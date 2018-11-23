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Не для коттеджей рубят лес за больницей в Микрорайоне Бердска

Там официально работают лесники. Нарушение границ лесничества влечет уголовную ответственность.

23.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Натальи Георгиевны Один комментарий
 
Не для коттеджей рубят лес за больницей в Микрорайоне Бердска

Сотрудники бердского лесхоза вырубают деревья в рамках материалов лесоустройства, разработанных федеральным институтом

На законных основаниях проводит вырубку сосен в лесу за горбольницей в Микрорайоне лесхоз Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане обеспокоились вырубкой сосен за инфекционным отделением ЦГБ. Они возмущались, что вырубают здоровые, крепкие деревья, а гнилые и больные продолжают стоять как ни в чем не бывало. Жителей интересовал вопрос: неужели ближе к дачам готовят территорию под строительство коттеджей, ведь там после порубок осталась одна поросль?

По словам начальника управления природными ресурсами Светланы Шерстобитовой, материалы лесоустройства на территории бердского лесничества разработаны на 10 лет, делал их федеральный институт. Сотрудники института анализируют деревья и каждый год назначают как рубку ухода, так и посадку деревьев в разных местах. Все деревья лесхоз вырубает на законных основаниях. К данному проекту не имеют отношения ни лесхоз, ни управление природными ресурсами.

— Санитарная безопасность осуществляется на основании актов лесопатологических обследований, которые мы в первый раз заказали в 2018 году. Только после этого мы можем вести санитарную рубку. Мы начнем вырубать сухостой в 2019 году. Договор на охрану, защиту и воспроизводство заключен в рамках материалов лесоустройства, и там действительно предусмотрены и ландшафтные рубки, и остальное. Под вырубку попадают и здоровые деревья, если участок по возрасту попадает под спил. По поводу того, что участок за больницей готовят под коттеджи — это 100% неверно. Никаких коттеджей там быть не может, потому что у нас Москвой узаконено бердское муниципальное лесничество, узаконены его границы, и его уменьшение в рамках 105 статьи лесного кодекса приведет к уголовной ответственности. Никто на это не пойдет, — заверила Шерстобитова.

Спиленные деревья лежали в лесу еще с весны и лета, просто древесину сейчас начали вывозить, отметила Светлана Васильевна.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Законно или нет будет понятно когда что то начнут делать на этом месте.

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