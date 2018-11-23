Украина беременна новым Майданом?

Происходящее на Украине может вылиться в новый Майдан, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Все, что происходит в стране, уже не выдерживает никакой критики. Те сигналы, которые идут с Украины, говорят о том, что страна неизбежно идет к коллапсу и мы будем этому свидетелями. Это может быть реализовано в виде нового Майдана, когда основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине», — сказал он РИА Новости.
По словам Константинова, все это может привести к бегству украинцев из страны.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».
Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение распустили.
Сейчас 21 ноября на Украине — это День достоинства и свободы.
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Вот он: оскал западной демократии: развалить страну и обречь всех ее жителей.
Кто еще хочет?
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А ты хочешь, что бы у них было как у нас?
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Мне лично пофигу как будет у них: меня моя страна интересует.
Того, что произошло у них, и к чему это привело в результате — я для своей страны точно не хочу.
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было бы пофиг, не сверялись бы каждый раз «а как у них?»
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тем временем: Украина мерзнет: согревающая гимнастика в детсадах и уличная одежда в доме
12 городов Украины не могут начать отопительный сезон из-за долгов теплоснабжающих предприятий перед «Нафтогазом».
https://ru.tsn.ua/groshi/v-ukraine-bez-otopleniya-merznet-bolshe-desyatka-gorodov-1249740.html
«Если у вас сегодня теплые батареи, то не факт, что через месяц «Нафтогаз» и местные тепловики не разругаются и город не останется без тепла. Тем более что монополисту разрешили отключать должников даже в отопительный сезон. »
Все для народа….
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» Украина мерзнет:» патриоты хреновы…
а Россия не мерзнет? Несколько дней назад на канале ОТР, в программе «Отражение» кричала русская замерзающая провинция.
Денег нет на дрова.Система субсидий на отопление практически не работает. Холод пострашнее голода.
тут весь текст программы: https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/aleksey-yashkin-gazificirovat-vsyu-stranu-nevozmozhno-no-organizovat-dostavku-drov-invalidam-i-pozhilym-posilnaya-zadacha-dlya-glav-municipalitetov-34473.html
«Марина Калинина: …. Давайте несколько цифр приведу. Уровень газификации сельских территорий нашей страны в этом году составил 59,2%. То есть, почти 41% сел и деревень до сих пор отапливаются дровами или углем. При этом, в деревнях живут в основном пенсионеры, в России сельское население составляет около 26% или же 37,5 миллионов человек, это около 11% населения, или же больше 15 миллионов человек. И эти 15 миллионов человек в XXI веке отапливают свои дома дровами и углем. Для того, чтобы отопить, мы посчитали, 1 дом в зимний период нужно заготовить порядка 15-20 кубометров дров, это 3-4 машины. Каждая из которых стоит от 5 000 до 10 000 рублей. Для пенсионеров, как вы сами понимаете, и инвалидов, тем более, эти деньги весьма значительны. А у кого-то их просто нет.
…
Зритель: ….И вы там привет Скабеевой с Поповым передайте, там, с Алтайского края, чтоб они сильно-то за Украину то не переживали. У нас такая же проблема и здесь, мы тоже замерзаем.»
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Какая чушь. Вот эрэфия беременна канализацией и скоро ее прорвет.
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