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Скульптуру аиста откроют ко Дню матери в Бердске

Празднику посвящают выставки, конкурсы и концерты.(АФИША)

23.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Скульптуру аиста откроют ко Дню матери в Бердске

С праздником!

25 ноября в России отмечается День матери. В преддверии праздничного дня в Бердске пройдут концертные программы, выставки, акции, посвященные Дню матери.

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню матери.

п/п

Дата, время

Мероприятия

Место проведения

1

до 23.11

08:00-

17:00

 Акция «От сердца к сердцу» (сбор детских вещей, предметов по уходу за новорожденными для молодых матерей — одиночек)

Отдел по делам молодежи
2

25.11

13:00

 Концертная программа Дома дружбы, посвященная Дню матери

Бердский историко-художественный музей

ул.Спортив-ная,9
3

25.11

с 20:00

 Льготный прокат коньков для матерей, имеющих детей

ЛДС «Бердск»
4

25.11

10:00-21:00

 Льготный прокат лыж для матерей, имеющих детей (семья с одним ребёнком – скидка матери 30%, семья с двумя и более детьми — мать бесплатно. Остальные члены семьи – согласно прейскуранту)

ФОК «Метелица»
5

С 25.11 по 01.12

10:00-18:00

 Акция «Открытка для мамы в подарок»

Бердский историко-художественный музей
6 С 26.11 по

19.12

10:00 -18:00

 Выставка   художественных работ «Мама милая моя»

ДШИ «Берегиня»
4

Ноябрь

10:00 -18:00

 Работа выставки «Подарок» ДПИ учащихся ДХШ «Весна»

Выставочный зал

ДХШ «Весна»
7

30.11

В 16:30

 Открытие скульптуры «Аист»

Около бердского родильного дома
8

30.11

18:00

 Городское торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню матери

Концертная программа «Ангел хранитель мой»

Городской дом культуры

Источник: ОК Бердска


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