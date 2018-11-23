Снизить число платных услуг в больницах обещает Голикова

В деревнях будут открывать новые фельдшерско-акушерские пункты, а маткапитал начнут индексировать с 2020 года. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. А также о том, какие дополнительные меры поддержки семей с детьми могут быть приняты уже в следующем году.

Татьяна Алексеевна, вы говорили, что правительство может подготовить новый пакет мер по борьбе с бедностью, поддержке семей с детьми в 2019 году. Но уже сейчас наверняка вы видите «узкие места». Какие?

Татьяна Голикова: При подготовке основных направлений деятельности правительства и национальных проектов, которые стартуют с 1 января 2019 года, безусловно, мы оценивали достаточность мер, которые обозначены в указе президента и обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете. Это необходимо, чтобы понять, чего достаточно, а чего не хватает.

Борьба с бедностью, поддержка семей с детьми, пожалуй, наиболее важные темы для наших граждан. Президентом поставлена задача — до 2024 года снизить в два раза уровень бедности в России. И сейчас нам надо правильно оценить ситуацию и определиться с возможным набором дополнительных мер, которые надо реализовать не только в административном, законодательном, но и финансовом плане. Мы уже находимся на завершающей стадии формирования мероприятий нацпроектов. Как вы знаете, у меня в кураторстве их четыре: «Демография», «Образование», «Здравоохранение» и «Наука». Но и другие проекты, уверена, будут влиять на улучшение жизни россиян. Безусловно, ключевой вклад внесет уровень развития экономики и экономический рост, которых мы будем достигать.

Порок бедности

Сейчас вы работаете над дополнительными мерами, оцениваете, насколько они реалистичны. И когда мы узнаем, что в итоге принято?

Татьяна Голикова: Думаю, окончательное решение по комплексу дополнительных мер будем принимать в первом полугодии 2019 года.

Почему первое полугодие? Потому что мы получим результаты того, как у нас сложился этот год, какой вклад в демографию, в уровень доходов внесли меры, которые были предприняты и озвучены президентом в конце 2017 года в рамках демографического пакета, повышения пособий, заработных плат.

Ключевая задача и самая критическая категория, по нашему мнению, — это семьи, которые имеют детей и нуждаются в дополнительной поддержке. Это влияние на уровень жизни и доходов, создание уверенности в семьях, мотиваций, чтобы они принимали решения о рождении детей. Этот блок, наверное, один из самых чувствительных, сложных. Мы сейчас вместе с экспертами отрабатываем возможный комплекс дополнительных мер.

Второй блок — занятость, которая тоже имеет существенное значение для благополучия семей. Здесь есть набор мер, которые предполагается принимать в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Производительность труда и занятость». Они связаны с подготовкой кадров, созданием новых рабочих мест, в том числе в рамках двенадцати нацпроектов.

Плюс к этому после очень-очень длительного времени мы пересматриваем размер пособия по безработице. Его минимальный размер составлял до последнего времени 850 рублей в месяц, а максимальный — 4,9 тысячи. Несколько дней назад премьер-министр подписал постановление правительства, согласно которому теперь — 1,5 тысячи и 8 тысяч. А для граждан, которые находятся в предпенсионном возрасте, в случае, если они теряют работу, максимальный размер пособия по безработице будет соответствовать минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2019 год — 11 280 рублей.

Очень важно для обеспечения доходов населения развитие и поддержание системы бесплатных услуг. Это касается здравоохранения, образования, других направлений, которые влияют на жизнь наших граждан. Например, возможность получения ребенком бесплатного дополнительного образования. Раньше это называлось группа продленного дня, и мы прекрасно знаем, что все было бесплатно. Сейчас мы отрабатываем набор мероприятий, который позволил бы создать сначала инфраструктуру для образования наших детей там, где ее нет, и затем предоставить качественно новые возможности для образования.

Речь идет о доступности услуг в широком смысле этого слова. Когда у тебя в пешей или транспортной, но удобной доступности находится инфраструктура, которая обеспечивает жизнедеятельность семьи, это очень важно. Людям не надо дополнительно тратить деньги.

Это действительно важно, поскольку, например, государственные поликлиники и больницы везде ввели платные услуги. И кончится это тем, что бесплатно ничего получить будет нельзя. Люди платят деньги, поскольку бесплатной услуги надо ждать месяц, а больному нужна помощь здесь и сейчас.

Татьяна Голикова: Безусловно. Непродуманная оптимизация, которая была проведена в значительном количестве регионов страны, нанесла ущерб и в здравоохранении, и в образовании. Традиционные возможности, которые предоставлялись нашим гражданам, пусть даже в усеченном объеме, к сожалению, с оптимизацией были во многих регионах утрачены. Сейчас возвращаемся назад.

