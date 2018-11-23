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Российскую армию признали одной из самых сильных в мире

Лидером рейтинга стали США, РФ -вторая, на третьем месте Китай.

23.11.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Российскую армию признали одной из самых сильных в мире

Владимир Путин наблюдает за учениями российской армии

Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших вооруженных сил в мире, опубликованном на портале Business Insider.

Эксперты учитывали более 50 показателей, включая разнообразие имеющихся вооружений, мобилизационный потенциал, уровень развития промышленности, природные ресурсы и другие факторы.

Преимущество получили ядерные державы и члены НАТО. За отсутствие флота у стран, не имеющих выхода к морю, баллы не вычитались, передает РИА Новости.

Лидером рейтинга стали США. Численность американских военнослужащих — около двух миллионов человек (действующие и запасники). В армии почти шесть тысяч танков, чуть более 13 тысяч самолетов, среди которых около двух тысяч истребителей, 415 судов ВМФ. Оборонный бюджет Соединенных Штатов достигает 647 миллиардов долларов.

Вторую строчку заняла российская армия. Ее численность — более 3,5 миллиона человек. По данным портала, Вооруженные силы России насчитывают почти четыре тысячи самолетов, более 20 тысяч танков и 352 корабля. Военный бюджет, отмечает Business Insider, составляет 47 миллиардов долларов.

Третьим стал Китай. В армии страны служит более 2,5 миллиона человек, а количество военных самолетов превышает три тысячи единиц техники. В распоряжении Народно-освободительной армии более 7,5 тысячи танков и 714 судов ВМФ. Военный бюджет страны составляет 151 миллиард долларов.

В десятку также вошли Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.

При составлении рейтинга учитывались данные сайта Global Firepower.


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