На строительство вокзала в Бердске РЖД выделят деньги в 2019 году

Инвестиции в развитие Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал ОАО «РЖД») в 2019 году составят не менее 17 млрд рублей, сообщил ТАСС в четверг начальник ЗСЖД Александр Грицай.

«Инвестпрограмма следующего года по объему планируется нами больше, чем в 2018 году. Пока еще планы до конца не сверстаны, но точная цифра будет известна уже в конце этого года. То, что она составит не менее 17 млрд рублей — это нам уже абсолютно понятно», — сказал он.

По данным Грицая, по итогам 2018 года инвестиции ОАО «РЖД» в развитие ЗСЖД составят порядка 17 млрд рублей. Благодаря этому введено в эксплуатацию более 200 объектов.

Кроме того, в 2018 году компания закупила 15 локомотивов, в том числе маневровые локомотивы новой серии ТЭМ14 с двумя дизелями, которые способны самостоятельно регулировать расход топлива, их мощность почти вдвое превышает характеристики других маневровых тепловозов. С начала года на ЗСЖД специалисты модернизировали и капитально отремонтировали более 400 км путей. Планы на следующий год, по словам начальника дороги, аналогичные.

В 2018 году ЗСЖД начала реконструкцию вокзалов на станциях «Чаны» и «Татарская» в Новосибирской области и «Усть-Тальменская» в Алтайском крае. Заканчивается проектирование вокзала в Бердске (Новосибирская область), в 2019 году начнется проектирование вокзалов на станции «Барнаул» (Алтайский край) и «Междуреченск» (Кемеровская область).

Источник: ТАСС