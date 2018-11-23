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Большая пресс-конференция Путина намечена на 20 декабря

Из-за этого Госдума изменит работу, в противном случае «депутаты будут разрываться между залом пленарных заседаний и телевизором», заявил спикер Володин.

23.11.2018 Фото: кремлин.ру 2 коммент.
 
Большая пресс конференция Путина намечена на 20 декабря

Президент РФ Владимир Путин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в четверг сообщил, что большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, возможно, состоится 20 декабря. Об этом он заявил во время принятия постановления, утверждающего календарь работы Госдумы в декабре: ранее планировалось, что последнее заседание палаты в этом году пройдет 20 декабря, однако депутаты решили перенести его на 19 декабря.

«Мы видим из СМИ, и вчера задавались такие вопросы, возможно, будет пресс-конференция президента (20 декабря). Когда такие происходят знаковые события в жизни страны, как правило, все политики у телевизоров, поэтому мы понимаем, что депутаты будут разрываться между залом пленарных заседаний и телевизором», — пояснил Володин.

«Необходимо выстроить работу таким образом, чтобы мы и законы рассмотреть успели, и посмотреть пресс-конференцию», — добавил он.

Ранее РБК сообщал, что пресс-конференция может состояться 20 декабря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда не подтвердил, что эта дата выбрана как окончательная.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

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