Скончался старейший выживший в атаке на базу Пёрл-Харбор ветеран США

Ушёл из жизни старейший ветеран США Рэй Чавес, выживший в атаке Японии на военно-морскую базу Пёрл-Харбор. Ему было 105 лет.

Известность к Чавесу пришла три года назад, когда ветераны Пёрл-Харбора признали его старейшим ветераном, выжившим после нападения японских сил в 1941 году, пишет San Diego Union-Tribune.

Как заявила дочь Чавеса Кэтлин, её отец завещал похоронить его на федеральном военном кладбище штата Калифорния. Данный вопрос находится на рассмотрении.

Источник: news.ru