Украина беременна новым Майданом?

Происходящее на Украине может вылиться в новый Майдан, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Все, что происходит в стране, уже не выдерживает никакой критики. Те сигналы, которые идут с Украины, говорят о том, что страна неизбежно идет к коллапсу и мы будем этому свидетелями. Это может быть реализовано в виде нового Майдана, когда основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине», — сказал он РИА Новости.

По словам Константинова, все это может привести к бегству украинцев из страны.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».

Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение распустили.

Сейчас 21 ноября на Украине — это День достоинства и свободы.

Источник: РИА Новости