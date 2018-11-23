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Макарошки: депутат месяц питался на 3500 рублей

Проводивший эксперимент саратовский депутат заявил, что жить на такой «диете» без ущерба для здоровья невозможно.(ВИДЕО)

23.11.2018 Фото: Википедии 2 коммент.
 
Макарошки: депутат месяц питался на 3500 рублей

«Макарошки» везде одинаково стоят, утверждала экс-министр

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, в рамках которого питался в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора о «макарошках» с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой.

В середине октября на YouTube появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей» и «макарошки стоят всегда одинаково». Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого решил прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Депутат ранее рассказал, что за первые три недели эксперимента похудел на шесть килограммов.

«Вчера был последний день (диеты)», — сказал РИА Новости Бондаренко, отметив, что утром в пятницу намерен взвеситься и узнать, насколько похудел по итогам эксперимента.

«Прожить без потерь для здоровья, безусловно, нельзя», — ответил парламентарий на вопрос о том, можно ли прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

По его словам, ему неизвестно, как долго он будет возвращаться к прежнему, привычному питанию. «Я общался с диетологами, с врачами, говорят, что должен быть определенный период и нельзя нагружать себя жирным, сладким или какими-то продуктами в больших количествах», — сказал Бондаренко.

Депутат пока не думал, каким будет его первый завтрак после «диеты». «Понимания пока нет, не думал на эту тему», — признался он.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Этому депутату уже не помочь: мозг поражен когда то раньше….

    Прожиточный минимум в Саратовской области на 3 квартал 2018 для трудоспособного населения установлен в размере 9390 рублей.
    Согласно закону, 50% из это суммы отведено на продукты (остальное на одежду и оплату услуг).
    Получается 4 695 рублей в месяц.

    Он бы еще на 2 тысяч попробовал прожить %)

    P.S. Вообще, радует:
    когда в 90-е был студентом и жил в общаге, то нередко жил и на меньшую сумму в месяц (разумеется учел пересчет и курс).
    Но это конечно вызывал, а не жил.
    Сейчас получше даже — значит развитие есть, хотя просто необходимо двигаться дальше!

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