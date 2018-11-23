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Новые видео с Петровым и Бошировым в Солсбери обнародовал Лондон

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Новые видео с Петровым и Бошировым в Солсбери обнародовал Лондон

Их Скотланд-Ярд подозревает в отравлении бывшего шпиона Скрипаля и его дочери.(ВИДЕО)

23.11.2018 Фото: Metropolitan Police 5 коммент.
 
Новые видео с Петровым и Бошировым в Солсбери обнародовал Лондон

© Фото : Metropolitan Police

Полиция Лондона обнародовала новые видеозаписи с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, во время их пребывания в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество.

«Запись с камер слежения двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, демонстрирует, как они прибывают и перемещаются по Солбсери в воскресенье, 4 марта.

Фотографии специально сделанной модели поддельного флакона из-под духов также представлены, в то время как следователи из контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда продолжают расследование», — говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

Полиция также призвала всех, кто мог видеть в период со 2 по 4 марта либо самих подозреваемых, либо коробку или флакон из-под поддельных духов Nina Ricci, сообщить об этом следствию.

Дело Скрипалей

В Солсбери 4 марта были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийствоСкрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Лондон утверждает, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что посещали Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

Источник: РИА Новости


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    и до сих пор: никаких фактов и реальных дел
    болтология, которая даже самим британцам надоела давно

    Thumb up 0 Thumb down 6

  2. Вадим

    Русофобия зашкаливает.
    Сказал же перзидент что он знает этих людей и что они гражданские.
    Да и Маргарите они сказали очень четко-не сотрудноки они ГРУ. Что еще этим англосаксам надо?
    На было бы Петрова и Боширова придумали бы какого-нибудь Чепигу или Мишкина….
    Не было бы Крыма придумали бы убийство Магнитского или бред про то что допинг спортсменам крышуют спецслужбы.
    Ничего нет, ничего не знаем…
    И их там нет, нигде нет. Я не я. Ж*па не моя.

    Просто враги постоянно пытаются сдерживать Россию….

    (ПС: похоже, если её не сдерживать, расшибется со всей дури о стену нахр*н)

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Вадим

      Чтааа? Поймали за руку??? Много раз?????
      А докажите, что эта рука наша!!!!!

      Доказали?? А докажите, что ваши доказательства доказаны *CRAZY*

      Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Гость

    Позор этим сотрудникам, раскалоли в два счёта.

    Thumb up 1 Thumb down 0

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