В малонаселенных деревнях и поселках вновь возрождаются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, а где людей проживает совсем мало, планируется организовать выездные бригады. Под это в 2018-м и в последующие годы регионам предусмотрено выделение средств, чтобы все это было сделано. Причем с учетом схем территориального размещения, чтобы доступность была обеспечена и с точки зрения дорожной инфраструктуры.

Я не говорю, что все это будет решено сиюминутно. Но с 2019 года на это нацелены национальные проекты. Мы как раз сейчас пытаемся связать их с учетом развития инфраструктуры: что надо делать в первую очередь, что во вторую и так далее.

Где регионы деньги на это возьмут? Большинство из них в долгах как в шелках.

Татьяна Голикова: Впервые в истории финансовой системы России средства на реализацию национальных проектов предоставляются регионам практически полностью из федерального бюджета, несмотря на то, что это их полномочия.

Для дотационных регионов, которых у нас абсолютное большинство, уровень наших вложений составляет по их полномочиям 95-99 процентов. То есть у них появляются возможности свои собственные финансовые ресурсы направить на другие, не менее значимые для развития территорий направления.

А как все-таки быть с платными услугами? Нацпроекты не сразу принесут перемены и новые возможности.

Татьяна Голикова: Мы уже работаем над тем, чтобы остановить в государственных и муниципальных учреждениях рост платных услуг.

С одной стороны, развивая системы, например, оказания медицинской помощи внутри учреждения, создавая электронные сервисы, которые будут появляться в рамках цифровизации российской экономики.

С другой стороны, расширяя предоставление бесплатных услуг за счет привлечения кадров, переоснащения поликлиник и больниц, нового строительства и модернизации. Также мы одновременно ведем работу по усовершенствованию существующего законодательства в сфере здравоохранения.

Минтруд сейчас готовит план, выполнение которого обеспечит до 2024 года устойчивый рост реальных доходов россиян выше инфляции, снизит уровень бедности. Какие-то из его пунктов можно раскрыть?

Татьяна Голикова: Минимальный размер оплаты труда ежегодно будет устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал предыдущего года. С 1 января 2019 года МРОТ будет 11 280 рублей в месяц.

Мы продолжаем жесткий мониторинг за выполнением в регионах указов президента от 2012 года о повышении уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных организаций (здравоохранение, образование, культура, наука, социальное обслуживание). В перспективе планируется поддержка достигнутых уровней соотношений. Для этого в бюджетах закладываются средства на увеличение фондов оплаты труда.

Также один из механизмов повышения заработной платы для «неуказных» категорий — индексация в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. На нее в проекте федерального бюджета на ближайшие три года запланированы бюджетные ассигнования в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны в 2019 году — 4,3 процента, в 2020 году — 3,8, в 2021 году — 4 процента. Индексация будет проводиться ежегодно с 1 октября.

Для повышения эффективности социальной поддержки предусмотрен анализ уже сделанного, чтобы при необходимости перераспределить средства региональных бюджетов в пользу действительно нуждающихся семей. Эффективная форма — госпомощь на основании социального контракта. Она стимулирует малообеспеченных граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности. Таким людям региональные власти предлагают более весомую материальную поддержку при заключении социального контракта и принятии программы социальной адаптации. Однако эта работа сдерживается недостаточностью средств региональных бюджетов.

Также в некоторых регионах будут запущены пилотные проекты, которые помогут провести анализ причин и структуры бедности, разработать дополнительные меры господдержки. С учетом результатов пилотных проектов будут подготовлены рекомендации для других регионов.

Сохранить и приумножить

Поддержку материнства и детства будут продолжать. В том числе и в рамках нацпроекта «Демография». Сейчас рождаемость пошла на спад. Да, есть объективные причины. Тем не менее поставлена задача, чтобы в среднем в семье было не меньше 1,7 ребенка. Реально это сделать?

Татьяна Голикова: Многие демографы, с которыми мы общаемся и продолжаем общаться, считают, что даже в сегодняшней ситуации реально, даже без дополнительных мер.

Я каждую неделю смотрю на данные по рождаемости и на данные по смертности, они у меня вызывают тревогу. Вы справедливо говорите об объективности снижения рождений. Это последствия исторического периода, который мы переживали. Можно ли заставить рожать? Конечно, нет. Мотивировать? Наверное, можно.

Собственно, этим мы и занимаемся, пытаемся выбрать действительно такие меры, которые бы мотивировали наши семьи к принятию решений о рождении детей. Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее. Понятно, как только появляется тема жилья, появляется тема ипотеки — эффективна она или нет.

