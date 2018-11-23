Макарошки: депутат месяц питался на 3500 рублей

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, в рамках которого питался в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора о «макарошках» с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой.

В середине октября на YouTube появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей» и «макарошки стоят всегда одинаково». Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого решил прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Депутат ранее рассказал, что за первые три недели эксперимента похудел на шесть килограммов.

«Вчера был последний день (диеты)», — сказал РИА Новости Бондаренко, отметив, что утром в пятницу намерен взвеситься и узнать, насколько похудел по итогам эксперимента.

«Прожить без потерь для здоровья, безусловно, нельзя», — ответил парламентарий на вопрос о том, можно ли прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

По его словам, ему неизвестно, как долго он будет возвращаться к прежнему, привычному питанию. «Я общался с диетологами, с врачами, говорят, что должен быть определенный период и нельзя нагружать себя жирным, сладким или какими-то продуктами в больших количествах», — сказал Бондаренко.

Депутат пока не думал, каким будет его первый завтрак после «диеты». «Понимания пока нет, не думал на эту тему», — признался он.

Источник: РИА Новости