Меньше высоток построят до 2021 года из-за нехватки земли в Бердске

На электронном портале «Управление» продолжается обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Бердска, который состоит из 16 основных блоков и 25 подпунктов показателей социально-экономического развития Бердска.

В рамках проекта горожанам предложено обсудить прогноз и организации и создание условий для жилищного строительства. Власть Бердска считает, что главная задача этого направления – стимулирование развития жилищного строительства.

Для этого потребуется актуализация генерального плана города, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования. Развитие существующих и комплексная застройка новых территорий, строительство объектов дорожной, коммунальной и общественной инфраструктуры, создание условий для формирования доступного рынка жилья, обеспечение районов жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция общественно значимых объектов в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, ликвидация аварийного жилищного фонда города Бердска с последующим переселением граждан, присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям. Установление нумерации домов, разработка концепции современного архитектурного облика прилегающих к центральным улицам зданий и сооружений, в том числе схем размещения многоуровневых парковок для хранения легкового автотранспорта, разработка решений по формированию парков, скверов, бульваров.

Для реализации этих целей созданы программы и правовые акты. Например, муниципальные программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса Бердска на 2015-2020 годы», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Бердска на 2019 — 2021 годы», «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы».

В решениях Совета депутатов Бердска № 322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска» и № 172 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Бердска» также отражены меры по стимулированию развития жилищного строительства. Предполагается, что реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», государственной программы «Развитие транспортной системы» также поспособствуют строительству городского жилья. При этом чиновниками будут учтены градостроительный кодекс РФ и проект генерального плана города.

Власть прогнозирует, что несмотря на реализацию данных планов, ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов до 2021 года уменьшится на 6 тысяч квадратных метров, годовой ввод жилья на душу населения на протяжении трех лет уменьшится с 0,57 до 0,51 квадратных метров. В прогнозе указано, что снижение темпов ввода жилой площади связано с ограниченностью территорий для развития жилищного строительства, а так же дефицитом энергетических и газовых мощностей Бердска.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры также отображено в прогнозе социально-экономического развития города. Так, на строительство газопроводов высокого давления в 2018 году планировалось потратить 3 300 000 рублей, в 2019 — 11 241 200 рублей, в 2020 — 4 500 00 рублей, а в 2021 — 1 100 000 рублей.

Значительно вырастут расходы на строительство бердской ливневой канализации. Так, в 2018 году на эти цели выделялось 8 136 100 рублей, в 2019 году сумма вырастит до 17 100 000 рублей, в 2020 году до 42 200 000 рублей, а в 2021 году до 33 564 000 рублей.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Бердска на 2019 и плановый период 2020-2021 годы началось 19 ноября и продлиться по 3 декабря 2018 года. Желающие обсудить прогнозное развитие Бердска, могут оставить свое предложение на интернет-портале пройдя по ссылке.

Ссылка приведет вас на сайт государственно автоматизированной информационной системы «Управление». В поисковой строке необходимо вписать — Бердск. После, в появившемся окне справа, нажмите на кнопку «внести предложение». Здесь же вы можете ознакомиться с прогнозом социально-экономического развития Бердска на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.