Наверное, здесь есть еще над чем подумать. Потому что семьи входят в ипотеку, но дальше возникает тема выплат по ней. Это дополнительное финансовое обременение. И уже семья рассуждает: а надо ли второго ребенка? Может быть, надо сначала выплатить ипотеку? А потом второй или третий? Откладывают время рождения, возраст нарастает, потом уже и желания не возникает. Может быть, и смысла особого в этом не видят.

Тем не менее в России все равно рожают больше, чем в Европе. Суммарный коэффициент рождаемости у нас, даже упавший, лучше. Надо сказать спасибо нашим женщинам и семьям, что они, несмотря на сложности, рожают детей. И очень важно, что у нас приоритет за патриархальной, традиционной семьей.

Где же тогда наш потенциал для естественного прироста населения?

Татьяна Голикова: Конечно, мы должны снижать смертность. И это не только задача здравоохранения. Это задача и нашего общества в целом. Потому что существенная часть — это управляемые причины. Это ДТП, алкоголизм, табакокурение, питание, экология, вредные условия на производстве. Целая совокупность причин, которая влияет на здоровье гражданина, на его продолжительность жизни.

Если говорить о здравоохранении, то это вся триада. Это профилактика и раннее выявление, лечение, если необходимо — последующая реабилитация. С одной стороны, это все, что мы делаем. Ведем работу по предупреждению аварий на дорогах, воспитываем в наших гражданах стремление к здоровому образу жизни, рациональному питанию и прочее. Но и гражданин тоже должен заботиться о своем здоровье, как бы ни банально это звучало.

Постоянно возникают предложения, которые могут подтолкнуть, мотивировать человека вести здоровый образ жизни. Последние инициативы — ввести акцизы на газировку и колбасу. До этого было расширение противоалкогольных мер. Сокращение курения. И в то же время есть довольно мощное противоборство: надо наполнять бюджет, поднимать акцизы…

Татьяна Голикова: Я тоже наблюдаю за этим противоборством. И мне хочется, чтобы победили наши.

Когда я пришла работать министром здравоохранения и социального развития в 2007 году, я ужаснулась количеству обращений по поводу онкологии. И мы понимаем, что определенное количество этих заболеваний связано в том числе и с тем, что люди ведут нездоровый образ жизни.

На Первом канале недавно был сюжет, как молодой человек решил себя ограничить и бросить курить. Решил еще одновременно посчитать. В течение года или чуть больше, по-моему, он сэкономил миллион рублей просто в связи с тем, что перестал покупать сигареты. И это дало возможность ему сделать что-то иное, более полезное для себя, открыть свое дело.

Я к этому отношусь именно так. Это не значит, что вообще нельзя, например, употреблять спиртное. Наверное, можно. Но не напиваясь. Я абсолютный противник табакокурения. И никогда не курила сама. Так что я в лагере тех, кто за здоровый образ жизни. Я сама уже много лет сделала это своим стилем жизни. Понятно, что-то получается, что-то не получается. Но это очень важно. Когда ты на чашу весов кладешь последствия нездорового образа жизни — и хронические заболевания, и инвалидизацию, а еще расходы на лечение — они совершенно несопоставимы с теми радостями, или тем кайфом, который получаешь от выпивки и курения.

И когда мы говорим о бюджете, что есть финансовая составляющая — доходы, надо помнить, что есть и вторая составляющая — расходы на здравоохранение, на социальное обеспечение и социальную защиту. Я вас уверяю, вторые перевесят все доходы. Всегда нужно искать разумные компромиссы. Когда говорят: давайте введем запретительные размеры акцизов. И что? Появится теневой оборот, который будет приводить еще к более негативным последствиям. Это всегда должны оценивать специалисты. Так что не должны быть единоличные решения финансово-экономического блока или блока, отвечающего за здоровье.

Таблетке понизят цену

Вопрос о доступности лекарств. Мы столько об этом пишем и говорим, но по-прежнему нередко пациенты добиваются получения лекарств через суд. Кто должен закупать препараты: это должны быть федеральные централизованные закупки, ведь они снижают цену, или закупки на уровне регионов.

Татьяна Голикова: Сейчас мы очень плотно занялись темой разобщенности между центром и регионами в части лекарственного обеспечения. По закону, у нас сохраняются льготные категории — ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды всех групп, дети-инвалиды и т.д. Лекарства для них оплачиваются за счет федерального бюджета. При этом у гражданина есть возможность выбрать между денежной выплатой и натуральным лекарственным обеспечением. Очень многие, существенная часть граждан, выбирают деньги.

Но, может быть, это неправильно? Человек получает деньги, но потом все равно ожидает, что государство поможет с бесплатными лекарствами?

Татьяна Голикова: Может быть. Но это очень сложно изменить. Наверно, можно подумать в этом направлении. Но для тех людей, которые уже выбрали деньги, лишить их этих выплат невозможно, это было бы неправильно.

