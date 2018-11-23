«Бронзу» первенства Сибири по бильярду завоевал 11-летний мастер кия из Бердска

Бердчанин Никита Осипов принял участие в первенстве Сибирского федерального округа по бильярду в Кемерове.

В свои 11 лет он уже показывает хорошие результаты. На турнире наш спортсмен вошел в число фаворитов и стал финалистом. В последней игре Никите достался сильный соперник из Кемерово Артем Жогин – неоднократный призер и победитель различных соревнований по бильярду. Бердчанин старался навязать равную игру, но в итоге победить не удалось. Никите Осипову досталось серебро. Впереди у бердского бильярдиста Всероссийский турнир мемориал В.Козаева, который пройдет в Новосибирске с 8-9 декабря. Там Никита планирует взять реванш, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

Бильярдом Никита Осипов занимается больше года. За плечами уже имеет опыт городских, областных и региональных турниров. В феврале 2018 года Никита участвовал в своих первых соревнованиях — Чемпионат г. Новосибирска в категории мальчики до 13 лет и занял 3-е место из 36 участников.

В сентябре 2018 года (08.09.2018) на чемпионате г. Бердска среди взрослых занял 3-е место из 18 участников. Чуть позже на Чемпионате г. Новосибирска завоевал бронзу в категории мальчики до 13 лет.

На первенстве Сибирского федерального округа в г.Барнауле 28 сентября 2018 г. вновь 3-е место из 18 участников, сильнейших ребят Сибири. На всех соревнованиях для выхода в финал не хватало совсем немного, в основном — опыта турнирной борьбы.

И вот, учтя все предыдущие ошибки, на Чемпионате Новосибирской области, который проходил в бильярдном клубе 28 октября 2018 года Никита вышел в финал соревнований, где одержал волевую победу над сильным соперником Владиславом Поповым из Новосибирска, стал чемпионом Новосибирской области в категории мальчики до 13 лет.

Всё свободное время Никита Осипов проводит за бильярдным столом, отрабатывая удары, очень любит смотреть трансляции с Чемпионатов мира по русскому бильярду, мечтает завоевать Кубок мира, — говорит отец юного спортсмена Андрей Осипов.

А 21 ноября глава Бердска Евгений Шестрнин подписал постановление о присвоении Никите соответствующего спортивного разряда по виду спорта «бильярдный спорт», узнал «Курьер. Среда. Бердск».

«Присвоить второй спортивный разряд по виду спорта «бильярдный спорт» Осипову Никите Андреевичу, 07.10.2006 г.р. Директору Муниципального казенного учреждения «Отдел физической культуры и спорта» Ашихминой С. В. организовать работу по выдаче зачетной классификационной книжки и значка присвоенного спортивного разряда», — распорядился Евгений Анатольевич