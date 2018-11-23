Возросло количество неплательщиков по ЖКХ в России

С начала 2018 года количество граждан-неплательщиков за коммунальные услуги в России увеличилось на 21%. Об этом свидетельствуют материалы «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ). По подсчетам аналитиков, в совокупности долг за ЖКХ составляет 1,63 миллиарда рублей. Средний размер долга составляет 45 тысяч рублей.

Чтобы сократить неплатежи, достаточно снизить тарифы, прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Общественной палаты, независимый эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владимир Самошин.

«Это известные вещи. Доходы наших людей, среднего, низшего класса, резко упали. Нагрузка на семейный бюджет постоянно растет. Составляющая по жилищной и коммунальной политике в стране на каждую семью ежегодно вырастает. С 1 января предусмотрели повышение тарифов в среднем на 1,7%, с июля – еще одно повышение. Известно, что в Москве повышение с января будет уже более 2%, по году более чем 6%. Идет постоянная корректировка тарифов под инфляцию. Цены на коммунальные услуги растут опережающими темпами по сравнению с той же зарплатой. Это превышение в 2-2,5 раза над зарплатой. Люди все чаще задумываются, за что они платят. Качество коммунальных услуг по-прежнему остается Ахиллесовой пятой. Качество услуг и цена находятся в разрыве друг от друга. Еще причины – отсутствие дисциплинированности, отсутствие возможности своевременно оплатить услуги. Чтобы сократить хотя бы вдвое неплатежи, достаточно снизить тарифы», – считает Владимир Самошин.