Кроме инвалидов и ветеранов, бесплатные лекарства должны получать некоторые группы больных, те же диабетики?

Татьяна Голикова: Кроме льготных категорий федеральный бюджет обеспечивает в рамках централизованных закупок лекарства для больных некоторыми социально значимыми заболеваниями — это ВИЧ, СПИД, туберкулез. Кроме того, есть программа «Семь нозологий», как вы помните, в нее включены тяжелые и требующие дорогостоящего лечения заболевания — онкогематологические, гемофилия, рассеянный склероз и др. С 1 января к этим семи нозологиям добавляются еще пять орфанных заболеваний.

Регионы сейчас ставят вопрос о том, чтобы финансирование лекарственного обеспечения по всем орфанным заболеваниям было поднято на федеральный уровень, финансировалось из федерального бюджета. Эта тема не снята с повестки дня. Но нам необходимо просчитать, сколько это стоит.

Наконец, у нас все еще действует принятое в начале 90-х годов 890-е постановление правительства. Оно также было направлено на улучшение лекарственного обеспечения и предусматривает льготы и по категориям граждан, и по заболеваниям. Например, по этому постановлению дети до трех лет получают все лекарства бесплатно, те же диабетики и онкобольные должны лечиться бесплатно. Исполняется это постановление за счет региональных бюджетов, и, как видим, не все регионы с этим справляются в полной мере.

При этом многие категории, которые в это постановление входят, пересекаются и дублируются с теми, которые обеспечиваются из федерального бюджета. И с этим, конечно же, надо разбираться.

Одна из главных проблем — нужны достоверные регистры больных по каждому включенному в документ заболеванию и категории, иначе как определить потребность в лекарствах и объемы финансирования? И я не понимаю, почему во многих регионах таких регистров нет — это их полномочия регионов, губернаторы за это отвечают, и они обязаны это контролировать. Зачастую именно такая административная неурегулированность простых вопросов приводит к тому, что люди не могут получить нужное лекарство вовремя.

Мы приняли решение провести мониторинг по этой теме, начали его в 2018 году. Окончательные результаты еще не подведены, но до конца года мы будем иметь ясную картину по стоимости этих льгот, а в 2019 году начнем менять законодательство в сфере лекарственного обеспечения наших граждан.

Мониторинг покажет глубину проблемы. Но и сейчас понятно, что лекарств, особенно в дотационных регионах, не хватает. Что планируете делать?

Татьяна Голикова: Полагаю, нельзя ставить вопрос об отмене этого 890-го постановления. Но то, что должна быть создана система, которая в актуальном режиме видит всех пациентов и понимает, каковы потребности — это очень важно. Это первое.

Второе. Есть еще проблема с перечнями лекарственных препаратов. Пытаясь сэкономить, многие регионы предлагают суженный перечень по отношению, скажем, к своему соседу. Если называть вещи своими именами, это прямое нарушение конституционных прав граждан. Потому что где бы ни проживал гражданин, он должен иметь равные права с точки зрения обеспечения лекарствами.

С другой стороны, в регионах нередко включают в такие перечни не только жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, цены на которые регулирует государство, но и препараты коммерческого сегмента, которые фактически не имеют ограничений по цене. На закупки таких препаратов тратится значительная часть и без того ограниченных финансовых ресурсов, особенно в высокодотационных регионах.

Все эти вопросы мы будем решать в ближайшее время по поручению президента, данного в рамках недавнего совещания по лекарственному обеспечению.

А какие-то конкретные шаги уже есть?

Татьяна Голикова: На последнем заседании правительства одобрен законопроект, который позволит нам в некоторых случаях перерегистрировать цену на лекарства из перечня жизненно важных в сторону снижения.

Дело в том, что когда мы принимали в 2010 году Закон «Об обращении лекарственных средств», когда еще только-только вводилось регулирование цен на лекарства из перечня жизненно важных, главной задачей было удержать их удорожание. В законе был прописан только порядок, как устанавливается цена на препарат, как она регистрируется, как в дальнейшем проводится ее индексация. Тогда даже предположить сложно было, что когда-нибудь нам может понадобиться прописать механизм снижения цены. Теперь, когда мы уже не так зависимы от импортных лекарств, как раньше, когда на российский рынок выводятся воспроизведенные лекарственные препараты, так называемые дженерики, и цена на них ниже, чем на оригинальные препараты, теперь мы можем предложить производителям пересмотреть отпускную цену и перерегистрировать ее.

Когда новый порядок вступит в силу?

Татьяна Голикова: Законопроект должен вступить в силу в 2019-2020 годах, он внесен в парламент.

Источник: РГ