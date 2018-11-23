ВС: как доказать, что ты не брал деньги у банка

Про мошенников, которые обманом получают кредиты в банках на чужое имя, после чего должниками оказываются невиновные граждане, представители полицейских и следственных органов рассказывают с экранов телевизоров и со страниц газет очень часто. На сегодняшний день мошенничество с банковскими кредитами, которые берутся на имя ничего не подозревающего человека, — один из распространенных вариантов обмана.

Одни мошенники получают кредиты по украденным документам. Другие, пользуясь связями в банках, берут деньги по копиям чужих паспортов. А получить такую копию сегодня очень легко. Ведь у нас снимают копии паспорта везде, начиная с поликлиники по месту жительства и салонов связи, заканчивая школами и всевозможными конторами ЖКХ. Таких преступников не часто, но все-таки ловят и выносят им приговор. А как поступать тем, кто оказался их жертвой с долгом в банке, которого они не делали?

Об этом рассказал Верховный суд РФ, когда пересматривал результаты судебного спора гражданина и некого банка, который захотел получить выданный мошенникам кредит с невиновного человека. Учитывая, что жертв подобных мошенников немало, эти разъяснения могут оказаться крайне полезными.

Все началось с иска к некому банку, который принес в суд гражданин. Житель Воронежской области попросил признать кредитный договор с этим банком незаключенным. В суде бедолага рассказал, что Лискинский районный суд Воронежской области вынес заочное решение, по которому взыскал с него нереальную сумму долга — вместе с судебными издержками почти 17 миллионов рублей. Заключен кредитный договор, судя по документам, был в 2014 году.

Суду истец объяснил, что он никогда такой договор не заключал, в городе Самаре, в котором якобы подписывался договор, он никогда не был, а зарплата его составляет 15 тысяч рублей и не идет ни в какое сравнение с той, что указана в договоре.

Тот же Лискинский районный суд, выслушав доводы человека, с ним согласился и признал договор незаключенным. А банк с таким решением не согласился и обжаловал вердикт райсуда в судебную коллегию по гражданским делам Воронежского областного суда. Апелляция решение районного суда отменила и приняла новое решение — в иске гражданину отказать и признать правоту требований банка.

Пришлось истцу обращаться в Верховный суд РФ и пожаловаться на решение областного суда.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ изучила это дело и заявила, что жалоба гражданина «подлежит удовлетворению», а в решении апелляции есть нарушения закона.

Вот как пересматривал это дело Верховный суд.

Он увидел, что районный суд, удовлетворяя иск гражданина, сослался на заключение эксперта из «Воронежского регионального центра судебной экспертизы Минюста России». Эксперт написал, что подписи от имени истца на копии кредитного договора выполнил не он.

Из дела видно, что новые доказательства поступили в областной суд из полиции Самарской области. Их воронежский областной суд не исследовал, не дал оценки, допустимые ли это доказательства. Апелляция просто ограничилась перечислением появившихся документов. А наш герой в суде утверждал, что никогда не работал в той странной фирме, которая названа в документе, и у него не было таких доходов, которые указаны в справке, и ни этой квартиры, ни машины у него также нет и не было, кредит не просил и денег не получал.

Верховный суд напомнил: по закону (статья 71 ГПК) подлинные документы представляются тогда, когда дело нельзя разрешить без подлинников или когда копии различаются. Наш истец предоставил суду копии, соответствие которых оригиналу никто не оспаривал. Назвав заключение эксперта «ненадлежащим доказательством», областной суд не сказал, какие положения закона нарушены экспертом. Местный суд, по мнению Верховного суда, не учел, что закон не запрещает делать почерковедческую экспертизу по копиям и в законе нет запрета, чтобы суд использовал такую экспертизу. А еще высокий суд добавил: вопрос о пригодности образцов для исследования экспертами, как и вопрос о методике проведения экспертизы, — это компетенция того, кто экспертизу проводит.

По мнению Верховного суда, его воронежские коллеги должны были сами запросить у полиции Самарской области подлинный кредитный договор, чтобы не было сомнений. Но этими процессуальными полномочиями областной суд не воспользовался. По мнению Верховного суда, это говорит «об уклонении суда от обязанности по полному и всестороннему установлению обстоятельств дела».

Иск придется областному суду пересматривать.

Источник: РГ