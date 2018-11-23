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Скончался старейший выживший в атаке на базу Пёрл-Харбор ветеран США

Рэй Чавес выжил в атаке Японии на военно-морскую и умер в возрасте 105 лет.

23.11.2018 Фото: Hayne Palmour Iv/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Нет комментариев
 
Скончался старейший выживший в атаке на базу Пёрл Харбор ветеран США

Рэй Чавес

Ушёл из жизни старейший ветеран США Рэй Чавес, выживший в атаке Японии на военно-морскую базу Пёрл-Харбор. Ему было 105 лет.

Известность к Чавесу пришла три года назад, когда ветераны Пёрл-Харбора признали его старейшим ветераном, выжившим после нападения японских сил в 1941 году, пишет San Diego Union-Tribune.

Как заявила дочь Чавеса Кэтлин, её отец завещал похоронить его на федеральном военном кладбище штата Калифорния. Данный вопрос находится на рассмотрении.

Источник: news.ru


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