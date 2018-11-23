Скульптуру аиста откроют ко Дню матери в Бердске

С праздником!
25 ноября в России отмечается День матери. В преддверии праздничного дня в Бердске пройдут концертные программы, выставки, акции, посвященные Дню матери.
Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню матери.
№
п/п
Дата, время
Мероприятия
Место проведения
1
до 23.11
08:00-
17:00
Акция «От сердца к сердцу» (сбор детских вещей, предметов по уходу за новорожденными для молодых матерей — одиночек)
Отдел по делам молодежи
2
25.11
13:00
Концертная программа Дома дружбы, посвященная Дню матери
Бердский историко-художественный музей
ул.Спортив-ная,9
3
25.11
с 20:00
Льготный прокат коньков для матерей, имеющих детей
ЛДС «Бердск»
4
25.11
10:00-21:00
Льготный прокат лыж для матерей, имеющих детей (семья с одним ребёнком – скидка матери 30%, семья с двумя и более детьми — мать бесплатно. Остальные члены семьи – согласно прейскуранту)
ФОК «Метелица»
5
С 25.11 по 01.12
10:00-18:00
Акция «Открытка для мамы в подарок»
Бердский историко-художественный музей
6
С 26.11 по
19.12
10:00 -18:00
Выставка художественных работ «Мама милая моя»
ДШИ «Берегиня»
4
Ноябрь
10:00 -18:00
Работа выставки «Подарок» ДПИ учащихся ДХШ «Весна»
Выставочный зал
ДХШ «Весна»
7
30.11
В 16:30
Открытие скульптуры «Аист»
Около бердского родильного дома
8
30.11
18:00
Городское торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню матери
Концертная программа «Ангел хранитель мой»
Городской дом культуры
Источник:
ОК Бердска
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