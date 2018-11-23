Задайте свой вопрос мэру Бердска!

Евгений Шестернин готов ответить на вопросы читателей «Курьера»
Мэр Бердска Евгений Шестернин даст «Курьер. Среда. Бердск» эксклюзивное итоговое интервью в декабре 2018 года. Уже сегодня редакция «Курьер. Среда. Бердск» начинает собирать вопросы от читателей.
2018 год выдался полным событий — прорыв коллектора, обернувшийся чрезвычайной ситуацией, ремонт дворов по президентскому проекту, подтопление частного сектора, строительство колодцев системы лучевого дренажа, реконструкция улицы Лунной — это лишь небольшая часть событий, которые пришлись на 2018 год.
Важные политические события произошли в регионе и Бердске — выборы губернатора Новосибирской области, изменения в структуре горадминистрации Бердска и в команде мэра Евгения Шестернина.
В интервью с градоначальником мы хотим подвести итоги этого сложного года, поэтому принимаем вопросы на следующие темы:
канализация и водоснабжение Бердска;
благоустройство;
ремонт дворов;
ремонт дорог;
стратегическое развитие Бердска;
новый генеральный план города;
бизнес, промышленность и инвестиции;
экологические проблемы;
строительство;
медицина;
работа администрации;
культура;
архитектура.
Перед тем, как задать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с условиями:
Свой вопрос для мэра вы можете оставить либо в комментариях под этим материалом на сайте kurer-sreda.ru, либо выслать его на электронную почту по адресу bkurer@mail.ru.
ОБЯЗАТЕЛЬНО с пометкой в теме: «ВОПРОС МЭРУ». Также вы можете выслать свой вопрос на What’sApp редакции — 8 953 878 90 10, тоже с пометкой «Вопрос мэру». Вопросы без пометки к рассмотрению не принимаются.
Кроме того, вы можете задать свой вопрос по телефону. Обратите внимание, что вопросы по телефону мы будем принимать только в ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЧАСЫ И ДНИ. Вопросы по телефону принимаются в среду и в пятницу (23 ноября, 28 ноября, 30 ноября, 5 декабря), с 17.00 до 18.00 . Телефон редакции: 8 (383 41) 3-00-10. Отнеситесь, пожалуйста, к этому с пониманием. Не нужно звонить в другое время или другие дни. У нас очень ограничены ресурсы, а постоянные звонки отвлекают от основной работы.
Последний день приема вопросов — 5 декабря!
1. Ваш вопрос должен быть составлен максимально корректно, понятно и четко. Постарайтесь избегать пространных рассуждений на три страницы или долгого пересказа вашей истории.
2. Прежде чем задавать свой вопрос, подумайте, сможет ли на него ответить именно глава города, а не кто-либо другой.
3. Если у вас есть вопрос, касающийся только вас и вашей личной проблемы, вам необходимо будет указать свои настоящие ФИО и оставить свои контакты. Также необходимы будут копии документов, относящихся к вашей проблеме. Это обязательно.
Ответы на ваши вопросы будут публиковаться на станицах газеты «Курьер. Среда. Бердск» и на сайте kurer-sreda.ru. Ждем ваших интересных вопросов!
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ВОПРОС МЭРУ.
Уважаемый Евгений Анатольевич! Когда собирали вопросы мэру в прошлом году, я задавала Вам вопрос: КОГДА БУДЕТ ГАЗИФИЦИРОВАН ЦЕНТР БЕРДСКА? Вы ответили тогда, что деньги на это выделены, если мне не изменяет память, 2,5 млн руб. Прошел год. И? Снова СПАСИБО ЗА ОТВЕТ…
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Наш город расположен в очень красивом месте,созданный самой природой.Почему при создании Ген .плана не учитывается это.?Где прекрасная набережная?Вырубаются леса, о посадке деревьев нигде не пишется.Весь берег занимают частные лица.И каждый приходящий руководитель только и говорит о том ,что наведет порядок.
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ВОПРОС МЭРУ как и когда решится судьба домов по улице Ленина 19. 21. 23.
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Зачем издеваются над центральной площадью, над бердчанами? Почему в самом центре устроили снегоотвал? По опросу 86% горожан за то, чтобы елку вернули на площадь, но чиновникам плевать на мнение жителей. 2 года наблюдаю картину: возле Ориона пусто, только несколько ребятишек с горки катаются. Зато на площади на грязной куче снега малышня лазает, люди гуляют. 2 года уже никакого новогоднего настроения. И все из за чьей то прихоти. Нельзя так, нужно уважать людей. Не нужно прерываться безопасностью, закройте площадь и все дела.
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Во многих дворах многоквартирных домов есть территории, принадлежащие муниципалитету. Эти территории, в большинстве своем, не ухоженные, очень часто люди устраивают там несанкционированные парковки, развозя грязь по всей округе. Кто отвечает за такие территории? К кому обращаться?
И что делать в том случае, если обращения не помогают?
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ВОПРОС МЭРУ
Судьба частного сектора в микрорайоне «Северный»?
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Придомовая территория домов 2 и 4 по улице Свердлова, когда запретите огромную парковку автомобилей? И придомовая территория Ленина 44 и 46 по пешеходному тротуару накатали автодорогу .Сделайте какие либо ограждения, чтобы любители авто без гаражей не повращали зеленую придомовую территория в авто дороги и стоянки.
Спасибо. эта территория самого центра города Бердска
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ВОПРОС: Когда начнут следить за чисткой снега? Зима только началась, а уже на центральных улицах из 4 полос осталось 2,5. А что говорить о 2-х полосных улочках, 1,5. В некоторых местах машины еле разъезжаются.
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ВОПРОС МЭРУ
когда наконец решат вопрос по горячему водоснабжению жителей ул.Островского дома 103,105,107,101, 101 «А2
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ВОПРОС МЭРУ
Проведите газ в центральную часть города,а именно по Маяковского от Свердлова до Кирова.Получается через дорогу есть по Свердлова есть,а мы как нелюди.Не будет такого дыма от печных труб, а то на микрорайоне есть газ там проезжаешь,задымленности нет,а как к нам в центр заезжаешь,то ничего не видно.Уже во всех отдаленных городах есть газ,а мы как в глуши живем
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