редко, так и не дождалась пандуса — умерла этим летом.

Пока еще бердчанка не выходила с внуком на прогулку — он плохо себя чувствует, да и сама она ослабла после болезней. Но как только самочувствие у обоих улучшится, непременно вместе отправятся погулять по двору, а может быть, и подальше.

— Я так благодарна депутату Елене Бороздиной. Буду всю жизнь ее помнить, — высказала слова признательности Галина Денисова.