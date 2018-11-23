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Возросло количество неплательщиков по ЖКХ в России

Эксперт о коммунальных долгах: чтобы сократить задолженность, нужно снизить тарифы. Средний размер долга составляет 45 тыс. рублей.

23.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Возросло количество неплательщиков по ЖКХ в России

Жителям Бердска всегда кажется, что они переплачивают за услуги ЖКХ

С начала 2018 года количество граждан-неплательщиков за коммунальные услуги в России увеличилось на 21%. Об этом свидетельствуют материалы «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ). По подсчетам аналитиков, в совокупности долг за ЖКХ составляет 1,63 миллиарда рублей. Средний размер долга составляет 45 тысяч рублей.

Чтобы сократить неплатежи, достаточно снизить тарифы, прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Общественной палаты, независимый эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владимир Самошин.

«Это известные вещи. Доходы наших людей, среднего, низшего класса, резко упали. Нагрузка на семейный бюджет постоянно растет. Составляющая по жилищной и коммунальной политике в стране на каждую семью ежегодно вырастает. С 1 января предусмотрели повышение тарифов в среднем на 1,7%, с июля – еще одно повышение. Известно, что в Москве повышение с января будет уже более 2%, по году более чем 6%. Идет постоянная корректировка тарифов под инфляцию. Цены на коммунальные услуги растут опережающими темпами по сравнению с той же зарплатой. Это превышение в 2-2,5 раза над зарплатой. Люди все чаще задумываются, за что они платят. Качество коммунальных услуг по-прежнему остается Ахиллесовой пятой. Качество услуг и цена находятся в разрыве друг от друга. Еще причины – отсутствие дисциплинированности, отсутствие возможности своевременно оплатить услуги. Чтобы сократить хотя бы вдвое неплатежи, достаточно снизить тарифы», – считает Владимир Самошин.

 


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Это будет усиливаться, а дальше люди будут сознательно не платить, и поверьте ни чего им не сделают. Чем больше будет неплательщиков тем тяжелее им будет с ними договариваться. вот так и возникнет вероятность смещение сначала на местном уровне а затем и на государственном уровне власти. Граждане начнут отдавать предпочтение покупкам продуктов питания, чем мусор, электроэнергию и всякие капремонты. Вот здесь не Россгвардия не Суды не способны будут переломить ситуацию.

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